Лучшее из того, что представили на выставке IFA 2023

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Артем Сутягин

Крупнейшая в Европе выставка технологий IFA 2023 в самом разгаре, но самые яркие анонсы уже прошли, и можно подвести промежуточный итог того, что нам показали. В отличие от MWC, данная выставка не ограничивается только мобильным сегментом, который близок к тематике нашего сайта. Но кое-что из мира смартфонов и носимой электроники все же было, и именно на этом мы хотим акцентировать свое внимание. Давайте рассмотрим некоторые из представленных гаджетов. Даже если они не являются массовыми или не будут массово продаваться в нашей стране, о них все равно стоит поговорить, ведь они показывают направление развитие современной электроники.

Лучшее из того, что представили на выставке IFA 2023. Эта выставка, как всегда, принесла нам много всего интересного. Фото.

Эта выставка, как всегда, принесла нам много всего интересного

Fairphone 5 — можно ли отремонтировать смартфон самому

Fairphone уже давно является лидером отрасли, когда дело касается создания максимально честных и ремонтопригодных телефонов. То же самое можно сказать и о Fairphone 5 — последней версии флагманского смартфона компании.

Однако, что делает Fairphone 5 особенным, так это то, что в нем нет ничего особенного. На первый взгляд он выглядит так же, как любой другой хороший смартфон 2023 года — с современным дисплеем, производительной начинкой и отличным качеством сборки. При более внимательном рассмотрении он кажется более громоздким, но вы можете разобрать Fairphone с помощью стандартной отвертки и заменить почти все детали самостоятельно. Это выглядит странно, но было бы очень удобно менять самому аккумулятор или некоторые другие компоненты. Хорошее направление индустрии, не так ли?

Fairphone 5 — можно ли отремонтировать смартфон самому. Fairphone 5. Фото.

Fairphone 5

Однако Fairphone 5 — это не только ремонтопригодность. Компания также заботится о справедливом выборе компонентов и старается не переплачивать их производителям. Он этого цена должна стать более низкой, но новинка все равно стоит в Европе 700 евро (примерно 73 000 рублей по курсу).

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Honor Magic V2 — новый складной телефон

Honor Magic V2 невероятно тонкий, но обладает характеристиками, которые кажутся слишком хорошими, чтобы соответствовать его форм-фактору. Когда держишь его в руке в сложенном виде, он ощущается как обычный смартфон. При толщине 9,9 мм в сложенном виде он напоминает любой другой телефон. А если тот будет в чехле, то разницы и вовсе не будет. При этом он оснащен двумя экранами с частотой 120 Гц, поддержкой стилуса, аккумулятором емкостью 5000 мАч и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2. А еще он очень хорошо собран и отлично выглядит. И да, складка экрана очень небольшая.

Honor Magic V2 — новый складной телефон. Honor Magic V2. Фото.

Honor Magic V2

Honor Magic V2 уже был запущен в Китае в июле 2023 года. На выставке IFA 2023 Honor объявила, что он выйдет на глобальные рынки, но цены и сроков начала продаж пока нет. Поэтому нам еще предстоит подождать, чтобы узнать больше. Более подробно об этом смартфоне мы рассказывали в отдельной статье.

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Jabra Elite 10 — хорошие TWS-наушники

На выставке, где мы видели не одни наушники, но остановиться хочется на самых интересных. Jabra Elite 10 — новые флагманские наушники, оснащенные вдвое более мощным активным шумоподавлением по сравнению с предыдущими моделями.

Jabra Elite 10 — хорошие TWS-наушники. Jabra Elite 10. Фото.

Jabra Elite 10

Кроме того, это первый раз, когда бренд применил в наушниках технологию ComfortFit. Первые отзывы говорят о том, что они будут удобнее сидеть в ушах, но это надо проверить на себе, что мы и планируем сделать, прежде чем подтвердить это. Среди прочих функций можно отметить поддержку пространственной обработки звука и Dolby Atmos, что выделяет их на фоне многих конкурентов. Продажи начнутся позднее в сентябре по цене 250 долларов (примерно 24 000 рублей по курсу).

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Lenovo Legion Go — портативный игровой компьютер

Lenovo решила продолжить выпускать игровые устройства и представила Legion Go. Это новый игровой портативный компьютер, официально анонсированный на выставке IFA 2023. Выпуск таких необычных гаджетов хорошо для геймеров, поскольку конкуренция приведет к появлению чего-то нового, а цены на эти и другие устройства будут снижаться.

Lenovo Legion Go — портативный игровой компьютер. Lenovo Legion Go. Фото.

Lenovo Legion Go

Кроме того, что Legion Go может повлиять на игры в целом, те из вас, кто увлекается портативными играми, должны быть в восторге от экрана QHD IPS, съемных контроллеров и подставки. Цена составляет 699 долларов (примерно 67 000 рублей по курсу), и несмотря на то, что она довольно высокая, гаджет точно найдет своего покупателя. И не одного.

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Withings ScanWatch 2 — часы, которые не надо часто заряжать

Гибридные умные часы предлагают заманчивое сочетание технических функций, традиционного стиля и длительного времени автономной работы. На выставке IFA в этом году Withings анонсировала пару новых гибридных умных часов, в том числе ScanWatch 2.

ScanWatch второго поколения сохраняет форм-фактор первой модели — традиционных часов с крошечным монохромным дисплеем, встроенным в лицевую часть, — но поддерживает все виды технологий отслеживания здоровья, включая мониторинг SpO2, обнаружение мерцательной аритмии и даже датчик температуры кожи.

Withings ScanWatch 2 — часы, которые не надо часто заряжать. Withings ScanWatch 2. Фото.

Withings ScanWatch 2

Производитель также заявляет, что благодаря новым алгоритмам отслеживания состояния здоровья ScanWatch 2 являются «самым точным устройством на сегодняшний день». Без зарядки часы могут прослужить 30 дней, а благодаря прочной конструкцией из нержавеющей стали и сапфирового стекла, пользователи могут не переживать за их надежность. Эти часы должны стать хорошей альтернативой более традиционным умным часам. В продаже они появятся в октябре по цене от 350 долларов (примерно 34 000 рублей по курсу).

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