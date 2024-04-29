Что на самом деле влияет на скорость работы смартфона

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Иван Кузнецов

Принято считать, что скорость работы смартфона напрямую зависит от производительности процессора и оптимизации, которую провел производитель. Поэтому чем новее и мощнее чипсет и чем свежее версия операционной системы, тем лучше, по логике вещей, должен работать аппарат. Недооценивать эти факторы, безусловно, нельзя. Однако, как ни странно, определяющее значение играют все-таки другие аспекты, о которых большинство почему-то даже не задумывается. А, между тем, их влияние на быстродействие куда больше, чем может себе представить непосвященный.

Что на самом деле влияет на скорость работы смартфона. Скорость смартфона определяют не только процессор и оптимизация. Фото: Popular Science. Фото.

Скорость смартфона определяют не только процессор и оптимизация. Фото: Popular Science

Когда пора менять аккумулятор смартфона

Начнем с банального, а именно с батарей. Вероятно, вы помните, как несколько лет назад мировое сообщество осудило Apple за тайное замедление старых Айфонов. Оказалось, что причиной было не стремление компании пересадить пользователей на более новые модели, а в особенностях функционирования литий-ионных аккумуляторов. При сокращении ресурса они начинают хуже выдерживать перепады мощности, из-за чего провоцируют самопроизвольные перезагрузки. Чтобы этого не происходило, некоторые смартфоны используют специальные алгоритмы.

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Они урезают частоты своего процессора, чтобы предотвратить пиковые нагрузки и не уходить в ребут. Это самым непосредственным образом влияет на их производительность, и, как вы понимаете, далеко не в позитивном ключе. Несмотря на то что после знаменитого дела Batterygate, который случился с Apple, сегодня многие стремятся отказаться от практики замедления, но вы не можете знать, кто из них по-прежнему прибегает к ней. Поэтому неизношенный аккумулятор — залог быстрой работы вашего смартфона.

Как оперативка влияет на скорость смартфона

Как оперативка влияет на скорость смартфона. Оперативка стандарта LPDDR5x была представлена в конце 2021 года. Фото.

Оперативка стандарта LPDDR5x была представлена в конце 2021 года

Одним из так называемых мерил крутости современных смартфонов является их объем оперативной памяти, который постоянно увеличивается. В результате многие телефоны сегодня имеют больше ОЗУ, чем некоторые компьютеры. Для Android-устройств уже давно стало нормой иметь по 12, 16 и даже 24 ГБ оперативки. Такие цифры на быстродействие, как ни странно, совсем не влияют. А вот что действительно влияет — и притом положительно, — так это стандарт модулей оперативной памяти, которые использует конкретный смартфон.

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Сегодня среди компаний, выпускающих смартфоны, распространено в основном два стандарта ОЗУ: LPDDR5 и LPDDR5X. Версия с постфиксом «X», как вы понимаете, новее и оттого производительнее. Она на 33% быстрее, чем LPDDR5, имеет на треть большую пропускную способность и на 20% более энергоэффективна. А чем выше скорость оперативной памяти, тем быстрее смартфон обрабатывает поступающие задачи в реальном времени, даже если их несколько. Это положительным образом влияет на мультитаскинг и, банально, скорость запуска игр и приложений (безотносительно других характеристик смартфона):

Запуск игры Genshin Impact:

  • LPDDR5: 18 секунд
  • LPDDR5X: 12 секунд

Переключение между 10 открытыми приложениями:

  • LPDDR5: 2-3 секунды
  • LPDDR5X: 1-2 секунды

Обработка 100 фото в Adobe Lightroom:

  • LPDDR5: 60 секунд
  • LPDDR5X: 45 секунд

Запуск тяжелого веб-сайта:

  • LPDDR5: 5-6 секунд
  • LPDDR5X: 3-4 секунды

Быстрая память для смартфона

Еще один фактор, влияющий на быстродействие смартфонов — это встроенный накопитель. Стандарт встроенной памяти UFS (Universal Flash Storage) оказывает значительное влияет на скорость работы аппарата. Чем выше версия UFS, тем быстрее происходит обработка файлов и, соответственно, приложений, которые ими оперируют.

UFS 4.0 по сравнению с UFS 3.1 дает смартфону:

  • Увеличение скорости чтения до 4200 МБ/с (в 2 раза быстрее)
  • Увеличение скорости записи до 2800 МБ/с (в 1.6 раза быстрее)
  • Снижение энергопотребления на 46%

На практике применение более нового стандарта встроенной памяти дает следующие преимущества. Возьмем уже знакомые и понятные большинству примеры:

Запуск игры Genshin Impact:

  • UFS 3.1: около 30 секунд
  • UFS 4.0: около 15 секунд

Установка приложения TikTok:

  • UFS 3.1: 15-20 секунд
  • UFS 4.0: 8-10 секунд

Обработка видео 4K 60 FPS длительностью 1 минута:

  • UFS 3.1: 40-50 секунд
  • UFS 4.0: 20-25 секунд

Копирование файла размером 1 ГБ:

— UFS 3.1: 30-35 секунд
— UFS 4.0: 15-18 секунд

Запуск приложения Adobe Lightroom:

  • UFS 3.1: 8-10 секунд
  • UFS 4.0: 4-5 секунд

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В большинстве примеров смартфон с UFS 4.0 покажет себя в полтора-два раза лучше и быстрее, чем с UFS 3.1. Это значительная разница, особенно для тех, кто часто использует ресурсоемкие приложения и обрабатывает большие объемы данных. Однако в казуальных задачах, таких как веб-серфинг, прослушивание музыки и использование легких приложений, разница с UFS 3.1 будет практически незаметной.

Зачем смартфонам нужен ИИ

Зачем смартфонам нужен ИИ. Нейросети не разгоняют процессор, а просто сокращают время выполнения многих процессов. Фото: Fora Soft. Фото.

Нейросети не разгоняют процессор, а просто сокращают время выполнения многих процессов. Фото: Fora Soft

Ну, и зафиналим наш рассказ нейросетями. Как ни странно, их поддержка тоже влияет на быстродействие смартфонов. Бесспорно, ИИ не панацея, но он определенно улучшает быстродействие аппаратов в определенных задачах. Причем помогает даже не искусственный интеллект как таковой, а банальное машинное обучение. Благодаря ему устройство накапливает большой объем данных, сжимает его и затем использует полученные решения для выполнения возлагаемых на него задач, вместо того чтобы производить вычисления с нуля.

Примеры использования ИИ в смартфонах:

  • Ночной режим съемки
  • Переводы в реальном времени
  • Распознание речи
  • Игры с дополненной реальностью

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Казалось бы, ну и где тут быстродействие? Но ИИ влияет на скорость смартфона не напрямую, а косвенно. Он просто повышает скорость обработки тех или иных команд, которые вы ему отдаете. Например, благодаря нейросетям Google Assistant дает ответ на вопрос не за 3 секунды, а за 1. А камера сохраняет снимок в ночном режиме практически мгновенно, не заставляя вас ждать, когда алгоритмы высветлят кадр.

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