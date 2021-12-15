Новинка от OPPO: умные очки для пиратов или смарт-монокль

OPPO INNO Day традиционное мероприятие компании OPPO, на котором она показывает много всего интересного. В частности, в прошлом году нам продемонстрировали OPPO X 2121, который так и не поступил в продажу, но лег в основу будущих продуктов компании. Я могу говорить об этом с уверенностью, так как знаю, что это был не просто концепт, и я лично смог познакомиться с ним, подержав в руках и попользовавшись некоторое время. Вчера прошло еще одно такое мероприятие и на нем нам показали необычный гаджет, который с каждым годом все больше стремится стать трендом индустрии — умные очки. Они получили название OPPO Air Glass и используют несколько иной подход по сравнению с другими умными очками. Сложно было представить, что они будут именно такими, и поэтому результат нас сильно удивил. Для себя я назвал это очками для пиратов, у которых один глаз закрыт повязкой.

Умные очки OPPO

По своей сути Air Glass призваны быть незаметным способом просмотра информации, беспрепятственно взаимодействуя с окружающим миром. Для отображения этой самой информации устройство сочетает в себе микро-светодиодный дисплей с новым микропроектором OPPO Spark Micro, который, по заявлению компании, является одним из самых маленьких проекторов — размером ”примерно с кофейное зерно”.

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При работе гаджет фокусируется на четырех областях взаимодействия: прикосновение, голос, движения рук и головы. Air Glass также поддерживает сенсорное управление на раме для различных команд и голосового управления, хотя пользователи также могут управлять настройками и функциями с помощью приложения Smart Glass на некоторых устройствах OPPO, таких, как OPPO Find X3 или OPPO Watch 2.

Как управлять смарт-очками

Владельцы OPPO Watch 2 также смогут управлять Air Glass с помощью жестов рук для таких функций, как перелистывание между картами приложений и подтверждение/отмена действий. А для дополнительной доступности Air Glass также поддерживает управление головой с помощью аналогичного датчика IMU. Например, вы можете открыть новое уведомление, кивнув головой, или закрыть его, покачав головой.

OPPO уже давно изучает возможности расширенной реальности (XR), и с помощью Air Glass мы наконец создали продукт, который действительно доступен потребителям. Как следует из футуристического дизайна, OPPO Air Glass — очки, переворачивающие представление о том, как мы получаем и потребляем информацию. Простой в использовании дисплей может отображать ключевые сообщения, которые нам нужны, прямо перед глазами. С OPPO Air Glass мир уже никогда не станет прежним — сказал Левин Лю (Levin Liu), вице-президент OPPO и глава Исследовательского института.

Что могут смарт-очки OPPO

Air Glass будет поддерживать несколько приложений OPPO при запуске, в том числе такие, как Погода, Календарь и Здоровье. Существует приложение ”Teleprompter” для отображения адаптивного текста, а приложение ”Перевод” в настоящее время поддерживает двусторонний перевод, правда, пока на ограниченом количестве языков, но скоро их список будет расширен. Есть даже поддержка навигации.

В основе всех этих функций лежит чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100 — тот же процессор, что и во многих умных часах Android, включая OPPO Watch 2. Что касается доступности, то ожидается, что Air Glass появится в Китае в первом квартале 2022 года. Они представлены в черном и белом цветах с двумя индивидуальными вариантами оправы. О международном выпуске пока ничего не сказано.

Где и когда можно купить умные очки

Сосредоточившись на вспомогательной реальности в отличие от дополненной (AR), OPPO, похоже, придерживается промежуточного подхода к умным очкам. Компания могла бы извлечь из этого выгоду с продуктом, который более полезен, чем что-то вроде Razer Anzu, при этом не пытаясь сделать слишком много, как Nreal Light. OPPO заявляет, что продолжая развивать AR и рассматривая возможности этой технологии, компания уверена, что вспомогательная реальность ”предлагает потребителям практическую альтернативу в ближайшем будущем, чтобы испытать и воспользоваться некоторыми преимуществами AR”.

Учитывая, что такие компании, как Motorola, Apple, Meta и многие другие работают над собственными носимыми решениями для смешанной реальности, будет интересно посмотреть, сможет ли кто-нибудь, наконец, сделать умные очки популярными.