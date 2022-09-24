Xiaomi отказалась от Android One. Конец эпохи?

Уже довольно давно Google запустила инициативу Android One. Это позволило сильно изменить рынок смартфонов. Компании получили возможность выпускать более доступные устройства, которые хорошо продавались и увеличивали выручку. Пользователи получали, опять же, более доступные устройства, которые хорошо работали. Обеспечение высокой производительности было возможно за счет оптимизации софта. Он немного отличался от обычного Android и хорошо взаимодействовал с бюджетными смартфонами. Самыми известными из них были Xiaomi серии А. И вот теперь эпоха подошла к концу.

Есть ли еще Android One

Xiaomi наконец-то прекращает программную поддержку смартфона Mi A3, который является последней моделью Android One. Он выпускался в течение долгого времени и разошелся хорошим тиражом. При этом он получил любовь пользователей, так как был, по сути, самым удачным телефоном в своей нише. Теперь, когда его перестали поддерживать, это говорит о том, что такое явление, как Android One, окончательно ушло в небытие. Неизвестно, будет ли инициатива массово развиваться дальше, но именно Xiaomi в последние годы способствовала остаткам ее успеха.

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Xiaomi на Android One

Согласно списку продуктов EOS Центра безопасности Xiaomi, китайский технический гигант опубликовал список всех устройств, срок службы программного обеспечения которых подошёл к концу. В основном это означает, что эти телефоны больше не будут получать обновления программного обеспечения или прошивки, включая исправления безопасности. На сайте представлен длинный список устройств под брендами Redmi и Xiaomi. Некоторые из этих моделей включают те, что относятся к Android One.

Китайский технологический гигант выпускал эти модели в прошлом, а последней из них является Mi A3. Я сам пользовался им в течение короткого времени и в целом был доволен этим устройством.

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Для чего нужен Android One

Все начиналось с желания Google сделать Android наиболее массовой операционной системой и дать возможность пользователям на развивающихся рынках покупать качественные гаджеты. Программа Android One представляла собой смартфон со стандартной операционной системой Android, которыми можно было спокойно пользоваться, не испытывая никакого дискомфорта.

Кроме довольно комфортного использования, владельцы таких устройств получали основные обновления операционной системы в течение довольно долгого времени. Обычно срок составлял не меньше двух лет. Но простое получение обновлений было для них не единственном приятным бонусом. Одним из наиболее ярких аспектов телефонов с Android One было то, что они являются одними из первых устройств, работавших на Android, которые получают новые обновления операционной системы одними из первых.

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Какие телефоны обновляются раньше остальных

Считается, что смартфоны Google Pixel очень хорошо обновляются и делают это первыми. Но устройства Android One могли конкурировать с ними и часто получать новую версию операционной системы одновременно с флагманскими устройствами производства Google или даже чуть раньше, чем они.

Теперь, когда Xiaomi прекратила поддержку последнего телефона на Android One, сказать однозначно, что будет дальше с этим проектом, довольно сложно. С одной стороны, у него есть важные преимущества, но с другой стороны, сейчас это уже не так актуально. Железо становится более производительным, а Android все более хорошо оптимизируется и отлично работает даже на самых недорогих гаджетах. Конечно, у Android One есть и свои преимущества, но пока они отходят на второй план.

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