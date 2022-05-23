Xiaomi Band 7 уже доступен для резервирования. Каким он будет и когда выйдет

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

Уже завтра Xiaomi представит новые продукты, которых многие ждали. Главной темой будет запуск нового продукта Redmi, но найдется место на мероприятии и новому трекеру Xiaomi Band 7. Он будет предложен в обычной версии и в расширенной — с NFC. Подобную картину мы наблюдаем все последние годы. Интересно, что уже сейчас есть целевая страница продукта на одном из крупных китайских сайтов. А на основании приведенной там информации мы можем сделать важные выводы о новинке. Среди них дата отгрузки, некоторые характеристики и название модели. Да, оно изменится.

Xiaomi

Ждем новый Xiaomi.

Xiaomi Mi Band 7 или Xiaomi Band 7

О том, что устройство потеряет в своем название приставку Mi, мы говорили уже давно. Теперь в этом можно не сомневаться. Вслед за смартфонами и планшетами, модели браслета будут называться просто Band. Так, в этом году нам покажут Xiaomi Band 7. Видимо, так более представительно. Или просто компании нравится, чтобы пользователи чаще называли ее имя. Сейчас гаджет доступен для резервирования на сайте JD.com.

Не забывайте о нашем Яндекс Дзен! Там много всего интересного

Каким будет Xiaomi Band 7

Xiaomi Band 7 продолжает дизайн предыдущего поколения. В нем используется 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с увеличенной на 25% площадью обзора. Согласно предыдущей информации, Xiaomi Band 7 поддерживает различные спортивные режимы, настраиваемый пользовательский интерфейс и функции NFC. Он также поддерживает многоплатформенную адаптацию. Пользоваться им можно будет со всеми современными телефонами.

Экран будет поддерживать разрешение 490 x 192 пикселей, аккумулятор получит емкость 250 мАч. Возможно, в нем будет датчик уровня кислорода в крови. Тем не менее, мы обязательно получим более подробную информацию по этому поводу на презентации устройства. Хотя Xiaomi Fit популярен среди браслетов Xiaomi, оно не будет приложением для Band 7. Xiaomi уже имеет приложение Zepp Life в магазине Google Play, и оно же будет приложением для Xiaomi Band 7.

Xiaomi Band 7

Новый трекер уже есть.

Zepp OS — это программная платформа для носимых устройств Amazfit производства Huami. Именно эта компания стоит за разработкой Mi Band. Поэтому смена названия Mi Fit на Zepp Life довольно предсказуема. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что новые фитнес-браслеты Xiaomi также перейдут на ОС Zepp. Собственно, об этом говорилось в предыдущей утечке о Mi Band 7 в начале марта.

Новое приложения Mi Fit

Рассчитывать на что-то принципиально новое от приложения Zepp Life не приходится. По сути, оно в основном такое же, как приложение Xiaomi Fit. Xiaomi может предложить плавный переход между Mi Fit и Zepp Life. Надо только скачать последнее обновление Mi Fit и вот вы уже пользуетесь Zepp Life.

Как фитнес-браслет помогает ленивым.

Фитнес-браслет с GPS

Наиболее заметной особенностью будущего фитнес-браслета является наличие встроенного GPS. Другими словами, пользователи смогут отслеживать такие действия, как ходьба и бег, без использования своих смартфонов Напомню, прошивка Band 6 ранее указывала на поддержку спутникового позиционирования. Впрочем, в конечном продукте эта функция отсутствовала.

Mi Band

Наличие GPS выведет на новый уровень легендарный браслет Xiaomi.

Наличие такой функции было бы логичным с точки зрения рынка и его стандартов. Ведь все носимые гаджеты постепенно получают такую возможность. Но это все еще удивительно с точки зрения миниатюрности трекера от Xiaomi.

Кроме того, фитнес-браслет будет иметь функцию Smart Alarm. Она гарантирует, что пользователь проснется без особых усилий за некоторое время до установленного будильника.

Как правильно пользоваться Google Переводчиком на Android.

Несмотря на все улучшения и нововведения, включая GPS, гаджет будет работать дольше. Он получит улучшенный режим энергосбережения и тем самым станет чуть более автономным. Но говорить об этом предметно можно будет только после того, как мы попробуем его лично. А еще, его можно будет купить на AliExpress. Узнать о старте продаж и самых выгодных предложения можно в Telegram-канале «Сундук Али-Бабы».

Несмотря на кажущуюся незначительность Xiaomi Band 7, он все равно вызывает чуть ли не больше интереса, чем большинство смартфонов. Каждый раз интересно, как компания вложит в него что-то еще, не отказавшись от основной сути прибора, которая была в него заложена еще тогда, когда на нем не было даже экрана, а информация выводилась только за счет четырех тусклых светодиодов. Поэтому к нему мы еще вернемся и расскажем о нем более подробно. А что вы думаете о новом трекере? Рассказывайте в нашем Telegram-чате.

Теги
Лонгриды для вас
OnePlus
OnePlus скоро не будет, если она не поменяет свою политику

В начале года OnePlus выпустила смартфон с маркировкой 10 Pro. Это был крутой телефон, о котором мы уже писали, но сейчас не о нем. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда компания ничего не говорит о OnePlus 10. Это странно, ведь такой телефон должен пользоваться большим спросом и привлекать покупателей относительно невысокой ценой, но OnePlus полностью полагается на 10 Pro, как на главный телефон года в ее модельном ряду. В руководстве компании сидят неглупые люди и они отлично понимают, как надо действовать, но со стороны их действия выглядят большой ошибкой, и вот почему.

Читать далее
Недорогой планшет на Андроид для всей семьи. Какой он

Кажется, что в последнее время производители мобильной техники все больше начали задумываться над выпуском Android-планшетов. Подумать только, еще пару лет назад почти никто не пользовался, а сегодня над покупкой такого устройства задумывается все больше пользователей. Понятно, что планшеты - весьма нишевое устройство, но никто ведь не говорит покупать iPad Pro c максимальными характеристиками. Для повседневного использования отлично подойдут и устройства попроще. Один из таких - новый планшет от компании TCL - TCL TABMAX 10.4.

Читать далее
Планшет Huawei
Попробовали планшет Huawei MatePad 2022. Это почти компьютер

У вас бывает ощущение, будто гаджеты появляются как-то очень редко и не на регулярной основе, хотя на самом деле обновления выходят довольно часто? У меня такое ощущение сложилось относительно нового Huawei MatePad. Наверное, оно появилось из-за какой-то очень высокой активности компании в последнее время. Выход HarmonyOS прошлым летом, появление Nova 9 осенью, Huawei P50 Pro и P50 Pocket несколько дней назад… Все это создало атмосферу бурления, к которой мы привыкли в отношении других брендов. На фоне всего этого выход нового MatePad мог оказаться незамеченным, но не тут-то было. Мы заметили и хотим о нем рассказать, ведь такая активность компании о чем-то, да говорит.

Читать далее
Новый комментарий