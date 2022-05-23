Xiaomi Band 7 уже доступен для резервирования. Каким он будет и когда выйдет

Уже завтра Xiaomi представит новые продукты, которых многие ждали. Главной темой будет запуск нового продукта Redmi, но найдется место на мероприятии и новому трекеру Xiaomi Band 7. Он будет предложен в обычной версии и в расширенной — с NFC. Подобную картину мы наблюдаем все последние годы. Интересно, что уже сейчас есть целевая страница продукта на одном из крупных китайских сайтов. А на основании приведенной там информации мы можем сделать важные выводы о новинке. Среди них дата отгрузки, некоторые характеристики и название модели. Да, оно изменится.

Xiaomi Mi Band 7 или Xiaomi Band 7

О том, что устройство потеряет в своем название приставку Mi, мы говорили уже давно. Теперь в этом можно не сомневаться. Вслед за смартфонами и планшетами, модели браслета будут называться просто Band. Так, в этом году нам покажут Xiaomi Band 7. Видимо, так более представительно. Или просто компании нравится, чтобы пользователи чаще называли ее имя. Сейчас гаджет доступен для резервирования на сайте JD.com.

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Каким будет Xiaomi Band 7

Xiaomi Band 7 продолжает дизайн предыдущего поколения. В нем используется 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с увеличенной на 25% площадью обзора. Согласно предыдущей информации, Xiaomi Band 7 поддерживает различные спортивные режимы, настраиваемый пользовательский интерфейс и функции NFC. Он также поддерживает многоплатформенную адаптацию. Пользоваться им можно будет со всеми современными телефонами.

Экран будет поддерживать разрешение 490 x 192 пикселей, аккумулятор получит емкость 250 мАч. Возможно, в нем будет датчик уровня кислорода в крови. Тем не менее, мы обязательно получим более подробную информацию по этому поводу на презентации устройства. Хотя Xiaomi Fit популярен среди браслетов Xiaomi, оно не будет приложением для Band 7. Xiaomi уже имеет приложение Zepp Life в магазине Google Play, и оно же будет приложением для Xiaomi Band 7.

Zepp OS — это программная платформа для носимых устройств Amazfit производства Huami. Именно эта компания стоит за разработкой Mi Band. Поэтому смена названия Mi Fit на Zepp Life довольно предсказуема. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что новые фитнес-браслеты Xiaomi также перейдут на ОС Zepp. Собственно, об этом говорилось в предыдущей утечке о Mi Band 7 в начале марта.

Новое приложения Mi Fit

Рассчитывать на что-то принципиально новое от приложения Zepp Life не приходится. По сути, оно в основном такое же, как приложение Xiaomi Fit. Xiaomi может предложить плавный переход между Mi Fit и Zepp Life. Надо только скачать последнее обновление Mi Fit и вот вы уже пользуетесь Zepp Life.

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Фитнес-браслет с GPS

Наиболее заметной особенностью будущего фитнес-браслета является наличие встроенного GPS. Другими словами, пользователи смогут отслеживать такие действия, как ходьба и бег, без использования своих смартфонов Напомню, прошивка Band 6 ранее указывала на поддержку спутникового позиционирования. Впрочем, в конечном продукте эта функция отсутствовала.

Наличие такой функции было бы логичным с точки зрения рынка и его стандартов. Ведь все носимые гаджеты постепенно получают такую возможность. Но это все еще удивительно с точки зрения миниатюрности трекера от Xiaomi.

Кроме того, фитнес-браслет будет иметь функцию Smart Alarm. Она гарантирует, что пользователь проснется без особых усилий за некоторое время до установленного будильника.

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Несмотря на все улучшения и нововведения, включая GPS, гаджет будет работать дольше. Он получит улучшенный режим энергосбережения и тем самым станет чуть более автономным. Но говорить об этом предметно можно будет только после того, как мы попробуем его лично. А еще, его можно будет купить на AliExpress. Узнать о старте продаж и самых выгодных предложения можно в Telegram-канале «Сундук Али-Бабы».

Несмотря на кажущуюся незначительность Xiaomi Band 7, он все равно вызывает чуть ли не больше интереса, чем большинство смартфонов. Каждый раз интересно, как компания вложит в него что-то еще, не отказавшись от основной сути прибора, которая была в него заложена еще тогда, когда на нем не было даже экрана, а информация выводилась только за счет четырех тусклых светодиодов. Поэтому к нему мы еще вернемся и расскажем о нем более подробно. А что вы думаете о новом трекере? Рассказывайте в нашем Telegram-чате.