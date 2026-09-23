Пару лет назад мой коллега Иван Герасимов рассказывал, как грамотно продать Android-смартфон. И дело там было даже не столько в оформлении карточки на условном Авито, сколько в подготовке самого устройства. Многие люди пренебрегают советам и не сбрасывают смартфон до заводских настроек. И, знаете, что они получают? Сейчас расскажу.

Покупатель получает телефон в том же виде, в каком вы им пользовались

Сброс до заводских настроек — единственный штатный способ стереть с телефона всё. Если его не сделать, аппарат уезжает к покупателю со всеми приложениями, сессиями и файлами. Даже если вы вынули SIM-карту и удалили пару приложений вручную, основная часть данных остаётся на месте, а восстановленный доступ к аккаунту Google через настройки открывает и остальное.

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Вот что произойдёт, если на телефоне не стояла блокировка экрана или покупатель узнал код от продавца «чтобы проверить»:

Галерея и Google Фото открываются сразу: все снимки, скриншоты документов, фото карт и паспортов, если они там были.

Мессенджеры остаются авторизованными. Покупатель читает переписку, видит контакты и может писать от вашего имени, пока вы не завершите сессию с другого устройства.

Почта Gmail открыта, а через неё сбрасываются пароли от большинства других сервисов. Это самая опасная точка: одна открытая почта даёт цепочку доступов.

Банковские приложения обычно требуют отдельный код или отпечаток при входе, но короткий цифровой код подбирается или подсматривается проще, чем пароль. Если приложение настроено на вход без кода, доступ прямой.

Госуслуги и другие сервисы с сохранённой сессией работают так же: если приложение открывается без дополнительного подтверждения, покупатель видит документы и заявления.

Отдельный риск — SIM-карта, оставленная в телефоне. На неё приходят коды подтверждения, а значит, даже приложения с защитой можно переустановить и войти заново. Вынуть SIM нужно до передачи телефона, а не «потом по телефону договоримся».

Сброс без выхода из аккаунта Google блокирует телефон для покупателя

Обратная ситуация встречается не реже. Продавец делает сброс, телефон честно стирает всё, покупатель включает его и упирается в экран входа: система требует логин и пароль аккаунта Google, который был на устройстве до сброса. Это работа защиты от сброса — в справке Google она описана как мера безопасности, которая не даёт постороннему воспользоваться отформатированным телефоном.

Для вора это правильно: украденный аппарат после сброса остаётся кирпичом. Для покупателя с Авито — тоже кирпич, пока бывший владелец не введёт пароль или не удалит устройство из своего аккаунта. Отключить защиту можно одним способом: удалить аккаунт Google с телефона до сброса. Обходные пути без потери тоже есть, но о них в другом материале.

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Есть и менее очевидная ловушка: если вы недавно сменили пароль от аккаунта Google, нужно подождать 24 часа перед сбросом. Иначе после сброса телефон может потребовать старые данные для входа, и разбираться придётся уже вместе с покупателем. Если же пароль от аккаунта вы вовсе не помните, то сбросить телефон без пароля штатными средствами не получится — сначала нужно восстановить доступ на компьютере или другом устройстве.

Что сохранится у вас после сброса, а что пропадёт навсегда

Сброс не делает различий между важным и неважным: с телефона стираются все данные, как мы это описали в отдельной инструкции по сбросу. Вернуть на новом устройстве получится только то, что было синхронизировано с аккаунтом Google: контакты, календарь, настройки, резервные копии. Приложения и их внутренние данные удаляются, и Google прямо предупреждает, что восстановить их из телефона уже нельзя.

Поэтому перед сбросом стоит проверить, включено ли резервное копирование в аккаунт, и дождаться, пока копия обновится. Сама процедура может занять около часа. Google требует заряд батареи не ниже 70% и подключение к Wi-Fi или мобильной сети: без интернета не получится войти в аккаунт после сброса и проверить, что защита не сработала. Если пункт «Аккаунты» в настройках не находится, инструкцию для конкретной модели нужно искать на сайте производителя — оболочки Samsung, Xiaomi и других отличаются.

Чек-лист подготовки телефона к продаже

Вот конкретный порядок действий по подготовке Android-смартфона к продаже:

Откройте настройки, зайдите в раздел Аккаунты и запишите, какой именно аккаунт Google используется на телефоне. Убедитесь, что помните пароль от него: войдите в этот аккаунт с компьютера или другого устройства. Если пароль недавно менялся, подождите сутки. Проверьте, что знаете PIN-код, графический ключ или пароль блокировки экрана — без них сброс из настроек не запустится. Убедитесь, что резервная копия данных в аккаунте Google свежая. Отдельно сохраните то, что в неё не входит: файлы из внутренней памяти, чаты мессенджеров, если их нужно перенести. Удалите аккаунт Google с телефона через тот же раздел «Аккаунты». Это отключает защиту от сброса. Вытащите SIM-карту и карту памяти. Зарядите телефон минимум на 70%, подключите к Wi-Fi и запустите сброс через приложение «Настройки». Если настройки не открываются, используйте сброс кнопками питания и громкости по инструкции производителя. После перезагрузки дойдите до первого экрана настройки и убедитесь, что телефон не просит старый аккаунт. Только после этого передавайте его покупателю.

Последний пункт занимает две минуты, но экономит часы переписки с покупателем и возврат денег. Телефон, который включается до экрана выбора языка и ни о чём не спрашивает, — единственное честное состояние аппарата для продажи.