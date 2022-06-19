Слухи о Samsung и пара слов о бесплатном Фотошоп: итоги недели

Минувшая неделя снова не баловала нас роскошными новостями их мира технологий, но кое-что все равно осталось. Наверное, самым интересным событием было представление дизайна первого телефона компании Nothing с незамысловатым названием Phone 1. Все знали, что он будет прозрачным, но не догадывались, что задумка будет реализована именно так. Также мы узнали, что самый знаменитый графический редактор — Photoshop — может стать бесплатным. А еще, на минувшей неделе много говорили о Samsung. Эти и другие новости уходящей недели обсудим в нашей традиционной еженедельной подборке.

Фотошопом можно будет пользоваться бесплатно

Любой, кто хоть раз что-то делал с фотографиями, прекрасно знает, что такое Photoshop и как он работает. Более того, этот графический редактор настолько популярен и известен, что именно его имя стало нарицательным. Как мы говорим, когда видим откровенный фотофейк? Правильно — ”Это фотошоп”. Вот только не все знают, что оказывается у него есть платные версии и сам продукт изначально стоит денег. Кто-то просто не знаком с особенностями его работы, а другие привыкли не платить за него, находя установочный файл в Интернете. Но теперь все может измениться, и довольно скоро любой желающий сможет воспользоваться Photoshop бесплатно. Впрочем, есть одно ”но”.

В новом отчете говорится, что веб-версия Photoshop от Adobe может стать бесплатной для всех пользователей, что значительно снизит барьер для доступа к одному из лучших средств обработки фотографий, графики и другого контента.

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Согласно Neowin, Adobe в настоящее время экспериментирует в Канаде с бесплатной версией Photoshop. Любой, у кого есть бесплатная учетная запись Adobe, может получить доступ к веб-версии программы для редактирования изображений без какой-либо оплаты. Правда, есть некоторые ограничения, и часть премиальных инструментов, как сообщается, может быть перенесена на платную основу.

Учитывая, как люди пользуются этим графическим редактором, переживать из-за того, что некоторые инструменты станут платными, не стоит. Подавляющему большинству из них хватает нескольких инструментов, а премиальными будут пользоваться только профессионалы, которые и так платят за подписку. Но пока нет ясности, за какие именно инструменты надо будет платить.

Компания может по-другому начать зарабатывать на бесплатной версии. Например, обрабатывая поведение пользователей, чтобы понять, как улучшить продукт или настроить автоматические алгоритмы обработки. Так же можно использовать это как бесплатный пробник платного продукта. То есть человек попробовал бесплатную версию, ему понравилось, и он решил для большего удобства оплатить подписку только на этот или даже на другие продукты Adobe. Вариантов много, но компания точно не окажется в накладе.

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Adobe впервые запустила веб-версию Photoshop в 2021 году как относительно простую альтернативу полной настольной версии. За прошедшие месяцы компания неуклонно улучшала приложение до такой степени, что теперь оно стало жизнеспособным вариантом для многих, особенно базовых, пользователей.

Кроме того, совместная работа находится в центре внимания веб-версии, что позволяет нескольким пользователям легко работать над одним и тем же изображением или проектом. В последних версиях даже снято ограничение, которое требовало, чтобы изображение сначала создавалось через настольную версию, и теперь позволяет пользователям начинать свой рабочий процесс непосредственно из веб-версии.

Хотя компания рассматривает возможность сделать некоторые премиальные функции платными, Adobe, как сообщается, планирует оставить бесплатную версию с достаточным количеством инструментов для обеспечения основных функций. Пока неизвестно, когда испытание будет расширено за пределы Канады, но можно не сомневаться, что это произойдет, и мы получим бесплатный Фотошоп.

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Правда, надо сказать, что в России мало кто задумывается о том, что продукт стоит денег, и просто скачивают взломанные версии. Найти их не составляет большого труда, а в нынешних условиях, когда российской картой нельзя оплатить услуги за границей, к сожалению, пиратство осталось единственным способом работы с Фотошопом. Так, например, я каждый месяц платил за подписку, но теперь при всем желании не могу этого сделать, и мне пришлось перебрать много других бесплатных редакторов, среди которых было сложно найти что-то, закрывающее все мои потребности.

Пока нельзя сказать, появится поддержка бесплатной ВЕБ-версии Photoshop в России, но если это произойдет, то это будет хорошей альтернативой платной версии и тем более пиратству.

Вот как будет выглядеть первый телефон Nothing

Бывший генеральный директор и сооснователь OnePlus Карл Пэй знает, как создать шумиху вокруг продукта, который еще даже не вышел. Делает он это как никто другой. Во многом благодаря такому подходу OnePlus и смогла подняться до тех высот, которые занимает сейчас. Именно так он и поступил со своим первым смартфоном, готовящимся к запуску под брендом Nothing. Это будет модель Phone 1, а ждать ее осталось всего несколько недель. Впрочем, сейчас мы уже узнали то, что нам было интереснее всего — внешний вид задней панели и то, насколько она будет прозрачной. Скажем так, результат вас немного удивит.

Утечки в наши дни сложнее сдерживать, и многие из вас давно этого ждали. Дождались! Дизайн задней панели соответствует более ранним тизерам компании, демонстрирующим необычные линии и формы, украшающие заднюю часть. Также он соответствует предполагаемой идее прозрачного дизайна.

Интересно то, что у Nothing есть очень современная интерпретация этого дизайна. Он не похож на то, что мы видели в игровых консолях и другой технике из девяностых. Я не ждал от новинки чего-то интересного, но показанный на фотографиях дизайн оказался лучше, чем многие ожидали.

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Компания не стала показывать всю начинку смартфона через полностью прозрачное стекло. Это скорее сочетание прозрачности и закрытости, которое демонстрирует части промышленного дизайна, такие как винты, пластины и расположение катушек для беспроводной зарядки Qi. Но не более того. В результате смартфон смотрится очень необычно. Это как открыть капот современного автомобиля. Вроде ты и открыл капот, а двигателя все равно не видно из-за декоративных крышек.

Логотип Nothing в углу корпуса очень небольшой, что само по себе очень приятно. Если не присматриваться, то он просто не бросается в глаза. Сертификаты и дополнительную информацию о модели можно найти в правом нижнем углу корпуса. Модуль камеры небольшой, два глазка расположены так, что напоминают дизайн iPhone 13. Объективов всего два, а находятся они в левом верхнем углу.

Пока неясно, насколько ремонтопригодной будет эта конструкция и будет ли у нее серьезная защита от воды. Как сказал Карл Пэй в более раннем интервью The Verge, акценты на задней панели также будут светиться, как старые светодиодные индикаторы уведомлений. На картинках этого не видно, но если такая задумка будет реализована, то мы получим действительно очень необычный аппарат. Впрочем, пока я осознанно продолжаю воздерживаться от слова ”красивый”.

Последние несколько дней Nothing вела тонкую игру по выдаче материалов в строго дозированной манере. Нам по чуть-чуть показывали внешний вид Phone 1, каждый раз заставляя задуматься, что же осталось за кадром. Сначала мы увидели верхний край телефона с сидящими на нем волнистыми попугайчиками, а затем еще одну птицу, обнимающую боковую часть телефона клювом.

Теперь, когда раскрыт полный дизайн, у нас все равно остаются некоторые вопросы относительно новинки. У нас нет официального подтверждения того, что будет установлено внутри корпуса. Слухов было много, но если верить самым последним из них, то новинка получит не топовый, но довольно неплохой процессор Snapdragon 778G. Это сделает его представителем среднего класса, который не будет конкурировать с топовыми моделями.

С другой стороны, именно в среднем сегменте конкуренция очень высока. Моделей очень много и все они в последние годы стали по-своему интересными.

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Ранее Nothing уже дала нам представление о своем программном обеспечении. Смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки, выполненной в минималистичной манере, свойственной общему стилю бренда. Ее, кстати, уже можно скачать в Google Play и установить на многие модели телефонов, если вам интересно представить, чем же будет новый телефон. Это еще одна часть продуманной стратегии продвижения модели и привлечения к ней внимания. А нравится она вам или нет можете высказываться в нашем Telegram-чате.

Выйдет ли новый Samsung S22 FE

Два года назад компания Samsung переосмыслила свою линейку смартфонов. Кроме того, что она выпустила последнее поколение Galaxy Note, чтобы больше к нему не возвращаться и заменить отдельной моделью линейки Galaxy S, компания еще и выпустила первые модели с приставкой FE. Тогда это был смартфон Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition). Он оказался доступной версией флагманского телефона, выпущенный через полгода после старта основной линейки Galaxy S20. Еще в сентябре 2020 года компания заявила, что продолжит выпуск новых моделей Fan Edition в ближайшие годы. Однако S21 FE пришлось ждать слишком долго, а теперь и вовсе у нас появилась информация о том, что компания может отказаться от продолжения выпуска серии FE.

Издание Sammobile утверждает, что из нескольких источников стало известно о намерении южнокорейской компании отказаться от выпуска долгожданного Galaxy S22 FE. Судя по номерам предыдущих моделей, S22 FE должен был иметь номер SM-S900. Исследование, проведенное изданием, показывает, что такого номера модели не существует.

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Хотя Galaxy S21 FE был официально представлен в этом году, его дебют ожидался еще осенью прошлого года, поскольку к июню 2021 года начали появляться просочившиеся рендеры и спецификации. При этом параллельно с ними гуляла информация об отказе от линейки еще тогда. Многие даже с охотой поверили в это, когда компания так и не провела презентация ни в сентябре, ни в октябре, ни даже в ноябре прошлого года. В итоге новинка вышла только в январе 2022 года.

Сейчас ситуация в чем-то схожа, и можно предположить, что Samsung откажется от линейки, ведь ей не привыкать отправлять на свалку истории культовые модели. Впрочем, сейчас ситуация немного отличается от того, с чем мы столкнулись в ожидании Galaxy S21 FE. Это всего одна, но важная особенность. У нас ни одной утечки, которая показала бы, как будет выглядеть новый телефон. Нет ни его внешнего вида, ни сроков презентации, ни даже банальных рассказов о том, какой типовой процессор будет в нем установлен. Нет ничего, чтобы подтверждало существование хоть какого-то прототипа Galaxy S22 FE и намерений его выпуска. Поэтому в отказ от линейки так легко поверить.

Похоже, Galaxy S21 FE не смог оказать заметного влияния на рынок. Причиной этого могло быть то, что он должен был быть запущен в третьем квартале 2021 года, но его появление было отложено до января 2022 года. Через несколько недель были анонсированы Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Пусть они и стоили дороже, но чисто психологически покупать прошлогоднюю модель довольно сложно. Тем более, когда, доплатив полторы-две сотни долларов, можно купить современный телефон, который не будет чьей-то дешевой версией, а сам станет основой через несколько месяцев.

Как говорится, дорога ложка к обеду, и это в полной мере относится к смартфонам. Подогретый рынок иногда просто перегорает и уже не может обеспечить полноценного спроса.

Причин отказаться от новой модели в линейке может быть несколько. В качестве первой стоит рассматривать недостаточный спрос на Galaxy S21 FE, в том числе из-за позднего его запуска. Также повлиять на решение об отказе могло то, что линейки A и S в последнее время очень сблизились, и впихнуть между ними еще одну модель, которой была S20 FE, очень сложно. А еще есть проблемы с производством и доставкой смартфонов, которые компании признают очень неохотно, прикрывая это политической ситуацией и другими причинами. Так, например, ранее сообщалось, что Samsung сократила общее производство смартфонов на 30 миллионов единиц в годовом исчислении. Куда уж тут выпускать новые модели. Со старыми решить бы что-нибудь.

Samsung Galaxy Watch 5 получат функцию измерения температуры и Pro-версию.

В августе Samsung анонсирует Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 вместе с серией Galaxy Watch 5. Поэтому пока нельзя гарантировать, что она планирует выпустить относительно доступный флагман в четвертом квартале этого года. А вы бы купили его? Пишите в нашем Telegram-чате.

Будет ли в России работать Samsung Pay

Новости об уходе из России какой-либо из иностранных компаний к настоящему моменту уже не удивляют, скорее всего, никого. Сервис оплаты телефоном Samsung Pay, единственный из зарубежных, не отключил российские карты «Мир» и продолжил благополучно работать в нашей стране. Но буквально на днях появились новости, что Samsung закрывает, свой Pay по всему миру. Причем первый звоночек прозвучал из России, где некоторые карты «Мир» перестали добавляться в приложение.

Поклонники фирмы были шокированы подобными новостями, ведь им не требовалось использование сторонних сервисов для осуществления оплаты с помощью телефона. Давайте разберемся, действительно ли Samsung закрывает Samsung Pay и что делать пользователям их смартфонов.

Сразу начнем с главного — Samsung не закрывает Samsung Pay, а преобразует его. Сервис бесконтактных платежей останется в линейке корейского производителя, просто будет объединен с Pass, интегрируется со SmartThings и получит название Samsung Wallet. Новое приложение будет объединять в себе все платежные карты, пароли и цифровые ключи от дома и машины. Напоминает аналогичное приложение, с практически идентичным названием от Apple.

Для определенной категории пользователей будет интересно и то, что Samsung Wallet получит всю функциональность приложения Samsung Blockchain Wallet, поэтому проверить стоимость вашего портфеля криптовалют можно будет одни касанием.

Дополнительно в это приложение планируется добавить функции, анонсированные ранее в этом году на мероприятии Galaxy Unpacked, например возможность хранить водительские права.

Функция цифрового ключа ранее была доступна в Samsung Pass только для автомобиля Genesis GV60. Вместе с запуском Samsung Wallet добавятся и другие автомобили такие как Genesis G90, Hyundai Palisade, а также некоторые модели BMW, выпущенные после июля 2020 года.

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Новый кошелек совместим со SmartThings, поэтому позволит хранить цифровые ключи и от дома. Есть и более простая функциональность — хранение посадочных талонов авиакомпаний, хотя кроме Korean Air никакие другие пока что недоступны.

Samsung Wallet на сегодня доступен в США, Великобритании и некоторых странах Европы для телефонов под управлением Android 9 и новее. Однако не везде будут доступны все функции. Например, использование чипа UWB для автомобильных ключей требует одобрение властей конкретной страны.

Поэтому никакой речи о закрытии Samsung Pay не идет. Произойдет обычное объединение нескольких приложений, но все функции останутся и продолжат работать штатно.

В конце мая появились новости, что добавление карт «Мир» в Samsung Pay завершается ошибкой. Многие пользователи сразу окрестили это тем, что сервис так же, как и Google Pay вместе с Apple Pay, покинул страну, но все оказалось значительно проще.

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Пресс-служба Samsung сообщила, что ошибки наблюдаются только на смартфонах, купленных вне России. Причем касается это далеко не всех аппаратов. При этом не совсем понятно, устройства из каких стран попали под раздачу. Например, Galaxy S21 Ultra для рынка США на Snapdragon 888 абсолютно спокойно добавляет новые карты в Samsung Pay. Вероятно, что это просто единичные проблемы.

Призываем пользователей смартфонов Samsung не паниковать и изучать новости внимательно. Samsung Pay на сегодняшний день никуда не уходит не только из России, но и продолжает работать во всем остальном мире в штатном режиме. В будущем произойдет его интеграция в приложение Samsung Wallet, но функциональность для пользователей не изменится.