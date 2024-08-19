Лучшие гаджеты Xiaomi для музыки и тренировок. Так мало они стоят только на распродаже AliExpress

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

В период с 19 по 25 августа проходит большая распродажа на AliExpress. Помимо прочих в ней принимает участие компания Xiaomi, не нуждающаяся в представлении. Она подготовила несколько новинок, а еще существенно сбросила стоимость своих самых популярных устройств. Так что давайте посмотрим на лучшие гаджеты Xiaomi, которые в течение нескольких дней можно приобрести по самой низкой цене в 2024 году.

Лучшие гаджеты Xiaomi для музыки и тренировок. Так мало они стоят только на распродаже AliExpress. До конца недели самые крутые гаджеты Xiaomi продают со скидкой. Фото.

До конца недели самые крутые гаджеты Xiaomi продают со скидкой

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9

На финальную распродажу лета Xiaomi залетает с горячей новинкой — фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 9. Это самая свежая модель, имеющая несколько важных отличий в сравнении с предшественниками. Новый фитнес-браслет получил корпус с металлической окантовкой, более точный датчик измерения пульса, линейный вибромоторчик с приятной тактильно отдачей и увеличенный аккумулятор, работающий 21 день на одном заряде.

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9. Новый фитнес-браслет в металлическом корпусе. Фото.

Новый фитнес-браслет в металлическом корпусе

Купить Xiaomi Smart Band 9

Также Xiaomi Smart Band 9 имеет яркий AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц, позволяет управлять музыкой на телефоне, а еще умеет следить за всеми аспектами здоровья от уровня стресса до содержания кислорода в крови.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Xiaomi Smart Band 8 Pro — лучший фитнес-браслет

Xiaomi Smart Band 8 Pro появился в продаже чуть раньше, но в плане функциональных возможностей он готов дать фору «девятке». За счет чего? Да хотя бы за счет датчика геолокации, способного построить маршрут тренировки по спутникам GPS и ГЛОНАСС.

Xiaomi Smart Band 8 Pro — лучший фитнес-браслет. Xiaomi Smart Band 8 Pro — это почти смарт-часы. Фото.

Xiaomi Smart Band 8 Pro — это почти смарт-часы

Купить Xiaomi Smart Band 8 Pro

Еще одно выгодное отличие этой модели — реально большой экран, к тому же поддерживающий функцию автояркости, которая подстраивается под окружающее освещение. В остальном — то же самое, только в увеличенном корпусе.

Спортивные наушники Redmi Buds 6 Play

Redmi Buds 6 Playновые беспроводные наушники Xiaomi, которые только-только поступили в продажу. Их главная особенность — цена менее тысячи рублей и форм-фактор «бобов», идеально подходящий для занятий спортом.

Спортивные наушники Redmi Buds 6 Play. Это самые дешевые наушники Xiaomi в 2024 году. Фото.

Это самые дешевые наушники Xiaomi в 2024 году

Купить Redmi Buds 6 Play

С точки зрения звука никаких изысков, зато есть другие важные особенности. Например, поддержка технологии Google Fast Pair для быстрого сопряжения со смартфоном и беспроводное соединение по новейшему стандарту Bluetooth 5.4. Время автономной работы с кейсом и без кейса: 36 и 7.5 часов соответственно.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Недорогие наушники Redmi Buds 6 Active

Еще одна свежая модель недорогих наушников Xiaomi, созданных специально для повседневного использования. С этой целью гарнитуру оснастили качественными микрофонами, способными передавать звук во время разговора не хуже, чем смартфон.

Недорогие наушники Redmi Buds 6 Active. Недорогие наушники-вкладыши с хорошими микрофонами. Фото.

Недорогие наушники-вкладыши с хорошими микрофонами

Купить Redmi Buds 6 Active

В плане звука радуют большие 14.2-миллимитровые динамики, а также возможность кастомизации эквалайзера через фирменное приложение Xiaomi Earbuds. Вместе с кейсом наушники Redmi Buds 6 Active работают 30 часов, без него — 6.

Xiaomi Smart Band 8 — самый популярный фитнес-браслет

Несмотря на выход уже девятого поколения фитнес-браслетов Xiaomi, самым популярным продолжает оставаться Xiaomi Smart Band 8. Тем более, что эта модель успела существенно подешеветь в канун распродажи на AliExpress.

Xiaomi Smart Band 8 — самый популярный фитнес-браслет. Самый популярный фитнес-браслет Xiaomi. Фото.

Самый популярный фитнес-браслет Xiaomi

Купить Xiaomi Smart Band 8

Принципиальных отличий от новой модели нет. Тот же яркий экран с плавными анимациями, те же 150+ тренировочных режимов и аналогичные функции анализа здоровья. Время автономной работы — 16 дней.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Redmi Buds 5 — недорогие наушники с шумоподавлением

Если вы хотите слушать музыку, не отвлекаясь на внешний шум, присмотритесь к Redmi Buds 5. Эти наушники Xiaomi оснащены функцией активного шумоподавления, полностью отсекающей все окружающие звуки громкостью до 46 дБ.

Redmi Buds 5 — недорогие наушники с шумоподавлением. Беспроводные наушники с шумоподавлением. Фото.

Беспроводные наушники с шумоподавлением

Купить Redmi Buds 5

Также наушники Redmi Buds 5 поддерживают режим прозрачности и готовы порадовать фирменной настройкой звука от Cloud Audio. Время автономной работы составляет до 40 часов с кейсом и 10 часов без него.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Redmi Buds 5 Pro — лучшие беспроводные наушники Xiaomi

Если вы считаете себя настоящим меломаном, то рекомендуется купить Redmi Buds 5 Pro. Это лучшие беспроводные наушники в линейке производителя, помимо активного шумоподавления 52 дБ готовые предложить поддержку аудиофильского кодека LDAC от компании Sony, а еще сертификацию Hi-Res Audio.

Redmi Buds 5 Pro — лучшие беспроводные наушники Xiaomi. Самые продвинутые наушники Redmi. Фото.

Самые продвинутые наушники Redmi

Купить Redmi Buds 5 Pro

Кроме того, эти беспроводные наушники Redmi имеют несколько микрофонов для передачи звука высокого качества во время разговора по телефону, а от одного заряда работают 38 часов с кейсом и 10 часов без него.

Теги
Лонгриды для вас
Вот это они придумали: электрическая зубная щетка со стерилизатором! Такой я еще не видел

Хранение зубной щетки — больная тема. Чаще всего после процесса чистки мы оставляем ее открытой или кладем в футляр, и в обоих случаях допускаем серьезную ошибку. Дело в том, что щетинки влажной щетки быстрее изнашиваются, а еще между ними застревают кусочки вычищенной пищи и бактериальный налет. И как быть? Можно после каждой чистки зубов с мылом промывать инструмент для ухода за полостью рта, а затем сушить его под феном с подачей едва теплого воздуха. Но есть более рациональный вариант, который предлагает электрическая щетка Soocas D3 Pro.

Читать далее
Топовые товары с AliExpress, о которых не расскажут другие

Заходя на AliExpress, хочется купить буквально всё. Вы добавляете в корзину что-то одно, получаете рекомендации, и всё начинается по кругу. Чтобы не попадаться на уловки площадки, мы регулярно готовим подборки интересных товаров, которые достойны вашего внимания. Сегодня рассмотрим товары для дома, для путешествия и даже для вакуумной упаковки еды на обычной кухне. Каждый найдет для себя то, что ему понравится. Будет интересно! Давайте начинать!

Читать далее
Наконец-то OnePlus выпустила крутой смартфон дешевле 20 тысяч! У него мощный звук и новый процессор Dimensity 6020

OnePlus — известный производитель смартфонов, однако его устройства долгое время были популярны только в узких кругах. Дело в том, что компания сосредотачивала свои усилия на выпуске флагманских моделей, и лишь пару лет назад крен повернулся в обратную сторону. В 2024 году вы без труда можете купить недорогой, но хороший смартфон, ведь 21 февраля в продажу поступает горячая новинка OnePlus Nord N30 SE 5G по вполне демократичной цене.

Читать далее