8 лучших игр для Android на сегодняшний день

Возвращаться к теме игр для смартфонов можно бесконечно. Особенно, когда в ней так много интересных тайтлов, среди которых каждый найдет что-то для себя. Мы уже много говорили про игры разных жанров, но давно не поднимали вопрос просто лучших игр. Лучших во всем, а не только в одном конкретном жанре. Поэтому в этот раз предлагаю обсудить самые лучшие игры из мира Android в целом. Пусть они и представлены на других платформах, но об этом пусть пишут на других сайтах. Сразу скажу, что список может кому-то показаться несколько субъективным, но в этом вопросе и не может быть объективности. В любом случае, в этой подборке только топовые игры, которые ценят миллионы пользователей в мире.

Call of Duty: Mobile — та самая колда

Call of Duty: Mobile не раз возглавляла рейтинги лучших игр по версии разных изданий или конкурсов. Игра настолько популярна и имеет такой высокий рейтинг, что по праву занимает место в топах многих чартов.

В игре есть как обычный онлайн-режим PvP FPS, так и королевская битва на 100 игроков. Это помещает его в редкую категорию, где в одной игре собрано лучшее от PUBG Mobile, Critical Ops и Modern Combat.

Лучшие простые игры для Android

Самое приятное, что игра бесплатная, а любые внутриигровые покупки дают только косметические улучшения и почти никак не влияют на ваши возможности выигрывать битвы. Это одна из немногих игр, которая с момента выхода так мне и не надоела.

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Genshin Impact — ролевая игра

Genshin Impact — это ролевая игра в жанре экшн с механикой гача. Она тоже лидировала во многих рейтингах и получила широкое признание критиков. Больше всего была отмечена ее впечатляющая графика и отличный игровой процесс.

Чем-то это похоже на Zelda: Breath of the Wild. К однозначным плюсам можно отнести крутые визуальные элементы, игровую механику и полностью открытый мир. Игра не такая жесткая, как некоторые другие в этом жанре. Если разработчик не испортит ее с обновлениями, она еще долго будет радовать своих фанатов. Если еще не пробовали ее, просто обратите внимание. Может быть она вам понравится.

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GRID Autosport — лучшие гонки

GRID Autosport была запущена в 2019 году и сразу стала одной из лучших гоночных игр для Android. Франшизы вроде Asphalt тоже неплохие, но GRID Autosport имеет больше компонентов, которые должны быть в хороших гонках.

Это игра премиум-класса без встроенных покупок и рекламы, поэтому за нее придется нормально заплатить, но многие согласны с тем, что игра того стоит. Она щеголяет красивой графикой, отличным управлением, поддержкой аппаратного контроллера, массой контента для игры, огромным количеством автомобилей, которые нужно разблокировать, и разнообразием гоночных стилей.

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Настоящие фанаты гонок найдут, к чему придраться, и назовут некоторые мелкие недочеты, но для большинства она будет отличным вариантом, если хочется поиграть в хорошие гонки.

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GRIS — приключенческая головоломка

GRIS — приключенческая игра с элементами головоломки и платформера. Она рассказывает о Грис — молодой девушке, потерянной в своем собственном мире, когда она переживает сложный период своей жизни.

Вы не будете сталкиваться с тем, что герой может умереть и надо как-то этому противостоять. Не будет в игре и других подобных вещей. Вы просто исследуете мир, решаете головоломки и получаете удовольствие от процесса.

В игре почти нет текста. Вместо этого повествование осуществляется с помощью визуальных элементов. Это уже само по себе делает ее очень красивой. Игру даже можно назвать художественной, но несмотря на отсутствие привычного экшена, она все равно является одной их лучших не только в жанре, но и среди игр в целом.

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Legends of Runeterra — новая игра для Android

Legends of Runeterra — одна из новейших игр для Android в этом списке. Это онлайн-сражение, похожее по масштабу на такие игры, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем вы сражаетесь с противниками в Cети.

В игре все сделано так, чтобы ваши действия имели значение и оказывали влияние на конечный результат. В игре 24 чемпиона, куча карт, и вы также можете пригласить друзей на дуэль с вами. Этот жанр пользуется популярностью с каким-то переменным успехом, но сейчас интерес к нему на подъеме и авторы вовремя выпустили свое творение.

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Levelhead — новый платформер

Levelhead — это новый платформер от Butterscotch Shenanigans, автора Crashlands. Это платформер с 90 уровнями, удивительно приятным управлением и изрядной долей юмора. При этом она отличается от других какой-то собственной непосредственностью и построением игрового процесса.

Лучшие спортивные игры для Android

Игроки могут создавать уровни и загружать их в игру. Другие игроки скачивают их, и самые популярные попадают в престижное хранилище игры. Каждый уровень имеет свою собственную таблицу лидеров, а самое приятное, что она кроссплатформенная с облачными сохранениями. Среди платформеров в этом направлении игра действительно хороша, но если вам хочется посмотреть на другие платформеры, то вы найдете их в этой подборке.

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Monument Valley — сломанная геометрия

Monument Valley уже не раз была в списках лучших игр, но сейчас она возвращается в них с выходом второй части. Обе игры по-прежнему очень хороши. У них обоих практически идентичная игровая механика и графика. Игрок путешествует по головоломкам, где уровни можно перемещать, чтобы обойти геометрические иллюзии и дойти до цели.

Предыстория по-прежнему очаровательна, и франшиза Monument Valley продолжает оставаться парой лучших мобильных игр всех времен. Обе игры платные, но я не знаю никого, кто пожалел бы, заплатив за них. Это отличная, но ненавязчивая головоломка, в которой все прекрасно.

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The Room — серия головоломок

The Room — это серия из четырех головоломок. Она стала первой франшизой, которая действительно хорошо ”зашла” в жанре головоломки на мобильных устройствах. Последняя игра из серии The Room пользуется таким же успехом, как и ее предшественники, и остается одной из лучших игр для Android.

Суть игры в том, что вам надо находить выход из комнаты. Каждый раз это будет сопряжено с какими-то трудностями. В каждой комнате есть куча загадочных предметов. Вы переходите из комнаты в комнату, чтобы находить еще больше уникальных объектов и решать их головоломки, пока не пройдете всю игру. Самая свежая версия уже может предложить облачные сохранения и некоторые особенности, которых не было в более ранних частях. Это отличает ее от чистой головоломки первых трех игр. При этом они все хороши, просто в каждой есть что-то свое.

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