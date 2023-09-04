Лучшее из того, что представили на выставке IFA 2023

Крупнейшая в Европе выставка технологий IFA 2023 в самом разгаре, но самые яркие анонсы уже прошли, и можно подвести промежуточный итог того, что нам показали. В отличие от MWC, данная выставка не ограничивается только мобильным сегментом, который близок к тематике нашего сайта. Но кое-что из мира смартфонов и носимой электроники все же было, и именно на этом мы хотим акцентировать свое внимание. Давайте рассмотрим некоторые из представленных гаджетов. Даже если они не являются массовыми или не будут массово продаваться в нашей стране, о них все равно стоит поговорить, ведь они показывают направление развитие современной электроники.

Fairphone 5 — можно ли отремонтировать смартфон самому

Fairphone уже давно является лидером отрасли, когда дело касается создания максимально честных и ремонтопригодных телефонов. То же самое можно сказать и о Fairphone 5 — последней версии флагманского смартфона компании.

Однако, что делает Fairphone 5 особенным, так это то, что в нем нет ничего особенного. На первый взгляд он выглядит так же, как любой другой хороший смартфон 2023 года — с современным дисплеем, производительной начинкой и отличным качеством сборки. При более внимательном рассмотрении он кажется более громоздким, но вы можете разобрать Fairphone с помощью стандартной отвертки и заменить почти все детали самостоятельно. Это выглядит странно, но было бы очень удобно менять самому аккумулятор или некоторые другие компоненты. Хорошее направление индустрии, не так ли?

Однако Fairphone 5 — это не только ремонтопригодность. Компания также заботится о справедливом выборе компонентов и старается не переплачивать их производителям. Он этого цена должна стать более низкой, но новинка все равно стоит в Европе 700 евро (примерно 73 000 рублей по курсу).

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Honor Magic V2 — новый складной телефон

Honor Magic V2 невероятно тонкий, но обладает характеристиками, которые кажутся слишком хорошими, чтобы соответствовать его форм-фактору. Когда держишь его в руке в сложенном виде, он ощущается как обычный смартфон. При толщине 9,9 мм в сложенном виде он напоминает любой другой телефон. А если тот будет в чехле, то разницы и вовсе не будет. При этом он оснащен двумя экранами с частотой 120 Гц, поддержкой стилуса, аккумулятором емкостью 5000 мАч и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2. А еще он очень хорошо собран и отлично выглядит. И да, складка экрана очень небольшая.

Honor Magic V2 уже был запущен в Китае в июле 2023 года. На выставке IFA 2023 Honor объявила, что он выйдет на глобальные рынки, но цены и сроков начала продаж пока нет. Поэтому нам еще предстоит подождать, чтобы узнать больше. Более подробно об этом смартфоне мы рассказывали в отдельной статье.

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Jabra Elite 10 — хорошие TWS-наушники

На выставке, где мы видели не одни наушники, но остановиться хочется на самых интересных. Jabra Elite 10 — новые флагманские наушники, оснащенные вдвое более мощным активным шумоподавлением по сравнению с предыдущими моделями.

Кроме того, это первый раз, когда бренд применил в наушниках технологию ComfortFit. Первые отзывы говорят о том, что они будут удобнее сидеть в ушах, но это надо проверить на себе, что мы и планируем сделать, прежде чем подтвердить это. Среди прочих функций можно отметить поддержку пространственной обработки звука и Dolby Atmos, что выделяет их на фоне многих конкурентов. Продажи начнутся позднее в сентябре по цене 250 долларов (примерно 24 000 рублей по курсу).

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Lenovo Legion Go — портативный игровой компьютер

Lenovo решила продолжить выпускать игровые устройства и представила Legion Go. Это новый игровой портативный компьютер, официально анонсированный на выставке IFA 2023. Выпуск таких необычных гаджетов хорошо для геймеров, поскольку конкуренция приведет к появлению чего-то нового, а цены на эти и другие устройства будут снижаться.

Кроме того, что Legion Go может повлиять на игры в целом, те из вас, кто увлекается портативными играми, должны быть в восторге от экрана QHD IPS, съемных контроллеров и подставки. Цена составляет 699 долларов (примерно 67 000 рублей по курсу), и несмотря на то, что она довольно высокая, гаджет точно найдет своего покупателя. И не одного.

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Withings ScanWatch 2 — часы, которые не надо часто заряжать

Гибридные умные часы предлагают заманчивое сочетание технических функций, традиционного стиля и длительного времени автономной работы. На выставке IFA в этом году Withings анонсировала пару новых гибридных умных часов, в том числе ScanWatch 2.

ScanWatch второго поколения сохраняет форм-фактор первой модели — традиционных часов с крошечным монохромным дисплеем, встроенным в лицевую часть, — но поддерживает все виды технологий отслеживания здоровья, включая мониторинг SpO2, обнаружение мерцательной аритмии и даже датчик температуры кожи.

Производитель также заявляет, что благодаря новым алгоритмам отслеживания состояния здоровья ScanWatch 2 являются «самым точным устройством на сегодняшний день». Без зарядки часы могут прослужить 30 дней, а благодаря прочной конструкцией из нержавеющей стали и сапфирового стекла, пользователи могут не переживать за их надежность. Эти часы должны стать хорошей альтернативой более традиционным умным часам. В продаже они появятся в октябре по цене от 350 долларов (примерно 34 000 рублей по курсу).