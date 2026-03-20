Какой телефон купить ребёнку в 2026 году. Лучшие модели для разного возраста

Ваш ребёнок просит смартфон, а вы уже третий вечер листаете каталоги и не понимаете — зачем их столько? Между «купить самый дешёвый, всё равно разобьёт» и «взять нормальный, чтобы не стыдно» — пропасть из сотен моделей, маркетинговых уловок и непонятных аббревиатур. Даже телефоны для тех кто работает курьером меньше отличаются друг от друга. Я прошёлся по актуальному рынку, отсеял откровенный хлам и выбрал шесть смартфонов, каждый из которых закрывает конкретную задачу. Без воды, без рекламы — только то, что реально стоит своих денег. И ребенку будет приятно, ведь это будет не просто звонилка, а действительно хороший смартфон для ребенка с качественной камерой, высокой производительностью и другими плюшками.

Какой недорогой смартфон купить ребёнку для связи

Выбирать телефон для ребёнка в 2026 году одновременно проще и сложнее, чем пару лет назад. Проще — потому что даже за 8 000 рублей можно получить вполне живой аппарат с нормальной камерой и защитой от воды. Сложнее — потому что производителей развелось столько, что глаза разбегаются. Tecno, Infinix, Realme, Poco, Redmi, Xiaomi, iQOO… Названия похожи, а начинка отличается. Давайте разбираться. Начнем с недорогих.

Если ребёнку 7–10 лет и телефон нужен в первую очередь для звонков, мессенджеров и видеороликов — нет смысла переплачивать. Главное, чтобы аппарат держал заряд, не тормозил при запуске мессенджераи не развалился после первого падения.

Realme Note 60 — дешевый смартфон для ребенка

Вот вам идеальный «первый смартфон». Realme Note 60 — это тот случай, когда производитель честно сделал бюджетник и не стал прикидываться флагманом. Экран 6,74 дюйма с IPS-матрицей и HD+ разрешением, защита корпуса по стандарту IP64 — то есть пыль и брызги ему не страшны. Батарея на 5000 мАч спокойно проживёт полтора дня при детском сценарии использования, когда полдня он сидит на уроках и хочется верить, что не пользуется смартфоном.

Камера тут на 32 Мп — для своей цены снимает прилично, хватит и на селфи, и на фотографию домашнего задания. Процессор Unisoc Tiger T612 — не зверь, но для базовых задач его достаточно. На практике это означает: мессенджеры летают, YouTube и ВК крутится без запинок, а вот Genshin Impact лучше даже не устанавливать. Но давайте честно — первокласснику Genshin и не нужен. Главный плюс — цена. Если ребёнок потеряет или утопит этот смартфон для школьника — вы расстроитесь, но не разоритесь. Стоит он около 8 000 рублей.

Infinix Hot 50 — смартфон для третьего класса

А вот тут уже интереснее. За три тысячи сверху (около 11 000 рублей) вы получаете совершенно другой уровень: Infinix Hot 50 предлагает экран 6,78 дюйма с разрешением FHD+ (а это уже совсем другая чёткость текста и картинки), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной и — внимание — NFC. То есть ребёнок сможет оплачивать проезд телефоном, что для школьника в большом городе вещь не последняя.

Камера на 50 Мп, батарея на 5000 мАч, процессор тянет нетребовательные игры на средних настройках. По сути, это полноценный смартфон для ребёнка 10–12 лет, который не стыдно достать в школе, но и не жалко уронить на асфальт. Корпус, правда, без серьёзной влагозащиты — так что в снежки с ним лучше не играть.

Xiaomi Redmi 15C — смартфон для школьника с хорошей батареей и NFC

Если ребёнок уходит в школу в восемь утра, потом секция до шести, потом «мам, я ещё погуляю» — ему нужен аппарат, который не сядет к обеду. Автономность — это не про цифры в характеристиках, это про то, сможете ли вы дозвониться ребёнку вечером.

Redmi 15C — это тот самый «танк», который живёт два дня без зарядки и не жужжит. Батарея на 6000 мАч в корпусе толщиной всего 8 мм и весом 205 грамм — звучит невозможно, но Xiaomi как-то это сделала. Экран 6,88 дюйма, IPS, NFC на месте, 256 ГБ памяти — хватит и на фотографии, и на музыку, и на пару десятков игр.

Да, экран тут IPS, а не AMOLED — но для детского телефона это скорее плюс. IPS меньше утомляет глаза при длительном чтении, а дети читают с экрана больше, чем мы думаем. И даже в хорошем смысле — учебники, задания в электронном дневнике, переписки. Процессор Snapdragon 685 — не рекордсмен, зато энергоэффективный. HyperOS от Xiaomi — привычная оболочка с хорошей поддержкой Google Family Link для родительского контроля. Честно говоря, для сценария «ребёнок на связи весь день» — это, пожалуй, лучший вариант в сегменте до 15 000 рублей.

POCO M7 Pro — телефон для подростка с хорошим экраном

Подросток — это уже другая история. Ему важно, как телефон выглядит, как показывает видео и сколько FPS выдаёт в играх. Здесь «абы какой» не прокатит — одноклассники не оценят.

Если нужен смартфон для подростка с экраном, который не стыдно сравнить с моделями вдвое дороже — вот он. POCO M7 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2100 нит. Для бюджетника — роскошь. Добавьте сюда поддержку Dolby Vision и HDR10+, и вы получите телефон, на котором видео выглядят так, что приятно посмотреть.

Камера на 50 Мп с оптической стабилизацией — ребёнок наконец-то сможет снимать видео без тряски. Стереодинамики, разъём для наушников (да, в 2026 году это уже редкость), процессор Dimensity 7025 Ultra — хватит для большинства игр на средних настройках. Батарея 5110 мАч и быстрая зарядка 45 Вт.

Дисплей получил сертификат TÜV Rheinland по защите от синего света — что для детского смартфона тоже аргумент не последний. На практике — глаза устают заметно меньше, чем на типичных IPS-бюджетниках.

Tecno Pova 7 Neo — смартфон для ребёнка с большой батареей и необычным дизайном

Не все дети хотят «как у всех». Некоторые хотят, чтобы телефон выделялся — и тут дизайн играет не меньшую роль, чем характеристики.

Tecno Pova 7 Neo — это 7000 мАч батареи. Даже в активном режиме аппарат спокойно живёт полтора дня. В режиме звонков и редких заглядываний в мессенджер — до трёх. Быстрая зарядка 45 Вт, плюс реверсивная зарядка 10 Вт — то есть этот смартфон может подзарядить наушники или часы друга.

Но автономность — это половина истории. Вторая половина — дизайн. Задняя панель имитирует полупрозрачный корпус в стиле Nothing, только Tecno говорит, что вдохновлялись космической индустрией. Выглядит правда необычно — для подростка, который хочет выделиться, самое то.

Экран 6,78 дюйма, IPS, FHD+, 120 Гц. Камера 108 Мп — на бумаге звучит круто, на практике снимает на уровне хороших 50 Мп модулей, но при хорошем освещении разница заметна. Стереодинамики с Dolby Atmos, NFC, защита IP64, встроенный ИИ-ассистент на русском языке. Из минусов — процессор Helio G100 не потянет тяжёлые игры на максималках. Но если ребёнок больше смотрит, чем играет — вариант отличный.

Infinix GT 30 — дешевый смартфон для игр

Отдельная категория — дети-геймеры. Им не нужна камера 108 Мп и батарея на три дня. Им нужны FPS, триггеры и чтобы не лагало.

Infinix GT 30 — единственный в подборке с физическими игровыми триггерами на корпусе. Для мобильных шутеров типа PUBG Mobile и Call of Duty Mobile это реальное преимущество — ребёнок получает дополнительные кнопки, как на геймпаде.

Процессор тут мощнее, чем у конкурентов за те же деньги. OLED-экран 6,77 дюйма с частотой 120 Гц обеспечивает плавную картинку. Батарея 5520 мАч — для игрового режима хватает на 4–5 часов непрерывного геймплея, что вполне прилично.

Из минусов — нет продвинутой влагозащиты, а дизайн с красной расцветкой и агрессивными линиями нравится не всем родителям. Зато детям — ещё как. Если ваш ребёнок заявляет, что ему нужен «игровой телефон», а на ROG Phone бюджет не тянет — GT 30 закрывает вопрос.

Как выбрать телефон ребёнку — на что обратить внимание

Теперь — к общим советам. Независимо от модели, есть несколько вещей, которые стоит проверить перед покупкой.

Защита корпуса. Дети роняют телефоны — это не вопрос «если», а вопрос «когда». Ищите модели с защитой IP64 или выше. Это не гарантия неуязвимости, но пыль и брызги воды телефон переживёт. И обязательно купите чехол — желательно с бортиками выше экрана.

Батарея. Минимум — 5000 мАч. Для младших школьников этого достаточно, для подростков с TikTok-зависимостью лучше смотреть на 6000–7000 мАч. Быстрая зарядка — приятный бонус, но не критична: ребёнок всё равно зарядит телефон на ночь.

Память. В 2026 году 128 ГБ — это минимум. Для ребёнка, который снимает видео и устанавливает игры, лучше брать 256 ГБ. Поверьте, фраза «папа, у меня место кончилось» звучит примерно каждые три месяца, если памяти мало. Я уже рассказывал почему памяти в телефоне должно быть много даже если вы не снимаете фото и видео

NFC. Оплата проезда, школьное питание, покупки в магазине — NFC превращает телефон в кошелёк. Для ребёнка старше 10 лет это уже не роскошь, а необходимость.

Экран. IPS или AMOLED — зависит от приоритетов. IPS мягче для глаз при долгом чтении, AMOLED ярче и контрастнее для видео и игр. Разрешение — минимум HD+, но лучше FHD+. И обращайте внимание на сертификаты защиты зрения (TÜV Rheinland, SGS Eye Care) — для детского смартфона это действительно важно.

Стоит ли покупать ребёнку дорогой смартфон

Коротко — нет. По крайней мере, в качестве первого телефона. И дело даже не в том, что дети ломают и теряют гаджеты (хотя это тоже аргумент). Дело в том, что лучший смартфон для ребёнка — это не самый дорогой, а самый подходящий. Даже если вы можете себе позволить купить ему iPhone 16 Pro Max или HUAWEI Mate X7.

Модели из нашей подборки стоят от 8 до 21 тысячи рублей — и каждая из них покрывает реальные потребности школьника. Realme Note 60 — для связи, Infinix Hot 50 — чтобы было комфортно, Redmi 15C — чтобы не разрядился, POCO M7 Pro — чтобы экран радовал, Tecno Pova 7 Neo — чтобы хватило на два дня, Infinix GT 30 — чтобы играть без лагов.

Все указанные цены актуальны на март 2026 года и могут отличаться в зависимости от магазина и региона. Перед покупкой рекомендую проверить наличие и стоимость на нескольких площадках — разница бывает существенной.