Выбираем, какой моющий пылесос купить в 2023 году. Нашли 5 моделей с большой скидкой

Ни для кого не секрет, что дома важно проводить не только сухую, но и влажную уборку. В противном случае на полу будут оставаться мелкие частички пыли, а также застарелые загрязнения. Если вы из тех, кто не любит работать со шваброй, отдайте влажную уборку на откуп хорошему моющему пылесосу. А мы поможем выбрать подходящую модель, рассмотрев 5 лучших устройств, которые сейчас продают с большой скидкой. В их числе как ручные приборы, так и роботы-пылесосы.

Dreame H12 — вертикальный моющий пылесос

Какими бы удобными ни казались роботы-пылесосы, делающие все за вас, иногда они не справляются со старыми загрязнениями. В таком случае нет идеи лучше, чем купить хороший вертикальный пылесос. И Dreame H12 станет идеальным кандидатом на эту роль. Эта модель поддерживает интеллектуальную уборку, то есть она самостоятельно определяет наличие загрязнений и реагирует соответствующим образом, выставляя оптимальную мощность всасывания вплоть до 10 000 Па.

Цена: 27 522 ₽

Купить Dreame H12

Тех, кого в первую очередь интересует влажная уборка в пылесосе, порадует объемный резервуар на 900 мл. Заполнив его, можно не беспокоиться о замене воды в течение всего процесса. Но главная фишка, которая ставит пылесос Dreame H12 в один ряд с роботизированными моделями, — это функция самоочистки. Достаточно поставить прибор на док-станцию и нажать кнопку. Даже валик доставать не придется!

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Dreame Bot D10 Plus — пожалуй, лучший робот-пылесос

Покупая робот-пылесос с влажной уборкой, нужно убедиться, что он может справиться с поставленной задачей без лишнего вмешательства со стороны владельца. Оправдает ли такие надежды пылесос Dreame Bot D10 Plus? Более чем! Прибор оснащен лазерным дальномером (LiDAR), который сканирует пространство вокруг и составляет точную карту помещения. За счет этого пылесос точно не застрянет между ножками стула и соберет всю пыль.

Цена: 28 363 ₽

Купить Dreame Bot D10 Plus

Несмотря на то, что Dreame Bot D10 Plus выполняет работу за вас, при желании можно самостоятельно настроить параметры уборки. В частности, если речь идет о мытье полов, робот-пылесос позволяет выбрать один из трех режимов подачи воды в зависимости от степени загрязнений и желаемого результата.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

В режиме сухой уборки пылесос тоже чувствует себя хорошо. Его мотор, обеспечивающий мощность всасывания до 4 000 Па, гарантирует тщательную очистку даже ковровых поверхностей. Емкого аккумулятора хватит, чтобы навести порядок на площади до 270 м², а мешок, установленный в станции самоочистки, придется менять не чаще, чем раз в 45 дней.

Dreame Bot D10S — мощный робот-пылесос

Если вам нужен мощный робот-пылесос, присмотритесь к модели Dreame Bot D10S. Эта новинка, поступившая в продажу лишь в конце 2022 года, характеризуется силой всасывания 5 000 Па. Любите ковры? А пылесос Dreame Bot D10S их просто обожает! Его резиновая щетка дополняет эффект мощного двигателя и обеспечивает непревзойденный результат сухой уборки.

Цена: 22 518 ₽

Купить Dreame Bot D10S

Разумеется, и влажная уборка пылесоса вас не разочарует. Ведь Dreame Bot D10S по аналогии со своим старшим братом D10 Plus поддерживает регулировку подачи воды. Кроме того, робот-пылесос получил тот самый LiDAR, помогающий избежать случайной встречи с домашним котом, а единственным отличием от более дорогой модели является отсутствие самоочистки.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Dreame L10 Pro — робот-пылесос с влажной уборкой

Все технологии последних лет в полной мере реализованы в пылесосе Dreame L10 Pro. Как и подобает модели с приставкой «Pro», робот-пылесос оснащен LiDAR-сканером. Он планирует маршрут, анализируя окружающее пространство в радиусе 8 метров, легко распознает оставленные на полу тапки или детские игрушки.

Цена: 24 452 ₽

Купить Dreame L10 Pro

В режиме сухой уборки этот хороший робот-пылесос готов порадовать как силой всасывания 4 000 Па, так и щеткой, распутывающей волосы. Также Dreame L10 Pro оснащен датчиками, которые распознают ковры, заставляя прибор включить максимальные обороты для тщательной очистки поверхности. Но главной фишкой моющего робота-пылесоса является амортизирующая подвеска. Во время влажной уборки швабра Dreame L10 Pro плотно прижимается к полу, удаляя въевшиеся пятна, не расходуя при этом лишнюю воду.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Dreame Bot F9 — хороший недорогой робот-пылесос

Хороший робот-пылесос с влажной уборкой не обязательно должен быть дорогим, что доказывает Dreame Bot F9. Даже без LiDAR-сканера эта модель прекрасно справляется с планированием маршрута, а новая система оптической навигации способна установить виртуальные стены и откалибровать координаты в режиме реального времени.

Цена: 14 140 ₽

Купить Dreame Bot F9

Мощность всасывания японского мотора Nidec достигает 2 500 Па. И, хотя это далеко не рекордный показатель, гибкая щетка из микрофибры плотно прилегает к полу, выполняя глубокую очистку. То же самое касается боковой щетки пылесоса Dreame Bot F9, чья скорость вращения достигает 190 об/мин. Добавим сюда швабру шириной 317 мм вкупе с автоматической регулировкой влаги и получим универсальное устройство по демократичной цене, которое подойдет на любые случаи жизни.