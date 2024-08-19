Лучшие гаджеты Xiaomi для музыки и тренировок. Так мало они стоят только на распродаже AliExpress

В период с 19 по 25 августа проходит большая распродажа на AliExpress. Помимо прочих в ней принимает участие компания Xiaomi, не нуждающаяся в представлении. Она подготовила несколько новинок, а еще существенно сбросила стоимость своих самых популярных устройств. Так что давайте посмотрим на лучшие гаджеты Xiaomi, которые в течение нескольких дней можно приобрести по самой низкой цене в 2024 году.

Новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9

На финальную распродажу лета Xiaomi залетает с горячей новинкой — фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 9. Это самая свежая модель, имеющая несколько важных отличий в сравнении с предшественниками. Новый фитнес-браслет получил корпус с металлической окантовкой, более точный датчик измерения пульса, линейный вибромоторчик с приятной тактильно отдачей и увеличенный аккумулятор, работающий 21 день на одном заряде.

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Также Xiaomi Smart Band 9 имеет яркий AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц, позволяет управлять музыкой на телефоне, а еще умеет следить за всеми аспектами здоровья от уровня стресса до содержания кислорода в крови.

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Xiaomi Smart Band 8 Pro — лучший фитнес-браслет

Xiaomi Smart Band 8 Pro появился в продаже чуть раньше, но в плане функциональных возможностей он готов дать фору «девятке». За счет чего? Да хотя бы за счет датчика геолокации, способного построить маршрут тренировки по спутникам GPS и ГЛОНАСС.

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Еще одно выгодное отличие этой модели — реально большой экран, к тому же поддерживающий функцию автояркости, которая подстраивается под окружающее освещение. В остальном — то же самое, только в увеличенном корпусе.

Спортивные наушники Redmi Buds 6 Play

Redmi Buds 6 Play — новые беспроводные наушники Xiaomi, которые только-только поступили в продажу. Их главная особенность — цена менее тысячи рублей и форм-фактор «бобов», идеально подходящий для занятий спортом.

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С точки зрения звука никаких изысков, зато есть другие важные особенности. Например, поддержка технологии Google Fast Pair для быстрого сопряжения со смартфоном и беспроводное соединение по новейшему стандарту Bluetooth 5.4. Время автономной работы с кейсом и без кейса: 36 и 7.5 часов соответственно.

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Недорогие наушники Redmi Buds 6 Active

Еще одна свежая модель недорогих наушников Xiaomi, созданных специально для повседневного использования. С этой целью гарнитуру оснастили качественными микрофонами, способными передавать звук во время разговора не хуже, чем смартфон.

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В плане звука радуют большие 14.2-миллимитровые динамики, а также возможность кастомизации эквалайзера через фирменное приложение Xiaomi Earbuds. Вместе с кейсом наушники Redmi Buds 6 Active работают 30 часов, без него — 6.

Xiaomi Smart Band 8 — самый популярный фитнес-браслет

Несмотря на выход уже девятого поколения фитнес-браслетов Xiaomi, самым популярным продолжает оставаться Xiaomi Smart Band 8. Тем более, что эта модель успела существенно подешеветь в канун распродажи на AliExpress.

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Принципиальных отличий от новой модели нет. Тот же яркий экран с плавными анимациями, те же 150+ тренировочных режимов и аналогичные функции анализа здоровья. Время автономной работы — 16 дней.

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Redmi Buds 5 — недорогие наушники с шумоподавлением

Если вы хотите слушать музыку, не отвлекаясь на внешний шум, присмотритесь к Redmi Buds 5. Эти наушники Xiaomi оснащены функцией активного шумоподавления, полностью отсекающей все окружающие звуки громкостью до 46 дБ.

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Также наушники Redmi Buds 5 поддерживают режим прозрачности и готовы порадовать фирменной настройкой звука от Cloud Audio. Время автономной работы составляет до 40 часов с кейсом и 10 часов без него.

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Redmi Buds 5 Pro — лучшие беспроводные наушники Xiaomi

Если вы считаете себя настоящим меломаном, то рекомендуется купить Redmi Buds 5 Pro. Это лучшие беспроводные наушники в линейке производителя, помимо активного шумоподавления 52 дБ готовые предложить поддержку аудиофильского кодека LDAC от компании Sony, а еще сертификацию Hi-Res Audio.

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Кроме того, эти беспроводные наушники Redmi имеют несколько микрофонов для передачи звука высокого качества во время разговора по телефону, а от одного заряда работают 38 часов с кейсом и 10 часов без него.