Умное кольцо Galaxy Ring — самое бесполезное устройство Samsung. Оно как первый Mi Band, только в 40 раз дороже

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Герман Вологжанин

10 лет назад компания Apple представила свои первые смарт-часы, после чего начался настоящий бум носимых устройств. Однако за несколько месяцев до этого (летом 2014 года) вышел Mi Band — фитнес-браслет Xiaomi, ставший реально массовым продуктом, которым по сей день пользуются и фанаты Android, и владельцы устройств Apple. С тех пор часы и браслеты регулярно обрастали новыми функциями и хвастались увеличением дисплея из поколения в поколения, но никакой революции за 10 лет так и не произошло. Ее в 2024 году решила устроить Samsung, презентовавшая 10 июля, словно специально подбирая дату, умное кольцо Galaxy Ring. Что из этого вышло — читайте в нашем материале.

Умное кольцо Galaxy Ring — самое бесполезное устройство Samsung. Оно как первый Mi Band, только в 40 раз дороже. Это кольцо заставит вас вспомнить о первых фитнес-браслетах. Фото.

Это кольцо заставит вас вспомнить о первых фитнес-браслетах

Каким был первый Mi Band

Говоря о возможностях Galaxy Ring, нужно обязательно вспомнить о первом фитнес-браслете Xiaomi (дальше вы поймете почему). Mi Band вышел 22 июля 2014 года, то есть 10 лет назад. Это было максимально простое устройство, даже не имевшее экрана, но в то же время отслеживавшее шаги, ЧСС и фазы сна. Своего рода дополнение к смартфону для контроля здоровья.

Каким был первый Mi Band. У первого Xiaomi Mi Band даже не было дисплея. Фото.

У первого Xiaomi Mi Band даже не было дисплея

Отсутствие дисплея, несмотря очевидные недостатки, вылилось в два главных достоинства. Во-первых, от одного заряда первый Mi Band работал 30 дней. Во-вторых, стоил фитнес-браслет всего 79 юаней. Сейчас это порядка 950 ₽, а по курсу 2014 года — 400 ₽.

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Что умеет Galaxy Ring

С момента выхода первого Xiaomi Mi Band прошло целых 10 лет, и корейская компания Samsung решила-таки разворошить рынок носимых устройств, выпустив Galaxy Ring. Наверное, это такой же прорыв в области технологий, как появление искусственного интеллекта? Как бы не так!

Что умеет Galaxy Ring. Умное кольцо умеет измерять пульс. Круто? Фото.

Умное кольцо умеет измерять пульс. Круто?

Умное кольцо Galaxy Ring, которое предлагается носить на одном из пальцев рук, выполняет роль типичного фитнес-браслета, функционально неотличимого от первого Xiaomi Mi Band. По аналогии со старым китайским гаджетом корейское «чудо техники» не имеет дисплея, что объясняется очень компактными размерами, а из возможностей кольцо Samsung при подключении к смартфону предлагает:

  • определение пульса и давления,
  • измерение содержание кислорода в крови (SpO2);
  • определение температуры тела;
  • анализ качества сна;
  • использование в качестве кнопки спуска затвора камеры;
  • отключение будильника.

Справедливости ради, некоторых из этих функций Galaxy Ring не было в первом Mi Band, но сейчас все они присутствуют в современных фитнес-браслетах. Кстати, работает кольцо от одного заряда всего 7 дней. Прямо как полноценные смарт-часы с большим экраном.

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Сколько стоит Galaxy Ring

Несмотря на ограниченную функциональность, стоит Galaxy Ring немало. Его официальная цена — $399 (~ 35 000 ₽), в то время как за простенький фитнес-браслет с аналогичным набором возможностей у вас попросят примерно $10 (~ 900 ₽). Плевать на китайские браслеты, даже новые смарт-часы Galaxy Watch7 стоят меньше: $299 (~ 26 500 ₽).

Сколько стоит Galaxy Ring. Колечко — топ за свои деньги? Фото.

Колечко — топ за свои деньги?

Объяснить цену Galaxy Ring сложно. Возможно, это связано со сложностью при размещении необходимых датчиков в столь компактном корпусе из титана. Но, скорее всего, разгадка кроется в необычном форм-факторе, на котором можно неплохо заработать, сыграв на удивлении людей, привыкших носить фитнес-трекер исключительно на запястье.

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Стоит ли покупать умное кольцо Samsung

Если рассматривать кольцо Sаmsung Galaxy Ring как гаджет, то перед нами одно из самых бестолковых устройств с точки зрения цены и предлагаемых возможностей. Просто аксессуар? Ну, обычное титановое кольцо можно купить за 500 ₽, а наваливать сверху еще 30 с лишним тысяч рублей за наличие функций дешевого фитнес-трекера, как минимум, иррационально. А если на руке уже есть браслет или умные часы, то вообще глупо.

Стоит ли покупать умное кольцо Samsung. Кольцо доступно в трех цветах. Фото.

Кольцо доступно в трех цветах

Впрочем, все это — логика, основанная на попытке потратить деньги на нечто стоящее и действительно полезное. Руководствуетесь ею — проходите мимо Galaxy Ring, просто хотите похвастаться перед окружающими фитнес-трекером на пальце — берите, но будьте готовы к тому, что внешне условно умное устройство Samsung ничем не отличается от самого обычного кольца.

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