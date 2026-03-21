Защищённые смартфоны и планшет от Blackview стали в два раза дешевле! Лучшие модели с распродажи на AliExpress

Весенняя распродажа AliExpress — один из лучших моментов, чтобы купить новый смартфон или планшет по цене ниже обычной. В этом году Blackview привёз на акцию сразу несколько своих самых интересных устройств, и на некоторые модели скидка достигает 59%. Их фишка — не только в доступной цене, но и в функциональности. Дело в том, что эти устройства не боятся примерно ничего. В подборку попали не просто бюджетные аппараты, а гаджеты с огромными батареями, тепловизорами и защитой IP69K. Собрали самые интересные новинки Blackview 2026 года, которые сейчас можно взять по специальной цене.

Blackview MEGA 12 — защищённый планшет с большой батареей

Главная новинка распродажи — Blackview MEGA 12, который называют первым в мире полностью защищённым 5G-планшетом с сертификатом IP69K. Он не боится воды, пыли и падений, но при этом остаётся тонким и лёгким — всего 8.2 мм и около 690 граммов.

Планшет получил большой 12.2-дюймовый экран с разрешением 2.4K и частотой 120 Гц, четыре стереодинамика и мощный процессор MediaTek Dimensity 7200. Встретить хорошее железо в защищенном устройстве сложно, но Blackview MEGA 12 — исключение. Чипсет выдает примерно 750 000 в AnTuTu и радует производительностью. Объём ОЗУ может довести до 48 ГБ благодаря расширению, а постоянную на 512 ГБ можно расширить до 2 ТБ благодаря карте памяти.

Аккумулятор на 10 000 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт спокойно выдерживает целый день активной работы — попробуйте такой разрядить! Ну а в комплекте помимо зарядки идут клавиатура, стилус и мышь, поэтому устройство легко заменить ноутбук. Работа, игры — он пригодится для любых сценариев. Заказывайте со скидкой, используя промокод MEGA12BVAB!

Смартфон Blackview ROCK 3 — защищённый телефон с тепловизором

Если нужен максимально защищённый смартфон для походов, экстрима или стройки, стоит посмотреть на Blackview ROCK 3. У него есть тепловизор с диапазоном от −15 до 550 °C, поэтому он подходит не только для туризма, но и для диагностики техники или проверки утечек тепла. Это ж важнейший инструмент для любого домохозяина!

Смартфон Blackview порадует вас и остальными фишками. Он получил 6.78-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью 750 нит, основную камеру на 108 МП и аккумулятор на 10 000 мАч с быстрой зарядкой. Есть мощный встроенный фонарь с режимом SOS, громкий динамик для отпугивания диких животных и GPS-навигация с поддержкой всех спутниковых систем.

Но самое главное — защита по стандартам IP68 / IP69K и MIL-STD-810H. Такой аппарат спокойно переживёт воду, грязь и падения, поэтому его часто берут для экспедиций и экстремальных условий. Скорее хватайте Blackview ROCK 3 со скидкой прямо на старте продаж и не забудьте промокод ROCK30!

Blackview FORT 5 — тонкий защищённый смартфон с камерой 108 МП

Обычно защищённые смартфоны тяжёлые и толстые, но Blackview FORT 5 сделан по-другому. Толщина всего 10.7 мм, вес около 248 граммов, поэтому им удобно пользоваться каждый день, а не только на природе. Он близок по форм-фактору к обычным смартфонам, что встретишь не часто.

Смартфон получил экран 6.78 дюйма с частотой 120 Гц, камеру 108 МП с поддержкой съёмки под водой, функцию ночного видения и защиту IP68 / IP69K. Он выдерживает падения, воду и холод, при этом оставаясь компактным.

Внутри стоит процессор MediaTek Helio G100 — один из самых надежных на рынке, а оперативная память достигает 36 ГБ, чего хватает для любых обычных задач. Батарея со специальным режимом энергосбережения работает на 23% дольше, чем у обычных телефонов. Получаем защищенный камерофон для любых сценариев по приятной цене на AliExpress, а с промокодом FORT5BV15BB он будет еще дешевле!

Blackview XPLORE 1 Pro — смартфон с тепловизором и батареей 20 000 мАч

Самая необычная модель в подборке — Blackview XPLORE 1 Pro. Это флагманский защищённый смартфон с профессиональным тепловизором FLIR, который умеет видеть разницу температур с точностью до 0.05 °C. Он подходит даже для промышленной диагностики благодаря диапазону от -10 до 400 градусов Цельсия.

У смартфона огромный аккумулятор на 20 000 мАч, мощный процессор Dimensity 7050, до 48 ГБ оперативной памяти и полноценная защита от воды и ударов. Особая фишка — внешний экран на 2,01 дюйма с отображением всех важных данных: от времени и даты до активности и входящих вызовов.

Также отдельно отметим эксклюзивной конструкцией с двумя водонепроницаемыми USB-портами. А еще — очень мощный двойной фонарь на 170 лм с функцией SOS. Также у смартфона есть инфракрасный порт, поддерживается режим работы в перчатках и полностью герметичный корпус. Такой смартфон обычно берут спасатели, строители, инженеры и путешественники. Может стать и вашим вне зависимости от вашей профессии, причем со скидкой. Достаточно использовать промокод ASAE45 при заказе!

Распродажа Blackview на AliExpress продлится с 16 по 25 марта — успейте закупиться, пока цены приятно радуют! И заглядывайте в магазин бренда, чтобы найти еще больше крутых гаджетов.