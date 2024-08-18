Хорошие игры для Андроид на любой вкус и цвет

Несмотря на то, что многим видится застой в мобильном гейминге, игры для телефона становятся лучше с каждым годом. В некоторых графика доходит до каких-то сумасшедших высот, у других наоборот — становится все более олдскульной и приятной глазу. Вам лишь остается выбрать, тем более, что большинство игр для Андроид является либо бесплатной, либо содержит необязательные встроенные покупки. Собрали всё, что не стыдно скачать на любой смартфон, чтобы скоротать свободное время: в нашем материале вы найдете только самое лучшее.

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Игра про приключения на Андроид

Игр для смартфона выходит настолько много, что некоторые могут остаться за кадром. Sky: Children of Light — как раз такая. Она вышла в 2020 году, но за несколько лет стала только лучше. Это большое путешествие с открытым миром (на самом деле, их здесь целых 7), которые вам предстоит исследовать. Но главная фишка — это общение с другими игроками посредством своих персонажей!

Также вам предстоит разблокировать дополнительные возможности и решать различные несложные загадки. Приключенческая игра затягивает все больше с каждой минутой, а еще внутри есть текстовые и голосовые чаты. Опробовать точно стоит, поэтому рекомендую присоединиться к Sky: Children of Light прямо сейчас.

Официальный сайт Bliss OS

Скачать теннис для Андроид

Игры про спорт для смартфона всегда были особенной категорией, ведь именно симуляторы позволяют поучаствовать в соревновании хотя бы виртуально, не вставая с дивана. Если от футбола вас уже воротит, то попробуйте Tennis World Open 2024 — она затянет даже тех, кто далек от этого вида спорта. Тут вам и потрясающая механика, и крутая графика, схожая то ли с компьютерной, то ли вообще с реальностью. В пользу этого говорят хотя бы детализированные арены!

В Tennis World Open 2024 вас ждет огромное количество игроков и соревнования в разных странах. Можно менять арены, покрытие, экипировку и использовать другие способы кастомизации. Надоело проходить турниры? Играть в теннис можно со случайным соперником по сети. Чтобы разобраться с управлением, есть понятная обучалка. У игры масса положительных отзывов в Гугл Плей — уверен, ваш будет следующим.

Теннис для Андроид

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Игра на скорость для телефона

Не могу не порекомендовать вам Bottle Jump — прикольную игру на ловкость и скорость с простенькой графикой. В ней вам предстоит кидать бутылку так, чтобы она всегда находилась в полёте и приземлялась на платформу. Предупреждаю — тут нужна сноровка, поэтому получиться может не с первого раза.

Прохождение разбито на отдельные уровни, каждый из которых по-своему сложен. При этом присутствует вознаграждение в виде монет — чем больше наберете, тем лучше. Спешу обрадовать вас, ведь механика в Bottle Jump на высоте, поэтому можно предугадывать движение бутылки. Лично я не могу оторваться от нее уже несколько месяцев, так как это прекрасный тайм-киллер.

Скачать Bottle Jump

Симулятор фермы — игра для Андроид

Если экшн вам не по душе и хочется чего-то спокойного и уютного, рекомендуем симулятор фермы Big Little Farmer. Она хороша тем, что работает автономно, пока вы не онлайн, а также имеет встроенные покупки, которые, в принципе, не обязательны. Разводите животных, сажайте растения, собирайте урожай, но самое главное — стройте ферму и дальше, чтобы она приносила больше денег.

У Big Little Farmer простое управление, с которым разберутся даже новички жанра, а также обилие встроенного контента, который открывается. Игра про ферму не отличается активностью и подойдет тем, кто давно хотел свой небольшой огород или дачку.

Симулятор фермы

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Игра про выживание на телефон

The Wanderer — классическая мобильная игра, которая хороша и сюжетом, и геймплеем. В ней вам предстоит выживать в постапокалиптическом мире и действовать продуманно. В противном случае — долго не протянете. Сражайтесь с врагами, обустраивайте жилище, а также прокачивайте своего персонажа, чтобы он становился выносливее.

Для этого у вас будут видны показатели голода, здоровья и жажды, снижения которых допускать не стоит. При этом нужно исследовать территории и прокачивать навыки, чтобы становиться сильнее. В игре The Wanderer используется приятная олдскульная пиксельная графика, которая никого не оставляет равнодушным. Играйте и выживайте!

Игра на выживание