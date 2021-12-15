Новинка от OPPO: умные очки для пиратов или смарт-монокль

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Артем Сутягин 0

OPPO INNO Day традиционное мероприятие компании OPPO, на котором она показывает много всего интересного. В частности, в прошлом году нам продемонстрировали OPPO X 2121, который так и не поступил в продажу, но лег в основу будущих продуктов компании. Я могу говорить об этом с уверенностью, так как знаю, что это был не просто концепт, и я лично смог познакомиться с ним, подержав в руках и попользовавшись некоторое время. Вчера прошло еще одно такое мероприятие и на нем нам показали необычный гаджет, который с каждым годом все больше стремится стать трендом индустрии — умные очки. Они получили название OPPO Air Glass и используют несколько иной подход по сравнению с другими умными очками. Сложно было представить, что они будут именно такими, и поэтому результат нас сильно удивил. Для себя я назвал это очками для пиратов, у которых один глаз закрыт повязкой.

Теперь и OPPO присоединилась к этому клубу.

Умные очки OPPO

По своей сути Air Glass призваны быть незаметным способом просмотра информации, беспрепятственно взаимодействуя с окружающим миром. Для отображения этой самой информации устройство сочетает в себе микро-светодиодный дисплей с новым микропроектором OPPO Spark Micro, который, по заявлению компании, является одним из самых маленьких проекторов — размером ”примерно с кофейное зерно”.

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При работе гаджет фокусируется на четырех областях взаимодействия: прикосновение, голос, движения рук и головы. Air Glass также поддерживает сенсорное управление на раме для различных команд и голосового управления, хотя пользователи также могут управлять настройками и функциями с помощью приложения Smart Glass на некоторых устройствах OPPO, таких, как OPPO Find X3 или OPPO Watch 2.

Правильнее сказать, что это не очки, а, простите, очко. Или, если по-умному, то монокль.

Как управлять смарт-очками

Владельцы OPPO Watch 2 также смогут управлять Air Glass с помощью жестов рук для таких функций, как перелистывание между картами приложений и подтверждение/отмена действий. А для дополнительной доступности Air Glass также поддерживает управление головой с помощью аналогичного датчика IMU. Например, вы можете открыть новое уведомление, кивнув головой, или закрыть его, покачав головой.

OPPO уже давно изучает возможности расширенной реальности (XR), и с помощью Air Glass мы наконец создали продукт, который действительно доступен потребителям. Как следует из футуристического дизайна, OPPO Air Glass — очки, переворачивающие представление о том, как мы получаем и потребляем информацию. Простой в использовании дисплей может отображать ключевые сообщения, которые нам нужны, прямо перед глазами. С OPPO Air Glass мир уже никогда не станет прежним — сказал Левин Лю (Levin Liu), вице-президент OPPO и глава Исследовательского института.

Что могут смарт-очки OPPO

Air Glass будет поддерживать несколько приложений OPPO при запуске, в том числе такие, как Погода, Календарь и Здоровье. Существует приложение ”Teleprompter” для отображения адаптивного текста, а приложение ”Перевод” в настоящее время поддерживает двусторонний перевод, правда, пока на ограниченом количестве языков, но скоро их список будет расширен. Есть даже поддержка навигации.

Гаджет выглдяит необычно, но может стать трендом на многие годы вперед.

В основе всех этих функций лежит чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100 — тот же процессор, что и во многих умных часах Android, включая OPPO Watch 2. Что касается доступности, то ожидается, что Air Glass появится в Китае в первом квартале 2022 года. Они представлены в черном и белом цветах с двумя индивидуальными вариантами оправы. О международном выпуске пока ничего не сказано.

Так вообще похоже на клюшку для гольфа.

Где и когда можно купить умные очки

Сосредоточившись на вспомогательной реальности в отличие от дополненной (AR), OPPO, похоже, придерживается промежуточного подхода к умным очкам. Компания могла бы извлечь из этого выгоду с продуктом, который более полезен, чем что-то вроде Razer Anzu, при этом не пытаясь сделать слишком много, как Nreal Light. OPPO заявляет, что продолжая развивать AR и рассматривая возможности этой технологии, компания уверена, что вспомогательная реальность ”предлагает потребителям практическую альтернативу в ближайшем будущем, чтобы испытать и воспользоваться некоторыми преимуществами AR”.

Учитывая, что такие компании, как Motorola, Apple, Meta и многие другие работают над собственными носимыми решениями для смешанной реальности, будет интересно посмотреть, сможет ли кто-нибудь, наконец, сделать умные очки популярными.

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