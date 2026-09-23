Пару лет назад мой коллега Иван Герасимов рассказывал, как грамотно продать Android-смартфон. И дело там было даже не столько в оформлении карточки на условном Авито, сколько в подготовке самого устройства. Многие люди пренебрегают советам и не сбрасывают смартфон до заводских настроек. И, знаете, что они получают? Сейчас расскажу.
Покупатель получает телефон в том же виде, в каком вы им пользовались
Сброс до заводских настроек — единственный штатный способ стереть с телефона всё. Если его не сделать, аппарат уезжает к покупателю со всеми приложениями, сессиями и файлами. Даже если вы вынули SIM-карту и удалили пару приложений вручную, основная часть данных остаётся на месте, а восстановленный доступ к аккаунту Google через настройки открывает и остальное.
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Вот что произойдёт, если на телефоне не стояла блокировка экрана или покупатель узнал код от продавца «чтобы проверить»:
- Галерея и Google Фото открываются сразу: все снимки, скриншоты документов, фото карт и паспортов, если они там были.
- Мессенджеры остаются авторизованными. Покупатель читает переписку, видит контакты и может писать от вашего имени, пока вы не завершите сессию с другого устройства.
- Почта Gmail открыта, а через неё сбрасываются пароли от большинства других сервисов. Это самая опасная точка: одна открытая почта даёт цепочку доступов.
- Банковские приложения обычно требуют отдельный код или отпечаток при входе, но короткий цифровой код подбирается или подсматривается проще, чем пароль. Если приложение настроено на вход без кода, доступ прямой.
- Госуслуги и другие сервисы с сохранённой сессией работают так же: если приложение открывается без дополнительного подтверждения, покупатель видит документы и заявления.
Отдельный риск — SIM-карта, оставленная в телефоне. На неё приходят коды подтверждения, а значит, даже приложения с защитой можно переустановить и войти заново. Вынуть SIM нужно до передачи телефона, а не «потом по телефону договоримся».
Сброс без выхода из аккаунта Google блокирует телефон для покупателя
Обратная ситуация встречается не реже. Продавец делает сброс, телефон честно стирает всё, покупатель включает его и упирается в экран входа: система требует логин и пароль аккаунта Google, который был на устройстве до сброса. Это работа защиты от сброса — в справке Google она описана как мера безопасности, которая не даёт постороннему воспользоваться отформатированным телефоном.
Для вора это правильно: украденный аппарат после сброса остаётся кирпичом. Для покупателя с Авито — тоже кирпич, пока бывший владелец не введёт пароль или не удалит устройство из своего аккаунта. Отключить защиту можно одним способом: удалить аккаунт Google с телефона до сброса. Обходные пути без потери тоже есть, но о них в другом материале.
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Есть и менее очевидная ловушка: если вы недавно сменили пароль от аккаунта Google, нужно подождать 24 часа перед сбросом. Иначе после сброса телефон может потребовать старые данные для входа, и разбираться придётся уже вместе с покупателем. Если же пароль от аккаунта вы вовсе не помните, то сбросить телефон без пароля штатными средствами не получится — сначала нужно восстановить доступ на компьютере или другом устройстве.
Что сохранится у вас после сброса, а что пропадёт навсегда
Сброс не делает различий между важным и неважным: с телефона стираются все данные, как мы это описали в отдельной инструкции по сбросу. Вернуть на новом устройстве получится только то, что было синхронизировано с аккаунтом Google: контакты, календарь, настройки, резервные копии. Приложения и их внутренние данные удаляются, и Google прямо предупреждает, что восстановить их из телефона уже нельзя.
Поэтому перед сбросом стоит проверить, включено ли резервное копирование в аккаунт, и дождаться, пока копия обновится. Сама процедура может занять около часа. Google требует заряд батареи не ниже 70% и подключение к Wi-Fi или мобильной сети: без интернета не получится войти в аккаунт после сброса и проверить, что защита не сработала. Если пункт «Аккаунты» в настройках не находится, инструкцию для конкретной модели нужно искать на сайте производителя — оболочки Samsung, Xiaomi и других отличаются.
Чек-лист подготовки телефона к продаже
Вот конкретный порядок действий по подготовке Android-смартфона к продаже:
- Откройте настройки, зайдите в раздел Аккаунты и запишите, какой именно аккаунт Google используется на телефоне.
- Убедитесь, что помните пароль от него: войдите в этот аккаунт с компьютера или другого устройства. Если пароль недавно менялся, подождите сутки.
- Проверьте, что знаете PIN-код, графический ключ или пароль блокировки экрана — без них сброс из настроек не запустится.
- Убедитесь, что резервная копия данных в аккаунте Google свежая. Отдельно сохраните то, что в неё не входит: файлы из внутренней памяти, чаты мессенджеров, если их нужно перенести.
- Удалите аккаунт Google с телефона через тот же раздел «Аккаунты». Это отключает защиту от сброса.
- Вытащите SIM-карту и карту памяти.
- Зарядите телефон минимум на 70%, подключите к Wi-Fi и запустите сброс через приложение «Настройки». Если настройки не открываются, используйте сброс кнопками питания и громкости по инструкции производителя.
- После перезагрузки дойдите до первого экрана настройки и убедитесь, что телефон не просит старый аккаунт. Только после этого передавайте его покупателю.
Последний пункт занимает две минуты, но экономит часы переписки с покупателем и возврат денег. Телефон, который включается до экрана выбора языка и ни о чём не спрашивает, — единственное честное состояние аппарата для продажи.