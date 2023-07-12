5 характеристик умных часов, на которые вы зря не обращаете внимания

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Герман Вологжанин

Когда человек выбирает смарт-часы, обычно он обращает внимание на дизайн, количество циферблатов и режимов тренировок, а также на наличие функций, которыми воспользуется пару раз и забудет. Учитывая тот факт, что мы говорим о носимом аксессуаре, такую поверхностность можно простить. Однако некоторые характеристики умных часов, а точнее их особенности, могут превратить ваше взаимодействие с гаджетом в настоящее мучение. Не хотите страдать? Тогда познакомьтесь с действительно важными параметрами.

5 характеристик умных часов, на которые вы зря не обращаете внимания. Отбросьте маркетинговую шелуху и посмотрите на важные характеристики. Фото.

Отбросьте маркетинговую шелуху и посмотрите на важные характеристики

Ремешки для смарт-часов

Поскольку умные часы представляют собой носимый аксессуар, в первую очередь нужно позаботиться о своем удобстве, внимательно изучив особенности ремешка. Желательно, чтобы он был изготовлен из гипоаллергенного силикона, который не вызывает раздражение после длительной носки устройства на запястье.

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Также стоит обратить внимание на тип застежки ремешка. Чаще всего она бывает представлена в виде классической пряжки. Но в последнее время набирают популярность застежки pin-and-tuck, как на Xiaomi Smart Band 7. Второй тип удобнее, но быстрее изнашивается, что при длительном использовании одного и того же ремешка может привести к случайной потере часов.

Ремешки для смарт-часов. Классическая застежка надежнее, но конец ремешка то и дело будет выпадать из тренчика. Фото.

Классическая застежка надежнее, но конец ремешка то и дело будет выпадать из тренчика

Ремешки для смарт-часов. Через несколько месяцев штифт в застежке pin-and-tuck перестанет держаться. Фото.

Через несколько месяцев штифт в застежке pin-and-tuck перестанет держаться

Наконец, важно заранее уточнить тип крепления ремешка к часам. Стандартный вариант на шпильке самый надежный и унифицированный. Выбирая часы с таким креплением, вы без труда найдете для них сменный ремешок.

Ремешки для смарт-часов. Шпилька надежна, но крайне неудобна при смене ремешка. Фото.

Шпилька надежна, но крайне неудобна при смене ремешка

Ремешки для смарт-часов. Найти ремешок для фирменного крепления будет сложнее. Фото.

Найти ремешок для фирменного крепления будет сложнее

Вместе с тем существуют уникальные крепления от производителей, как на Redmi Watch 3. Они удобнее стандартной шпильки, но отличаются меньшей надежностью. А на поверхности та же проблема, что и в случае с застежками pin-and-tuck: после длительного использования часы могут отстегнуться.

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Управление умными часами

Все смарт-часы 2023 года оснащены сенсорным экраном, чей тачскрин используется нами как средство управления гаджетом. Но, в отличие от смартфонов, носимые аксессуары предлагают слишком маленькие дисплеи. При всем желании с таким устройством сложно взаимодействовать, поэтому производители дополнительно устанавливают физическое средство управления.

Управление умными часами. Такая кнопка бесполезна, потому что все равно придется использовать сенсорное управление. Фото.

Такая кнопка бесполезна, потому что все равно придется использовать сенсорное управление

В недорогих моделях это кнопка, которую делают в форме прямоугольника или круга, внешне напоминающего колесико механических часов. Как правило, она выполняет всего пару действий — вызов меню или блокировка экрана. То есть, по сути, она почти не помогает взаимодействовать с гаджетом.

Управление умными часами. Так выглядит настоящее колесико, переключающее пункты меню. Фото.

Так выглядит настоящее колесико, переключающее пункты меню

Хорошие смарт-часы — это другой разговор. Здесь обычно установлено настоящее колесико, которое используется для перемещения между пунктами меню, а нажатие на встроенную в него кнопку позволяет открыть нужный раздел. В плане удобства такой тип управления намного лучше стандартной клавиши и тачскрина.

Часы с настройкой автояркости

Экран смарт-часов — их лицо, а потому каждый покупатель смотрит на его характеристики, обычно обращая внимание на размер, тип матрицы и пиковую яркость. Безусловно, эти параметры являются важными, но они не имеют решающего значения, в отличие от функции автояркости.

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Каким бы ярким ни был экран понравившихся вам смарт-часов, без автонастройки взаимодействие с носимым аксессуаром превратится в настоящее испытание. Регулировка яркости на часах не такая удобная, как на смартфоне, и вам придется лезть глубоко в меню и самостоятельно передвигать ползунок, стараясь выбрать оптимальное значение.

Часы с настройкой автояркости. Ручная настройка яркости на умных часах — настоящее мучение. Фото.

Ручная настройка яркости на умных часах — настоящее мучение

Если вы решите сразу установить максимальную яркость часов для комфортного просмотра информации на воздухе в солнечную погоду, то по возвращении домой подсветка будет бить по глазам и придется вновь искать переключатель.

Частота обновления экрана

Сегодня подавляющее большинство смартфонов имеет экран с частотой обновления 90-120 Гц. Она делает взаимодействие с интерфейсом более плавным, к чему наши глаза быстро привыкают. А вот умные часы обычно оснащаются экраном с частотой обновления 30 Гц. Несмотря на то, что нашим глаза вполне достаточно и 24 кадров, которые используются при съемке фильмов, резкий переход со 120 Гц смартфона на 30 Гц часов заставит думать, будто носимый аксессуар тормозит.

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Поэтому настоятельно рекомендую выбирать смарт-часы, чей экран обновляется с частотой 60 Гц. В противном случае вы будете испытывать дискомфорт при взаимодействии с гаджетом и, возможно, в конечном итоге откажетесь от использования его полезных функций, не желая больше наблюдать за постоянными рывками.

Приложение для смарт-часов

Вместо сенсорного экрана для запуска тренировок и обращения к другим функциям можно использовать приложение для умных часов. Увы, даже здесь пользователя нередко ждет подвох. Производители дешевых смарт-часов редко беспокоятся о такой базовой вещи, как перевод меню, локализируя интерфейс на коленке. В итоге, захотев посетить раздел с тренировками, вы попадете в «спортивный толчок».

Приложение для смарт-часов. Интересно, каким видом спорта занимаются на «спортивном толчке»? Фото.

Интересно, каким видом спорта занимаются на «спортивном толчке»?

Порой подобные косяки выглядят просто забавно, но зачастую они вызывают серьезные трудности, поскольку владелец девайса не понимает, для чего нужен тот или иной переключатель. Во избежание кривотолков до покупки уточните, какое приложение для подключения смарт-часов использует ваша модель, и установите его на смартфон. Запустите программу и проверьте, насколько качественно переведены пункты меню.

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