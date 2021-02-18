Лучшие смартфоны, которые так и не вышли

Каждый месяц, если не каждый день, на рынок выходят новые и новые смартфоны или их модификации. Они уже перестали нас удивлять, и поэтому подавляющее большинство устройств проходит незамеченными. Но время от времени проскакивают новости о том, что одна или другая компания готовит новый смартфон, который будет не таким, как все. Жаль, что большая часть таких устройств не доходит до рынка и остается на стадии прототипа. Мы решили вспомнить такие устройства, обсудить их и понять, что мы потеряли, когда выяснилось, что необычная новинка так и не поступит на полки магазинов. В этом списке есть, на что посмотреть и что вспомнить, поэтому давайте начинать.

Почему все смартфоны одинаковые

Во многом новые необычные устройства, которые так и не покидают пределы лабораторий или шоурумов, являются следствием попыток дизайнеров придумать что-то новое. Раз за разом они пробуют, ошибаются (или просто не хотят рисковать) и отменяют запуски. Поэтому мы и живем в таком типовом с дизайнерской точки зрения мире. Но это уже из разряда философии, а мы лучше перейдем к технике.

Essential Phone GEM — необычный смартфон

Essential выпустила только один смартфон, получивший название Essential Phone, до того, как компания закрылась. Изначально он вывал много интереса из-за того, что компанию основал Энди Рубин (создатель Android), а сам смартфон был одним из первых с вырезом в экране, а не с привычными на тот момент большими рамками. На самом деле он был далек от совершенства из-за скудного программного обеспечения и неудовлетворительной камеры. Зато обновления выходили часто.

Однако перед закрытием у компании было по крайней мере два телефона на стадии разработки, и первый прототип Essential Phone 2 был представлен дизайнером Essential Кевином Хоффманом. По большому счету второе поколения внешне ничем не отличалось от первого, но был в рукаве компании еще Essential GEM. Вот тут все было намного более интересно.

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Этот смартфон отличался сильно вытянутым корпусом. Длина экрана была в несколько раз больше его ширины, а сам аппарат был довольно компактным и больше напоминал пульт от смарт-телевизора, чем настоящий телефон. Неясно, работало ли устройство под управлением Android (и работало ли вообще), и почему было выбрано именно такое странное соотношение сторон экрана, но немного грустно, что нам так и не удалось опробовать удлиненный телефон Essential. Наверное, это был самый необычный смартфон нашего времени. Возможно, он был даже более интригующим, чем ”раскладушки”.

Google Project Ara — модульный смартфон

Еще одним очень заметным смартфоном, который так и не вышел, был Google Project Ara. Он символизировал собой смелое будущее модульных смартфонов. Проект 2013 года предусматривал мир, в котором вы могли бы просто добавлять и удалять модули по мере необходимости, такие, как микрофоны и динамики, задний экран, подставка, камеры и многое другое.

К сожалению, Google в 2016 году поставила крест на этой идее. Сообщается, что это было сделано из-за желания ”оптимизировать” свои аппаратные средства. Использование компонентов, которые могут быть заменены, усложнило проект и ограничило его жизнеспособность.

К счастью, у тех, кто жаждал модульного телефона, в конечном итоге было несколько вариантов, таких, как печально известный LG G5, серия Z от Motorola и некоторые другие. К ним можно было добавлять улучшенную камеру, проектор, аккумулятор и многое другое.

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Microsoft Lumia McLaren — смартфон, который не вышел

Начало 2014 года, возможно, ознаменовалось высшим достижением платформы Windows Phone. На некоторых рынках это казалось жизнеспособной третьей платформой, и мы наслаждались несколькими отличными устройствами, среди которых были Lumia Icon и Lumia 1520. Ожидалось, что Microsoft и Nokia сохранят этот порыв с новым флагманом Lumia под кодовым названием McLaren, но, к сожалению, устройство было отменено.

Затем в 2016 году в Сети появилась информации о почти готовом смартфоне, который даже дали рассмотреть паре блогеров. В телефоне была функция 3D Touch и некоторые другие необычные способы управления. Можно было даже предварительно просматривать сообщения или отключать звук, не касаясь дисплея. Телефон мог сам понимать, что находится в руке, но при этом он так и не стал готовым продуктом, который можно было бы купить простому человеку.

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Перезагрузка Nokia N95 — перевыпуск знаменитого смартфона

Nokia N95 2007 года стал одним из культовых телефонов финского бренда с двусторонним слайдером, который можно было сдвигать вверх или вниз. Сдвиньте экран вниз, и вы получите несколько удобных мультимедийных клавиш для управления воспроизведением. Сдвиньте экран вверх, и появится физическая клавиатура. Добавьте вариант с 8 ГБ памяти (безумно много для телефона в 2007 году), селфи-камеру (тогда и слова такого не было) для видеозвонков и 5-мегапиксельный основной сенсор. Все это перемешивалось и сливалось в уникальный для того времени продукт.

В итоге, нынешний владелец бренда — HMD Global — исследовал возможность перевыпуска Nokia N95, поигравшись с несколькими дизайнами слайдеров, но решил отказаться от этой затеи. Естественно, решение было принято только после того, как были созданы первые прототипы для внутреннего использования.

Некоторые из этих прототипов даже успели попробовать блогеры и эксперты. Слайдер скрывал пару селфи-камер, а также динамик, что позволяло использовать экран без выреза или выемки. Идея хорошая, и поэтому все же хотелось бы в той или иной мере увидеть ее реализацию.

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Sony Ericsson Xperia Play 2 — лучший игровой смартфон

Sony Ericsson выпустила Xperia Play еще в 2011 году, и он до сих пор считается отличным примером игрового смартфона. Это не был монстр с выдающимися на несколько лет вперед техническими характеристиками, но его определяющей особенностью был выдвижной геймпад с двумя стиками и кнопками, как на настоящем игровом контроллере. У него даже были кнопки под указательными пальцами, чтобы играть было еще проще и интереснее.

К сожалению, хоть Xperia Play 2 и был в разработке, он фактически был отменен. В сентябре 2020 года в сети появились изображения прототипа устройства, но на широкий рынок он так и не попал. На изображениях показано устройство, которое во многом похоже на исходную модель, хотя и с загадочной кнопкой ”3D”. В любом случае было бы интересно посмотреть на PlayStation Phone или что-то в этом духе.

Xiaomi Mi Mix Alpha — концепт смартфона Xiaomi

Mi Mix Alpha — один из самых громких аннулированных смартфонов в списке, который был представлен в конце 2019 года. Телефон отличался дисплеем, который был обернут вокруг задней части, что создавало очень характерный дизайн.

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Внутренние компоненты Mi Mix Alpha тоже вызывали немало интереса. Например, основная камера на 108 МП, процессор Snapdragon 855 Plus, 512 ГБ памяти и быстрая зарядка 40 Вт для аккумулятора 4050 мАч. Но в итоге все это как-то не сложилось в коммерческий продукт.

К сожалению, генеральный директор компании Лэй Цзюнь подтвердил в 2020 году, что он отказался от планов массового производства Mi Mix Alpha из-за производственных сложностей. С одной стороны, досадно, что телефон так и не вышел, а с другой — сложно представить, как была бы реализована его работа. Даже если решить проблемы с ложными касаниями, сделав неактивной область по бокам, возможно что-то сделать с защитой от падений? Это тот случай, когда вопросов больше, чем ответов. Наверное, поэтому мы и не увидели новый аппарат.

А какие из отмененных смартфонов запомнились лично вам? Наверняка есть что-то, на что вы обратили внимание и хотели бы, чтобы это вышло на рынок.