Несмотря на постоянную блокировку VPN, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что полностью запретить или отключить VPN в России невозможно — попытка сделать это сломает всю интернет-инфраструктуру. На фоне активных мер по ограничению международного трафика в стране это заявление звучит как признание технических реалий. Разбираемся, что происходит с VPN в России прямо сейчас и чего ждать пользователям Android-устройств в будущем.

Анализируем вероятность полной блокировки VPN в России

Могут ли запретить VPN в России

Валерий Фадеев в разговоре с РБК признал, что VPN — это сложнейшая система, которую невозможно просто взять и выключить. По его словам, если попытаться всё отключить, «вся огромная система интернета просто может быть сломана». VPN-каналы используют банки, предприятия и программисты — это базовая технология защищённой связи, без которой не работает ни один крупный бизнес.

Фадеев подчеркнул, что никогда не призывал к закрытию VPN. При этом он выразил сожаление, что граждане используют эту технологию для доступа к заблокированным в России источникам информации, назвав это вопросом «гражданского сознания», а не правовых ограничений. Ведь многие пользователи продолжают читать AndroidInsider.ru в Telegram и на других площадках, работа которых формально ограничена.

Что происходит с VPN в России

Заявление Фадеева прозвучало на фоне масштабного давления на VPN-сервисы со стороны государства. Роскомнадзор поставил цель: достичь 92% эффективности блокировки VPN к 2030 году. На работу системы блокировок в 2026 году из бюджета выделено 20 млрд рублей. К концу февраля 2026 года уже было заблокировано 469 VPN-сервисов.

Работа VPN уже существенно ограничена

Параллельно власти обсуждали введение платы за международный VPN-трафик для мобильных операторов — ориентировочно 150 рублей за гигабайт сверх лимита. Изначально мера планировалась с 1 мая 2026 года, но операторы не успели подготовиться, и сроки сдвинулись предположительно на осень. Также с 1 апреля 2026 года операторы «большой четвёрки» по указанию Минцифры отключили пополнение баланса Apple ID с мобильного счёта, что затрудняет оплату VPN-подписок на iPhone.

Крупные российские платформы (VK, Ozon, Wildberries, Яндекс) получили указание выявлять и не допускать на площадки пользователей с включённым VPN. По данным источников, сервисы, которые уже ввели такие ограничения, теряют трафик и покупки.

Ситуация с VPN в России в 2026 году

Для владельцев Android-смартфонов и планшетов ситуация с VPN — одна из самых практически ощутимых. Многие приложения уже удалены из Google Play для российского региона, бесплатные сервисы массово блокируются через оборудование фильтрации трафика (ТСПУ).

Рассказываем о текущей ситуации с VPN

При этом сама технология VPN по закону не запрещена. Нарушением считается использование VPN для доступа к ресурсам из реестра Роскомнадзора. С 2025 года в КоАП предусмотрена ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов через средства обхода блокировок, а также за рекламу VPN-сервисов.

Корпоративные VPN (для удалённой работы, подключения к рабочим серверам) остаются полностью легальными. Роскомнадзор отдельно заявлял, что не ограничивает корпоративное использование VPN внутри страны. Это важно для тех, кто работает в IT, финансах или на международные компании.

Разблокируют ли VPN в России

Слова главы СПЧ не стоит воспринимать как сигнал к послаблениям. Фадеев констатировал техническую невозможность полного отключения VPN, но не предложил отменить текущие ограничения. Его позиция: VPN нужен для бизнеса, но граждане должны по собственному желанию отказаться от использования запрещённых источников.

Когда-то блокировки VPN могут прекратиться

Глава Минцифры Максут Шадаев ещё в марте заявил, что ведомство обязано реализовать задачу по снижению использования VPN в России. Депутаты Госдумы при этом уточняли, что полный запрет VPN не рассматривается, а введение административной ответственности для пользователей — пока не в повестке. Но сам факт обсуждения штрафов за использование таких сервисов уже был зафиксирован на совещании в Минцифры. Загрузки VPN-приложений в России по итогам марта 2026 года выросли в 14 раз в годовом выражении. Это говорит о том, что спрос только растёт, несмотря на все меры.

Что делать пользователям VPN в России

Практические выводы для пользователей Android:

  • Бесплатные VPN из Google Play, скорее всего, уже не работают или работают нестабильно (их адреса давно в чёрных списках)
  • Корпоративный VPN для работы никто не запрещал и не планирует запрещать
  • Само наличие VPN-приложения на смартфоне не является нарушением закона
  • Штрафы предусмотрены за умышленный доступ к экстремистским материалам и за рекламу средств обхода блокировок
  • Операторы могут ввести плату за международный трафик — ориентировочно осенью 2026 года

Ситуация с VPN в России продолжает ужесточаться, но полное отключение технологии остаётся невозможным — и это признают даже на уровне президентского Совета по правам человека. Для обычного пользователя Android это означает, что VPN никуда не денется, но пользоваться им станет сложнее и, вероятно, дороже.