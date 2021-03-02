Купил самую брутальную колонку и готов о ней рассказать

Когда вы покупаете колонку, на что вы обращаете внимание? Мне кажется, что те времена, когда надо было просто купить, пока не забрал кто-то другой, остались где-то в прошлом тысячелетии? Думаю, вы со мной согласитесь, а стало быть при выборе источника музыки для дома вы выберете тот аксессуар, который будет хорошо звучать, красиво выглядеть и сможет предложить какие-то дополнительные функции. Естественно, при этом хочется еще, чтобы ценник был не очень высоким. Я тоже выбираю колонки именно так, и одним из моих недавних экспериментов стала модель G10 от скандинавского бренда Audio Pro. Выглядит колонка максимально брутально, но без вычурности, а что в ней есть еще, я расскажу по ходу этой статьи.

Музыкальная колонка в скандинавском стиле

Даже коробка этой колонки всем своим видом выдает то, что она должна вызывать ассоциации со скандинавскими странами. Красивые картинки визуализируются, когда достаешь гаджет из этой коробки.

Упаковано все максимально качественно, чтобы с колонкой ничего не случилось. Если честно, в наше время редко производители оставляют внутри так много места и так надежно фиксируют гаджет. Понятно, что так проще перевозить и хранить коробки, но в этом и проявляется экономия, о которой многие не задумываются. К тому же то, как производитель относится к упаковке и процессу продажи в целом, так он относится и к своему продукту.

Внешний вид Audio Pro G10

Сама колонка Audio Pro G10 выглядит просто отлично! Не знаю, как у вас, а у меня возникли ассоциации со свитером крупной вязки, треском из камина и стаканом какого-то скандинавского напитка. При этом в начале статьи я сказал, что колонка выглядит ”брутально, но без вычурности”. Я имел в виду, что в нет показушной грубости, вроде металла, цепей и других атрибутов. Все очень гармонично и дизайн этой колонки раскроется интерьером, в котором она будет стоять.

Единственное, что бросилось в глаза и на первый взгляд показалось мне немного инородным — это пластиковое основание, которое выпирает из-под тканевого корпуса. Лучше бы его сделали каким-то другим или продлили ткань до самой нижней части, но через пару часов я перестал обращать на это внимание.

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Как звучит колонка Audio Pro G10

Что касается звука, то чего-то сумасшедшего от колонки ждать не стоит. Звучит она хорошо и добротно, но в ней нет запредельной громкости или гипертрофированно выраженного звучания каких-то частот.

В звуке есть небольшой уклон в сторону вокала и высоких частот. Она хорошо подойдет для воспроизведения чего-то спокойного и мелодичного. Если вы предпочитаете рок-музыку с большим количеством инструментов, которые одновременно звучат в разных частотах, то не все композиции будут звучать одинаково хорошо. Лучше всего колонка будет отрабатывать классические композиции, вроде хитов Beatles, Queen, Pink Floyd и схожих с ними по звучанию.

Любителям рэпа или другой музыки с большим количеством низких частот колонка подойдет в меньшей степени. Видно, что она очень старается вытянуть нужные частоты, но у нее это не всегда получается, и если придираться, можно это отметить.

Зато мне очень понравилось, как на этой колонке звучит акустическая гитарная музыка и live-выступления. Если оба эти понятия сводятся в одну композицию, тот это сочетание кажется оптимальным для Audio Pro G10.

Подробнее о колонке Audio Pro G10

Управление музыкой

Управлять G10 можно при помощи кнопок на верхней панели. Есть все основные, включая перемотку, PLAY/STOP, регулировку громкости, режим Bluetooth, отключение микрофона и некоторые другие. Кнопки отзывчивые и информативные, но на мой взгляд, дизайнеры немного перестарались с тем, чтобы сделать их красивыми. Выглядят они очень круто, но обозначение, нанесенное на них читается очень плохо. Надо будет привыкнуть.

Колонка с Google Ассистентом

Колонкой можно управлять и голосом. Она поддерживает работу Google Ассистента, пусть и без русского языка. В качестве музыки по умолчанию можно выбрать YouTube Music и управлять воспроизведением со смартфона. Более того, колонка поддерживает AirPlay 2 и Google Cast. Это позволит настраивать мультирум системы из поддерживаемых колонок, чтобы музыка звучала везде, где стоят поддерживаемые колонки. Отключать или настраивать громкость для каждой можно в отдельном в приложении или в настройках смартфона.

Основные характеристики Audio Pro G10

Цвета — темно-серый и светло-серый

Воспроизводимые аудиоформаты — AAC, MP3, WMA, ALAC, FLAC

Диапазон воспроизводимых частот — 55–20000 Гц

Излучатели — один динамический 32 мм, один динамический 76 мм и два пассивных по 114 мм

Версия Bluetooth — 4.2

Примерный радиус действия Bluetooth — до 10 м

Поддерживаемые стандарты — Wi-FiI EEE 802.11ac/b/g/n

Размеры — 140 × 140 × 193 мм

AUX разъем — есть (minijack 3,5 мм)

Стоит ли покупать колонку Audio Pro G10

Мне Audio Pro G10 в первую очередь понравилась тем, что она поддерживает технологии, необходимые для создания мультирум систем. Обычно этого сильно не хватает, когда хочешь перемещаться по дому, но при этом слушать одно и то же. Можно, конечно, сделать погромче в одной комнате и будет слышно везде, но это так себе решение. И намного проще просто озвучить все помещения дома или квартиры. Так уровень громкости везде будет комфортным, а соседи скажут спасибо.

Я могу советовать колонку к покупке тем пользователям, которые не выдвигают запредельных требований к качеству звука. Естественно, от небольшой аудиосистемы вы не получите студийного качества, но при этом Audio Pro G10 отлично подойдет вам, если вы слушает музыку фоном и при этом хотите, чтобы колонка была функциональной и красивой. Тут попадание будет стопроцентным. Вы действительно будете довольны покупкой вне зависимости от того, поставите вы колонку на стол/полку/шкаф или подвесите на стену при помощи универсального крепления, которое надо будет докупить отдельно.

Я остался доволен устройством и поделился своим опытом использования. Если вы сталкивались с этой колонкой, можем обсудить ее в комментариях.

Купить колонку Audio Pro G10