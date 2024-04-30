Такая повязка на голову позволит слушать музыку по-новому

Что если я вам скажу, что существует гаджет, который покажет вам, как на самом деле надо слушать музыку. И это не наушники или внешние колонки, активных пользователей которых надо перестать допускать в общественные места. Все намного интереснее, чем кажется и есть очень необычные гаджеты для того, чтобы сделать процесс прослушивания музыки намного более необычным. То, о чем мы будем говорить вышло некоторое время назад, но прошло незамеченным. Давайте вспомним его.

Устройство для считывания мозговых волн

Создатель устройства под названием Alphabeats хочет, чтобы вы надели повязку на голову и слушали музыку, а датчики устройства считывали ваши мозговые волны, чтобы помочь вам сосредоточиться и повысить спортивные результаты. Повязка с электроэнцефалограммой (ЭЭГ) в сочетании с выбранной вами музыкой и приложением на вашем телефоне поможет обучить ваш мозг либо оставаться в состоянии максимальной сосредоточенности, либо концентрироваться на своих потребностях в данный момент, будь то расслабление, восстановление или сон.

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Alphabeats, предназначенный для профессиональных спортсменов и мотивированных любителей, получил награду CES 2023 Innovation. В продажу он пока не поступил, но уже доступен для предварительного заказа в некоторых странах. Цена на старте продаж составляет 499 долларов, но после того, как первые образцы начнут поступать пользователям, официальная цена увеличится до 689 долларов. Но это не вся сумма, которую придется заплатить за использование. Для этого нужна будет еще подписка, год которой входит в стоимость, а дальше придется платить отдельно, но сколько именно пока не разглашается.

Прослушивание музыки по-новому

Alphabeats сотрудничает с потоковым сервисом, который предоставляет то, что называется «научно обоснованная функциональная музыка”. Так пользователи смогут сосредоточиться на музыке для того, чтобы расслабиться. Во время прослушивания через выбранные наушники приложение показывает активность мозговых волн с помощью EEG-повязки, что и позволяет «тренировать» мозг, чтобы он работал в оптимальном состоянии для достижения цели. Не совсем понятно, как именно это происходит, но это как-то связано с тренировочными программами, запускаемыми в самом приложении.

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Эти тренировки варьируются от 8-миминутного усиления внимания до 12-минутной программы восстановления. На данный момент приложение ориентировано на спортсменов и людей, занимающихся спортом, и рассматривается как еще один инструмент для повышения личной производительности. Это просто еще один аксессуар, как новые кроссовки или смарт-трекер.

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Носимые приборы с ЭЭГ

Это не первый носимый прибор, использующий ЭЭГ и активность мозговых волн: до него были выпущены такие продукты, как Muse или NeuroLeet для геймеров для геймеров, а также наушники Kokoon.

Компания Alphabeats существует уже довольно давно, и в начале своего существования она сосредоточилась на использовании приложения для повышения эффективности расслабления с помощью музыки. В то время для оценки эффективности использовалась вариабельность сердечного ритма (HRV) и частота дыхания. Сейчас подход немного изменился, но в любом случае, он позволит выработать привычки на уровне рефлексов для лучшего управления своим организмом.

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Будет ли Alphabeats продаваться в России

Интересно было бы протестировать что-то подобное на себе, но пока такой возможности у нас не предоставится. Осталось дождаться полноценного выхода устройства и можно будет говорить о проведении теста. Но в том, что оно будет, можно не сомневаться. Цена высокая, хотя, с большой долей вероятности, через реселлеров гаджет может добраться и до наших прилавков.