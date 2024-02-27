Обзор самой мощной зарядки для гаджетов Ugreen на 300 Вт. Подключил к ней все и сразу

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Артем Сутягин

Не знаю, как у вас, а у меня дома огромное количество гаджетов, которые надо постоянно заряжать. Это планшет, смартфон, наушники, внешний аккумулятор, ноутбук и многие другие вещи, вроде пары аккумуляторных настольных ламп. Количество съемочного оборудования, которое тоже требует зарядки, вообще не поддается счету. И все это, не считая гаджетов членов семьи. Вот и получается, что обычный блок питания с 1–2 USB даже теоретически не может закрыть мои потребности и надо было что-то придумывать. И я придумал.

Обзор самой мощной зарядки для гаджетов Ugreen на 300 Вт. Подключил к ней все и сразу. Подключите сюда все, что есть дома и получите заряженные устройства. Фото.

Подключите сюда все, что есть дома и получите заряженные устройства

Обзор самой мощной зарядки Ugreen на 300 Вт

Я давно хотел купить зарядное устройство на все случаи жизни и постепенно к нему подходил. Я давно доверяю бренду Ugreen, и поэтому все мои последние эксперименты связаны именно с ним. Сначала я купил блок питания на 3 разъема (1+2) и 65 Вт исключительно потому, что столько нужно для моего MacBook, а мне нужен был запасной зарядник. Потом я понял, что это удобно, но мощности на смартфон, ноутбук и планшет одновременно на хватает, и купил блок на 100 Вт с 4 разъемами (1+3) и долго им пользовался. Но вот пришло время, и я случайно увидел у ребят в ВК (они есть и в Instagram, но эта социальная сеть запрещена на территории РФ) анонс нового зарядника, который после недолгих раздумий и решил купить. Лучший вариант был на AliExpress.

Обзор самой мощной зарядки Ugreen на 300 Вт. Упаковка — отдельное искусство производителей. Фото.

Упаковка — отдельное искусство производителей.

Это относительная новинка предлагает очень высокую мощность — сразу 300 Вт с одним обычным разъемом USB и 4 USB Type-C. То есть в теории от этого устройства можно заряжать сразу 4 моих MacBook Pro 14 на M1 и еще смартфон. Сейчас расскажу, что получилось на практике.

Сначала скажу пару слов об упаковке и комплектации. Когда мне привезли коробку с зарядником, я даже немного удивился. Она была намного больше, чем я ожидал. Но и блок питания тоже не маленький. Не верьте тем, кто продает на AliExpress что-то подобное размером со спичечный коробок и такой же мощностью. Даже если оно вообще будет работать, вы или не получите заявленной мощности, или устройство просто выйдет из строя (в лучшем случае без возгорания). При отдаче такой мощности выделяется много тепла и нужны не только системы защиты, но и нормальная система охлаждения. И пусть она тут пассивная, но она справляется с заданной нагрузкой.

Купить зарядку на 300 Вт на AliExpress

Набор аксессуаров для зарядки гаджетов

Кроме самого зарядника, в комплекте есть только трехжильный кабель для подключения к розетке и один кабель USB Type-C на USB Type-C с металлическими коннекторами в тканевой оплетке. Есть еще несколько бумажек с документацией, но это не так интересно.

Набор аксессуаров для зарядки гаджетов. Питание самой зарядки производится через трехпиновый, отсоединяемый кабель. Фото.

Питание самой зарядки производится через трехпиновый, отсоединяемый кабель.

Сразу скажу, что зарядка довольно дорогая, а ее стоимость можно посмотреть на AliExpress, где я ее и заказывал. Но за эти деньги вы получаете в первую очередь безопасность, а это самое главное в электроприборах. Даже внешне это устройство выглядит премиально. У него приятный на ощупь корпус и высокое качество сборки, а даже при большой нагрузке оно греется не так уж и сильно.

Я пробовал подключать к нему одновременно 4 устройства для зарядки с общим потреблением примерно 250 Вт и все работало как часы. Даже мощнейший PowerBank Ugreen на 145 Вт заряжался на максимально доступной скорости, несмотря на одновременное подключение ноутбука, планшета и часов со смартфоном на сдвоенной беспроводной зарядной станции.

Набор аксессуаров для зарядки гаджетов. Беспроводная зарядка у меня тоже запитана от этого гаджета. Фото.

Беспроводная зарядка у меня тоже запитана от этого гаджета.

Как быстро работает зарядка на 300 Вт

Точных замеров я не производил, но примерные соответствуют тому, что производитель указывает в карточке товара, когда три смартфона заряжаются примерно на 50–55%, ноутбук — на 50%, а iPad Pro — на треть. И все это за полчаса. Запаса мощности для этого действительно хватает. Это как подключить каждое устройство отдельно к розетке. Но в этом случае 5 оригинальных зарядников соответствующей мощности обойдутся вам еще дороже, а уровень комфорта будет ниже.

Чтобы зарядка была по-настоящему быстрой, надо не просто подать побольше мощности на разъем, но и учесть особенности самого заряжаемого устройства. Пока нет единого протокола быстрой зарядки, но есть несколько типовых от производителей устройств или компонентов, которые перекрывают почти все варианты, с которыми можно столкнуться.

Как быстро работает зарядка на 300 Вт. Сначала мне казалось, что хочется больше разъемов, но оказалось, что пяти тоже достаточно. Фото.

Сначала мне казалось, что хочется больше разъемов, но оказалось, что пяти тоже достаточно.

Чтобы почти любой гаджет, подключенный к Ugreen CD333 (так маркируется модель), заряжался максимально быстро, среди поддерживаемых протоколов быстрой зарядки есть следующие:

  • Samsung Adaptive Fast Charge
  • Huawei FCP
  • Huawei Quick Charge
  • USB Power Delivery
  • BC1.2
  • Qualcomm Quick Charge

Мощная GaN зарядка

Устройство сделано по технологии GaN. Для многих загадочная аббревиатура означает только высокую мощность, но тут все намного интереснее. Если коротко, что это не только про мощность, но и про эффективность зарядки. Более подробно можно почитать в нашей статье о том, что такое GaN зарядка и чем она лучше обычной.

Мощная GaN зарядка. Резиновые ножки защитят стол и повысят устойчивость. Фото.

Резиновые ножки защитят стол и повысят устойчивость.

Зарядку сложно назвать переносной, и для этого лучше купить один из упомянутых выше гаджетов на 65 или 100 Вт. Тут мы имеем скорее стационарный аксессуар. И даже не из-за того, что он больше и тяжелее остальных, а из-за того, как он сделан. Для питания используется отдельный кабель, и сразу воткнуть его в зарядку не получится. А корпус устроен так, чтобы хорошо стоял на поверхности. Это и резиновые ножки в нижней части, чтобы избежать скольжения и повреждений стола, и широкое основание с низким центром тяжести, повышающее устойчивость. Да и стильный внешний вид тоже позволяет поставить зарядку на видное место так, чтобы за не было стыдно.

Мощная GaN зарядка. Такую зарядку не стыдно расположить даже на видном месте. Фото.

Такую зарядку не стыдно расположить даже на видном месте.

Среди встроенных систем защиты стоит отметить:

  • Защиту от скачков напряжения
  • Защиту от перегрузки
  • Защиту от помех
  • Защиту от короткого замыкания
  • Защиту от искрения
  • Защиту от перегрева

Все это делает устройство по-настоящему безопасным, а в качестве дополнительной меры зарядка получила еще и негорючий корпус, чтобы можно было вообще не переживать за нее.

Мощная GaN зарядка. На самом деле, 300 Вт это очень много и к безопасности надо относиться серьезно. Фото.

На самом деле, 300 Вт это очень много и к безопасности надо относиться серьезно.

Стоит ли покупать мощную зарядку для всего

В итоге, кому же подойдет такая зарядная станция? Можно было бы сказать, что всем, но она стоит довольно дорого, чтобы советовать купить ее каждому из вас. Я в первую очередь предложил бы ее тем, у кого много устройств, требующих постоянной зарядки, и среди них есть ноутбук или еще что-то с высокими требованиями к питанию. Так же можно купить такую зарядку тем, у кого в семье есть несколько смартфонов и хочется заряжать их одновременно в одном месте. Заодно еще и на пару наушников или PowerBnak место останется. Да и просто если вы хотите повысить уровень комфорта при работе с техникой, обратите внимание на такой зарядник.

Стоит ли покупать мощную зарядку для всего. Если требовательных устройств дома много, то такую зарядку можно и нужно покупать. Есть только смартфон и наушники, то можно выбрать что-то попроще. Фото.

Если требовательных устройств дома много, то такую зарядку можно и нужно покупать. Есть только смартфон и наушники, то можно выбрать что-то попроще.

Главное, не покупайте непонятные зарядки на 100500 Вт от неизвестных производителей за 200 рублей. В этом случае лучше пользоваться зарядником «из коробки» или купить что-то мощностью до 65 Вт, но от именитого производителя. Безопасность дороже!
Купить зарядку на 300 Вт на AliExpress

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