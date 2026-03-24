В России хотят запретить детям смартфоны: что это значит и когда ждать

О покупке первого гаджета для ребенка родители думают все раньше. Мы недавно рассказывали про лучшие смартфоны для детей в 2026 году, но на фоне выхода нашей подборки в России начали говорить о возможных ограничениях для школьников. В новостях все чаще звучит тема запретов, поэтому многие задаются вопросом, можно ли телефон ребенку вообще и не введут ли ограничения на государственном уровне. Разберемся, что происходит сейчас и ждать ли полный запрет.

Можно ли детям пользоваться смартфоном

Сегодня смартфон для ребенка стал обычной вещью. Он нужен не только для развлечений, но и для связи с родителями, учебы и безопасности. Поэтому полностью запретить устройства для детей довольно сложно, и большинство специалистов говорят именно о разумных ограничениях, а не о полном отказе.

При этом тема того, можно детям сидеть в телефоне без ограничений, регулярно обсуждается на уровне государства. В Госдуме уже поднимался вопрос о влиянии гаджетов на здоровье и успеваемость школьников. В одном из обсуждений отмечалось, что чрезмерное использование смартфонов может негативно влиять на развитие детей и их способность концентрироваться. В частности, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил:

Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка. <...> Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон.

Также часто возникает вопрос, со скольки лет можно телефон ребенку. Четкого закона на этот счет нет, поэтому решение обычно принимают родители. Но на уровне школ и образовательных учреждений ограничения уже начинают появляться.

Можно ли смартфон ребенку в школу

Вопрос о смартфоне ребенку в школу уже частично решен на уровне законодательства. В России приняли правила, которые ограничивают использование мобильных устройств во время уроков. Теперь во многих образовательных учреждениях действует запрет смартфона в школе на занятиях. Ученикам разрешено приносить телефон с собой, но пользоваться им во время уроков нельзя, если это не требуется для учебного процесса.

Такие меры объясняют тем, что дети со смартфонами отвлекаются, хуже запоминают материал и чаще пользуются интернетом вместо того, чтобы слушать учителя. Поэтому ограничения вводят не для запрета связи с родителями, а для дисциплины на уроках. При этом полностью запрещать устройства пока не планируют. Школьники могут пользоваться телефоном на переменах или после занятий, если это разрешено правилами конкретной школы.

Контроль телефона ребенка на Android

Даже без государственных запретов родители могут ограничить использование смартфона. Существует встроенный родительский контроль на Android, который позволяет следить за временем использования, запрещать приложения и ограничивать доступ к интернету.

Такая функция помогает, если ребенок много времени проводит в телефоне или устанавливает лишние программы. Включается родительский контроль на телефоне через настройки системы или через сервис Google Family Link. Инструкция:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Цифровое благополучие». Выберите «Родительский контроль». Нажмите «Начать». Выберите тип устройства. Подключите аккаунт ребенка. Настройте ограничения.

После этого можно ограничить время использования, запретить игры или отключить интернет в определенные часы. Такой способ считается более разумным, чем полный запрет, потому что позволяет контролировать, а не запрещать полностью.

Когда запретят смартфоны детям

Разговоры о том, что может появиться полный запрет на телефоны, действительно идут. Но сейчас речь идет не о тотальном ограничении, а о возможных правилах использования. Обсуждается идея усиления контроля за тем, как дети со смартфонами проводят время, а также введение дополнительных рекомендаций для школ и родителей. Некоторые предложения касаются ограничения использования гаджетов в учебных заведениях, но не полного запрета.

Инициатива пока находится на стадии рассмотрения. Решения о том, чтобы полностью запретить смартфон для ребенка, нет, и в ближайшее время его не ожидается. Скорее всего, будут появляться новые правила для школ и рекомендации для родителей. Поэтому вопрос, можно ли телефон ребенку, по-прежнему остается на усмотрение семьи, а не государства.