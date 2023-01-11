Эти смарт-часы 2023 года покорят ваше сердце. Сейчас их можно купить со скидкой

За несколько лет хорошие смарт-часы превратились из нишевого аксессуара в устройство, которое есть практически у каждого человека, а на рынке подобных гаджетов ежегодно появляются новые бренды. Возможно, многие из вас даже не слышали о компании KUMI, но она ведет свою историю с 2014 года. На сегодняшний день в ее послужном списке есть несколько десятков моделей беспроводных наушников, зарядных устройств и, конечно же, умных часов. Во время распродажи на AliExpress вы сможете купить смарт-часы KUMI GT6 и KUMI KU6 со скидкой, а это — отличный повод подробно поговорить о данных устройствах тем более, что они сильно выделяются на фоне носимых аксессуаров других производителей.

Красивые смарт-часы с интернетом

В линейке продуктов KUMI серия GT считается флагманской. Поэтому смарт-часы KUMI GT6 имеют идеально отполированный корпус, а главной визуальной особенностью модели является двухцветный дизайн. Часы доступны в строгой комбинации черного и темно-серого цвета, а еще предлагают яркие расцветки в сочетании красного и синего, желтого и красного, кремового и черного оттенков.

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Корпус умных часов защищен по стандарту IP68, так что с ними можно смело нырять в бассейн, пользуясь одним из 24-х режимов тренировок. Также KUMI GT6 внимательно следят за здоровьем своего владельца, измеряя пульс, содержание кислорода в крови (SpO2) и анализируя качество сна.

Больше подробностей об умных функциях KUMI GT6

Часы KUMI оснащены 1,72-дюймовым экраном с разрешением 356х400 точек, поддерживающим огромное количество циферблатов, в числе которых может оказаться и ваша фотография. На дисплей выводится вся необходимая информация от статистики тренировок до уведомлений о входящих звонках и сообщениях, поступивших на смартфон.

И все-таки KUMI GT6 — это не просто вспомогательный аксессуар, а по-настоящему умное устройство, представляющее из себя компактный центр управления техникой. Часы готовы стать незаменимым компонентом умного дома, чтобы вы могли запустить стиральную машину или включить робот-пылесос, не доставая смартфон из кармана, ведь KUMI GT6 готовы похвастать выходом в интернет.

Несмотря на продвинутую функциональность, умные часы KUMI способны долго работать без подзарядки. Если апеллировать точными цифрами, то можно смело говорить о неделе в режиме активного использования и 20-ти днях без круглосуточного мониторинга здоровья.

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Где купить смарт-часы недорого

Стандартная цена KUMI GT6 — $119, но во время ближайшей распродажи вы сможете купить умные часы со скидкой более 50%. Финальная стоимость — $49 или чуть менее 4 000 ₽ согласно текущему курсу рубля на AliExpress.

Купить KUMI GT6 со скидкой

Акция продлится с 9 по 13 января. Именно в этот период на AliExpress состоится первая распродажа в 2023 году. Торопитесь, так как специальное предложение потеряет свою актуальность уже в 10:00 (мск) 14 января.

Смарт-часы с функцией звонка

Хотя GT6 впечатляют своим дизайном и возможностью выхода в интернет, более интересной моделью мне представляются часы KUMI KU6. Это недорогая модель, имеющая сразу несколько киллер-фич, которые кладут на лопатки всех конкурентов в ценовой категории до 3 тысяч рублей.

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Во-первых, это часы с большим экраном, диагональ которого составляет 1,92 дюйма. В то же время разрешения 320х385 вполне достаточно, чтобы не жаловаться на зернистость изображения, а внушительные размеры дисплея не доставляют дискомфорт при ношении аксессуара, ведь гаджет, обладающий влагозащитой IP68, весит всего 41 грамм.

Все характеристики KUMI KU6

Во-вторых, часы KUMI KU6 поддерживают 112 спортивных режимов и не лишены таких популярных функций, как мониторинг сна или измерение насыщенности крови кислородом. А главные фишки смарт-часов — наличие NFC-чипа (без функции бесконтактной оплаты) и поддержка Bluetooth-звонков за счет присутствия микрофона и динамика, чья громкость достигает достаточных для разговоров внутри помещения 54 дБ.

По аналогии с GT6 смарт-часы KUMI KU6 готовы предложить нескончаемое количество циферблатов и достойное время работы от одного заряда: 7-15 дней в зависимости от режима использования. К смартфону аксессуар подключается по современному протоколу Bluetooth 5.2, что одновременно гарантирует стабильность соединения и качественную передачу звука при совершении звонков.

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Смарт-часы KUMI со скидкой

Разумеется, купить KUMI KU6 можно со скидкой. В честь первой распродажи АлиЭкспресс в 2023 году цена этих часов снижена с $69 до $29, что в пересчете на рубли составляет чуть более 2 000 ₽.

Здесь вы можете купить KUMI KU6

С учетом большого количества спортивных режимов, датчика SpO2, NFC и Bluetooth-звонков, цена кажется феноменальной. Поэтому есть смысл не затягивать с покупкой, так как предложение действительно лишь с 9 по 13 января.