Несмотря на постоянную блокировку VPN, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что полностью запретить или отключить VPN в России невозможно — попытка сделать это сломает всю интернет-инфраструктуру. На фоне активных мер по ограничению международного трафика в стране это заявление звучит как признание технических реалий. Разбираемся, что происходит с VPN в России прямо сейчас и чего ждать пользователям Android-устройств в будущем.

Могут ли запретить VPN в России

Валерий Фадеев в разговоре с РБК признал, что VPN — это сложнейшая система, которую невозможно просто взять и выключить. По его словам, если попытаться всё отключить, «вся огромная система интернета просто может быть сломана». VPN-каналы используют банки, предприятия и программисты — это базовая технология защищённой связи, без которой не работает ни один крупный бизнес.

Фадеев подчеркнул, что никогда не призывал к закрытию VPN. При этом он выразил сожаление, что граждане используют эту технологию для доступа к заблокированным в России источникам информации, назвав это вопросом «гражданского сознания», а не правовых ограничений. Ведь многие пользователи продолжают читать AndroidInsider.ru в Telegram и на других площадках, работа которых формально ограничена.

Что происходит с VPN в России

Заявление Фадеева прозвучало на фоне масштабного давления на VPN-сервисы со стороны государства. Роскомнадзор поставил цель: достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году. На работу системы блокировок в 2026 году из бюджета выделено 20 млрд рублей. К концу февраля 2026 года уже было заблокировано 469 VPN-сервисов.

Параллельно власти обсуждали введение платы за международный VPN-трафик для мобильных операторов — ориентировочно 150 рублей за гигабайт сверх лимита. Изначально мера планировалась с 1 мая 2026 года, но операторы не успели подготовиться, и сроки сдвинулись предположительно на осень. Также с 1 апреля 2026 года операторы «большой четвёрки» по указанию Минцифры отключили пополнение баланса Apple ID с мобильного счёта, что затрудняет оплату VPN-подписок на iPhone.

Крупные российские платформы (VK, Ozon, Wildberries, Яндекс) получили указание выявлять и не допускать на площадки пользователей с включённым VPN. По данным источников, сервисы, которые уже ввели такие ограничения, теряют трафик и покупки.

Ситуация с VPN в России в 2026 году

Для владельцев Android-смартфонов и планшетов ситуация с VPN — одна из самых практически ощутимых. Многие приложения уже удалены из Google Play для российского региона, бесплатные сервисы массово блокируются через оборудование фильтрации трафика (ТСПУ).

При этом сама технология VPN по закону не запрещена. Нарушением считается использование VPN для доступа к ресурсам из реестра Роскомнадзора. С 2025 года в КоАП предусмотрена ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов через средства обхода блокировок, а также за рекламу VPN-сервисов.

Корпоративные VPN (для удалённой работы, подключения к рабочим серверам) остаются полностью легальными. Роскомнадзор отдельно заявлял, что не ограничивает корпоративное использование VPN внутри страны. Это важно для тех, кто работает в IT, финансах или на международные компании.

Разблокируют ли VPN в России

Слова главы СПЧ не стоит воспринимать как сигнал к послаблениям. Фадеев констатировал техническую невозможность полного отключения VPN, но не предложил отменить текущие ограничения. Его позиция: VPN нужен для бизнеса, но граждане должны по собственному желанию отказаться от использования запрещённых источников.

Глава Минцифры Максут Шадаев ещё в марте заявил, что ведомство обязано реализовать задачу по снижению использования VPN в России. Депутаты Госдумы при этом уточняли, что полный запрет VPN не рассматривается, а введение административной ответственности для пользователей — пока не в повестке. Но сам факт обсуждения штрафов за использование таких сервисов уже был зафиксирован на совещании в Минцифры. Загрузки VPN-приложений в России по итогам марта 2026 года выросли в 14 раз в годовом выражении. Это говорит о том, что спрос только растёт, несмотря на все меры.

Что делать пользователям VPN в России

Практические выводы для пользователей Android:

Бесплатные VPN из Google Play , скорее всего, уже не работают или работают нестабильно (их адреса давно в чёрных списках)

, скорее всего, уже не работают или работают нестабильно (их адреса давно в чёрных списках) Корпоративный VPN для работы никто не запрещал и не планирует запрещать

для работы никто не запрещал и не планирует запрещать Само наличие VPN-приложения на смартфоне не является нарушением закона

Штрафы предусмотрены за умышленный доступ к экстремистским материалам и за рекламу средств обхода блокировок

Операторы могут ввести плату за международный трафик — ориентировочно осенью 2026 года

Ситуация с VPN в России продолжает ужесточаться, но полное отключение технологии остаётся невозможным — и это признают даже на уровне президентского Совета по правам человека. Для обычного пользователя Android это означает, что VPN никуда не денется, но пользоваться им станет сложнее и, вероятно, дороже.