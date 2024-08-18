Хорошие игры для Андроид на любой вкус и цвет

  2. Темы
  3. Игры
Иван Герасимов

Несмотря на то, что многим видится застой в мобильном гейминге, игры для телефона становятся лучше с каждым годом. В некоторых графика доходит до каких-то сумасшедших высот, у других наоборот — становится все более олдскульной и приятной глазу. Вам лишь остается выбрать, тем более, что большинство игр для Андроид является либо бесплатной, либо содержит необязательные встроенные покупки. Собрали всё, что не стыдно скачать на любой смартфон, чтобы скоротать свободное время: в нашем материале вы найдете только самое лучшее.

Хорошие игры для Андроид на любой вкус и цвет. Собрали лучшее, во что можно поиграть на этой неделе. Фото: 91-cdn.com. Фото.

Собрали лучшее, во что можно поиграть на этой неделе. Фото: 91-cdn.com

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О СКИДКАХ ПЕРВЫМ

Игра про приключения на Андроид

Игр для смартфона выходит настолько много, что некоторые могут остаться за кадром. Sky: Children of Light — как раз такая. Она вышла в 2020 году, но за несколько лет стала только лучше. Это большое путешествие с открытым миром (на самом деле, их здесь целых 7), которые вам предстоит исследовать. Но главная фишка — это общение с другими игроками посредством своих персонажей!

Игра про приключения на Андроид. Крутая игра с открытым миром и простыми заданиями. Фото.

Крутая игра с открытым миром и простыми заданиями

Также вам предстоит разблокировать дополнительные возможности и решать различные несложные загадки. Приключенческая игра затягивает все больше с каждой минутой, а еще внутри есть текстовые и голосовые чаты. Опробовать точно стоит, поэтому рекомендую присоединиться к Sky: Children of Light прямо сейчас.

Официальный сайт Bliss OS

Скачать теннис для Андроид

Игры про спорт для смартфона всегда были особенной категорией, ведь именно симуляторы позволяют поучаствовать в соревновании хотя бы виртуально, не вставая с дивана. Если от футбола вас уже воротит, то попробуйте Tennis World Open 2024 — она затянет даже тех, кто далек от этого вида спорта. Тут вам и потрясающая механика, и крутая графика, схожая то ли с компьютерной, то ли вообще с реальностью. В пользу этого говорят хотя бы детализированные арены!

Скачать теннис для Андроид. Эта игра заставит вас влюбиться в теннис. Фото.

Эта игра заставит вас влюбиться в теннис

В Tennis World Open 2024 вас ждет огромное количество игроков и соревнования в разных странах. Можно менять арены, покрытие, экипировку и использовать другие способы кастомизации. Надоело проходить турниры? Играть в теннис можно со случайным соперником по сети. Чтобы разобраться с управлением, есть понятная обучалка. У игры масса положительных отзывов в Гугл Плей — уверен, ваш будет следующим.

Теннис для Андроид

Как перезапустить или переустановить приложение на Android, и для чего это нужно

Игра на скорость для телефона

Не могу не порекомендовать вам Bottle Jump — прикольную игру на ловкость и скорость с простенькой графикой. В ней вам предстоит кидать бутылку так, чтобы она всегда находилась в полёте и приземлялась на платформу. Предупреждаю — тут нужна сноровка, поэтому получиться может не с первого раза.

Игра на скорость для телефона. Крутая игра на скорость, в которую можно играть бесконечно. Фото.

Крутая игра на скорость, в которую можно играть бесконечно

Прохождение разбито на отдельные уровни, каждый из которых по-своему сложен. При этом присутствует вознаграждение в виде монет — чем больше наберете, тем лучше. Спешу обрадовать вас, ведь механика в Bottle Jump на высоте, поэтому можно предугадывать движение бутылки. Лично я не могу оторваться от нее уже несколько месяцев, так как это прекрасный тайм-киллер.

Скачать Bottle Jump

Симулятор фермы — игра для Андроид

Если экшн вам не по душе и хочется чего-то спокойного и уютного, рекомендуем симулятор фермы Big Little Farmer. Она хороша тем, что работает автономно, пока вы не онлайн, а также имеет встроенные покупки, которые, в принципе, не обязательны. Разводите животных, сажайте растения, собирайте урожай, но самое главное — стройте ферму и дальше, чтобы она приносила больше денег.

Симулятор фермы — игра для Андроид. Прикольная игра про ферму, которая не отнимает много сил. Фото.

Прикольная игра про ферму, которая не отнимает много сил

У Big Little Farmer простое управление, с которым разберутся даже новички жанра, а также обилие встроенного контента, который открывается. Игра про ферму не отличается активностью и подойдет тем, кто давно хотел свой небольшой огород или дачку.

Симулятор фермы

5 лучших приложений для Андроид из Гугл Плей, которым нет равных

Игра про выживание на телефон

The Wanderer — классическая мобильная игра, которая хороша и сюжетом, и геймплеем. В ней вам предстоит выживать в постапокалиптическом мире и действовать продуманно. В противном случае — долго не протянете. Сражайтесь с врагами, обустраивайте жилище, а также прокачивайте своего персонажа, чтобы он становился выносливее.

Игра про выживание на телефон. Классная игра на выживание, которая не оставит вас равнодушным. Фото.

Классная игра на выживание, которая не оставит вас равнодушным

Для этого у вас будут видны показатели голода, здоровья и жажды, снижения которых допускать не стоит. При этом нужно исследовать территории и прокачивать навыки, чтобы становиться сильнее. В игре The Wanderer используется приятная олдскульная пиксельная графика, которая никого не оставляет равнодушным. Играйте и выживайте!

Игра на выживание

Теги
Лонгриды для вас
Лучшие товары с AliExpress для игры в Hamster Kombat. Они помогут тапать хомяка как профи

Hamster Kombat продолжает разрывать медиапространство: с каждым днем поклонников становится все больше, несмотря на то, что разработчики до сих пор не запустили листинг и не раздали токенов. При этом игра привлекает своей простотой и по сути не требует ни физических, ни умственных, ни финансовых вложений: всего-то и нужно, что прокачивать карточки и тапать хомяка в Телеграм. В большинстве случаев это отнимает не так много времени, но некоторые относятся к кликеру крайне серьезно. Чтобы случайно не выгореть и не забить на игру, отобрали полезные товары для фанатов Hamster Kombat, которые определенно помогут в этом непростом деле.

Читать далее
Что делать, если не работает Hamster Kombat, или не добавляются друзья в хомяке

На днях наш телеграм-канал завалили вопросами, почему не работает Hamster Kombat. Многие люди жаловались на проблемы с доступом к популярной игре и просто зафлудили чат. Не надо так! Чтобы у вас больше не возникали лишние вопросы, мы подготовили специальный материал, в котором расскажем о плане действий на случай, если не запускается хомяк, а еще поделимся решением других проблем Hamster Kombat.

Читать далее
Теперь играть в PlayStation на телевизорах с Android TV можно без проводов. Вот как это работает

Совсем недавно столкнулся с такой ситуацией, когда захотел поиграть в PlayStation и немного расслабиться после тяжелого рабочего дня, а телевизор, к которому подключена консоль, был занят другими членами семьи. Пришлось отключать приставку, тащить ее в другую комнату и подключать к другому телеку. Процесс откровенно раздражающий, но, как оказалось, его легко можно избежать. Для этого понадобится телевизор с Android TV и приложение PS Remote Play for TV, которое компания Sony не так давно выпустила.

Читать далее