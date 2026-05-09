Написал уже немало про то, что будет, если установить MAX на Android, но вопросов от читателей меньше не становится. Теперь разберу обратную ситуацию: что делать тем, кто уже установил или обнаружил MAX на смартфоне и думает, стоит ли от него избавляться. Отвечаю честно, без оголтелой паранойи и без лишней лояльности к государственному мессенджеру, которая порой встречается в медиа.

Почему телефон с установленным MAX

Если вы купили новый смартфон в России и обнаружили на нём мессенджер MAX — это не случайность и не инициатива производителя. С 2025 года MAX входит в перечень обязательных приложений, которые должны быть предустановлены на все смартфоны, продаваемые официально на территории России.

Подробнее об этом — в материале про то, как MAX стал обязательным приложением и что это означает для производителей. Если коротко: Samsung, Xiaomi, HONOR, HUAWEI и все остальные бренды, которые официально продают смартфоны в России, обязаны предустанавливать MAX. Отказаться они не могут. Именно поэтому телефон с установленным MAX — это сейчас практически каждый новый Android-смартфон, купленный в российском магазине.

Зачем нужен мессенджер MAX

Чтобы понять, стоит ли удалять приложение MAX, нужно сначала разобраться, что оно из себя представляет. Про историю и возможности подробно написано в материале о национальном мессенджере. Если читали, можно пропустить. Если нет — коротко: это государственный мессенджер от VK, созданный как российская альтернатива Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Популярность MAX на Android в значительной мере обеспечена не качеством продукта, а внешними факторами. Telegram заблокирован, WhatsApp, чья материнская компания Meta в России признана экстремистской и запрещена, тоже. Государственный MAX при этом включен в так называемые белые списки интернета — перечень сервисов, которые продолжают работать даже при ограничениях сети. Именно это делает его порой единственным рабочим инструментом коммуникации в России в периоды ограничений. Печально, но нам приходится следить за актуальными новостями об ограничениях интернета в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Дополнительный аргумент в пользу MAX — интеграция с Госуслугами и Сферумом. Для школьников, студентов и тех, кто регулярно взаимодействует с государственными сервисами, MAX уже стал необходимостью, а не опцией.

Чем опасен мессенджер MAX

Вот здесь нужно отделить мифы от реальных рисков. Про то, следит ли MAX за пользователями, писал подробно — рекомендую прочитать целиком. Краткая версия ниже.

Мифы, которые не подтверждены:

MAX читает переписки в режиме реального времени? Нет, документальных подтверждений этому нет.

в режиме реального времени? Нет, документальных подтверждений этому нет. MAX блокирует Telegram ? Нет, блокировками занимается Роскомнадзор, а не разработчики MAX.

? Нет, блокировками занимается Роскомнадзор, а не разработчики MAX. MAX включает камеру и микрофон в фоне? Не подтверждено. Напротив, недавно национальный мессенджер перестал считаться шпионским.

Реальные риски, которые задокументированы:

MAX отслеживает, используется ли VPN на устройстве, и передает эти данные на серверы;

приложение устанавливает соединения с серверами Telegram и Google — предположительно для анализа эффективности блокировок;

политика конфиденциальности прямо предусматривает передачу данных третьим лицам, включая государственные органы по запросу;

переписка хранится на российских серверах без сквозного шифрования в обычных чатах.

Минусы мессенджера MAX технического характера тоже существуют: регулярные сбои национального мессенджера, уступающий Telegram функционал, интерфейс уровня 2015 года. Недостатки MAX хорошо известны тем, кто им пользуется: приложение откровенно сырое для продукта с такой принудительной аудиторией.

Опасность MAX реальная, но конкретная: не вирусная угроза для устройства, а сбор данных о сетевой активности. Если вы используете VPN, MAX об этом знает и сообщает куда надо. Это важно понимать.

Можно ли удалить MAX с телефона

Да, можно. Несмотря на всю обязательность предустановки, закона, запрещающего пользователю удалить MAX с телефона, не существует. Производитель обязан предустановить приложение, а вот пользователь никому ничем не обязан.

Убрать MAX с телефона технически несложно. Способ зависит от того, как именно приложение появилось на вашем устройстве. На большинстве смартфонов, где MAX лежит в папке загружаемых обязательных приложений, его можно удалить полностью стандартными средствами.

Нужно ли удалять MAX на телефоне Android

Честный ответ: все зависит от ваших обстоятельств. Стоит ли удалять MAX — не универсальный вопрос.

Оставьте MAX, если:

вы пользуетесь им для общения с теми, кто не сидит в Telegram;

вам нужен мессенджер, который работает при ограничениях интернета;

вы используете Госуслуги, Сферум или другие государственные сервисы через MAX;

вас не беспокоит вопрос отслеживания VPN-активности.

Удалите MAX, если:

вы не пользуетесь им и не планируете;

вас беспокоит факт отслеживания сетевой активности;

вы регулярно используете VPN и не хотите, чтобы об этом знали;

вам важна максимальная приватность переписки.

Нужен ли MAX именно вам — ответьте на один вопрос: есть ли среди ваших контактов люди, с которыми вы общаетесь только через национальный мессенджер или которые не пользуются аналогами? Если да — удалять не стоит. Если нет — смело убирайте.

Как удалить MAX на Android

Способ 1: удаление из папки обязательных приложений. На многих смартфонах MAX находится в специальной папке с обязательными предустановленными приложениями и не загружен автоматически — его нужно было установить вручную. Если вы его не устанавливали, просто уберите иконку из папки нажатием с удержанием:

Найдите папку с обязательными приложениями на главном экране или в меню приложений. Нажмите и удерживайте иконку MAX. Выберите «Убрать» или «Удалить из списка», после чего иконка исчезнет.

Способ 2: удаление через главный экран. Если MAX уже установлен и его иконка есть на главном экране или в меню приложений:

Нажмите и удерживайте иконку MAX. В появившемся меню выберите «Удалить». Подтвердите удаление.

Способ 3: удаление через настройки смартфона. Самый надежный способ, особенно если предыдущие не сработали:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в «Приложения» или «Управление приложениями». Найдите MAX в списке и нажмите на него. Нажмите «Удалить» и подтвердите действие.

После удаления MAX на телефоне Android рекомендую также зайти в «Настройки — Приложения — Специальные возможности» и проверить, не остались ли там разрешения от MAX. Если есть — отзовите их.