Умное кольцо Galaxy Ring — самое бесполезное устройство Samsung. Оно как первый Mi Band, только в 40 раз дороже

10 лет назад компания Apple представила свои первые смарт-часы, после чего начался настоящий бум носимых устройств. Однако за несколько месяцев до этого (летом 2014 года) вышел Mi Band — фитнес-браслет Xiaomi, ставший реально массовым продуктом, которым по сей день пользуются и фанаты Android, и владельцы устройств Apple. С тех пор часы и браслеты регулярно обрастали новыми функциями и хвастались увеличением дисплея из поколения в поколения, но никакой революции за 10 лет так и не произошло. Ее в 2024 году решила устроить Samsung, презентовавшая 10 июля, словно специально подбирая дату, умное кольцо Galaxy Ring. Что из этого вышло — читайте в нашем материале.

Каким был первый Mi Band

Говоря о возможностях Galaxy Ring, нужно обязательно вспомнить о первом фитнес-браслете Xiaomi (дальше вы поймете почему). Mi Band вышел 22 июля 2014 года, то есть 10 лет назад. Это было максимально простое устройство, даже не имевшее экрана, но в то же время отслеживавшее шаги, ЧСС и фазы сна. Своего рода дополнение к смартфону для контроля здоровья.

Отсутствие дисплея, несмотря очевидные недостатки, вылилось в два главных достоинства. Во-первых, от одного заряда первый Mi Band работал 30 дней. Во-вторых, стоил фитнес-браслет всего 79 юаней. Сейчас это порядка 950 ₽, а по курсу 2014 года — 400 ₽.

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Что умеет Galaxy Ring

С момента выхода первого Xiaomi Mi Band прошло целых 10 лет, и корейская компания Samsung решила-таки разворошить рынок носимых устройств, выпустив Galaxy Ring. Наверное, это такой же прорыв в области технологий, как появление искусственного интеллекта? Как бы не так!

Умное кольцо Galaxy Ring, которое предлагается носить на одном из пальцев рук, выполняет роль типичного фитнес-браслета, функционально неотличимого от первого Xiaomi Mi Band. По аналогии со старым китайским гаджетом корейское «чудо техники» не имеет дисплея, что объясняется очень компактными размерами, а из возможностей кольцо Samsung при подключении к смартфону предлагает:

определение пульса и давления,

измерение содержание кислорода в крови (SpO2);

определение температуры тела;

анализ качества сна;

использование в качестве кнопки спуска затвора камеры;

отключение будильника.

Справедливости ради, некоторых из этих функций Galaxy Ring не было в первом Mi Band, но сейчас все они присутствуют в современных фитнес-браслетах. Кстати, работает кольцо от одного заряда всего 7 дней. Прямо как полноценные смарт-часы с большим экраном.

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Сколько стоит Galaxy Ring

Несмотря на ограниченную функциональность, стоит Galaxy Ring немало. Его официальная цена — $399 (~ 35 000 ₽), в то время как за простенький фитнес-браслет с аналогичным набором возможностей у вас попросят примерно $10 (~ 900 ₽). Плевать на китайские браслеты, даже новые смарт-часы Galaxy Watch7 стоят меньше: $299 (~ 26 500 ₽).

Объяснить цену Galaxy Ring сложно. Возможно, это связано со сложностью при размещении необходимых датчиков в столь компактном корпусе из титана. Но, скорее всего, разгадка кроется в необычном форм-факторе, на котором можно неплохо заработать, сыграв на удивлении людей, привыкших носить фитнес-трекер исключительно на запястье.

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Стоит ли покупать умное кольцо Samsung

Если рассматривать кольцо Sаmsung Galaxy Ring как гаджет, то перед нами одно из самых бестолковых устройств с точки зрения цены и предлагаемых возможностей. Просто аксессуар? Ну, обычное титановое кольцо можно купить за 500 ₽, а наваливать сверху еще 30 с лишним тысяч рублей за наличие функций дешевого фитнес-трекера, как минимум, иррационально. А если на руке уже есть браслет или умные часы, то вообще глупо.

Впрочем, все это — логика, основанная на попытке потратить деньги на нечто стоящее и действительно полезное. Руководствуетесь ею — проходите мимо Galaxy Ring, просто хотите похвастаться перед окружающими фитнес-трекером на пальце — берите, но будьте готовы к тому, что внешне условно умное устройство Samsung ничем не отличается от самого обычного кольца.