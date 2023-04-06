Самый необычный чехол для Huawei P60 убирает главное ограничение смартфона

Huawei — один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования и смартфонов в мире, но в последние годы компания столкнулась с серьезными проблемами в связи с введением санкций со стороны США. Поэтому смартфоны компании лишились некоторых важных функций, о которых жалеют многие пользователи в мире. В России это не так актуально, но важно не это, а появление физических аксессуаров, способных решить некоторые проблемы. Возможно, вы уже догадались, о каком аксессуаре идет речь. Давайте проверим это.

Какие ограничения есть у Huawei

Одной из вещей, которой лишились смартфоны Huawei является отсутствие поддержки работы в сетях 5G. Все новые телефоны Huawei, даже если они получили нормальные процессоры, все равно ограничены 4G. Большой проблемой это не является, так как даже там, где есть 5G, старые сети все равно имеют свои преимущества. У нас это еще менее важно. Например, в моем Huawei Mate 50 Pro есть только 4G, но никакого дискомфорта мне это не доставляет, и я даже не думаю о том, что они могли бы поддерживать сети пятого поколения.

Последняя серия Huawei P60 не является исключением, но есть и интересные новости. Китайский производитель электроники выпустил чехлы, которые обеспечат 5G для последних моделей P60 и P60 Pro.

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Самый необычный чехол

Корпуса, сделанные китайским производителем электроники Soyealink, могут изменить положение дел на тех рынках, где есть 5G, и пользователи Huawei чувствуют нехватку возможностей. Чехлы с поддержкой 5G доступны как для телефонов Huawei P60, так и для телефонов P60 Pro. Они имеют металлический серый цвет и изготовлены из полиуретана, который высоко ценится за свою долговечность и надежность.

Утверждается, что чехол предлагает двухрежимные диапазоны частот 5G SA и NSA. Он работает с eSIM вместо основной карты, и процесс установки довольно прост. Просто поместите чехол на Huawei P60, и автоматически откроется мастер настройки с инструкциями на экране.

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Можно ли заряжать телефон в чехле

Он поставляется со встроенным зарядным портом, который поддерживает быструю зарядку 88 Вт на обеих моделях. Чехол использует интерфейс USB Type-C и позволяет подключать устройства USB 2.0 OTG и цифровые гарнитуры. Его также можно подключить к ПК для передачи данных.

То есть этот чехол не просто дает возможность работы во всех новых сетях, но и обеспечивает выполнение базовых функций. Пользователям не придется снимать его для зарядки или синхронизации. Учитывая, что подавляющее большинство пользователей носит чехлы на телефоне, для них ничего не изменится с точки зрения комфорта.

Есть ли в России 5G

В России 5G пока не работает, несмотря на тестовые запуски в некоторых городах. Главным преимуществом 5G является скорость передачи данных. Скорость 5G может достигать нескольких гигабит в секунду, что в несколько раз быстрее, чем скорость 4G. Но и достигаемых ей 70-100 мегабит в секунду достаточно для комфортного использования. Новые сети пригодятся пользователям, которые хотят загружать и скачивать большие файлы и стримить контент с высоким разрешением без задержек и подтормаживаний.

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Вторым преимуществом 5G является высокая скорость отклика. Оно сокращено до нескольких миллисекунд, что особенно важно для приложений, требующих высокой отзывчивости, таких как игры и виртуальная реальность. А еще 5G предлагает большую емкость сети. Это позволит большему количеству устройств подключаться к сети одновременно, что сделает возможным использование сетей на стадионах и в городах, где много умных устройств с непосредственным подключением к сети.

Интересны даже не преимущества сетей как таковые, а элегантное решение, которое позволяет добавить важную для многих функцию, буквально надев чехол. Это точно очень необычный аксессуар.