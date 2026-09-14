Mi Band прожил у меня на руке несколько лет, и претензия к нему была всего одна, зато важная: спать в браслете я так и не научился. Он цеплялся за подушку, раздражал, я снимал его на ночь, и сон, ради которого всё затевалось, толком не записывался. Поэтому, когда я решил перейти на умное кольцо, первым делом пошёл смотреть, что предлагают на Али, где выбор огромный, а цены в разы ниже, чем в магазинах. Ниже десять моделей, которые я перебрал, от трёх тысяч до тридцати пяти. Спойлер: нормальных среди них оказалось два, и одно я в итоге купил. Если же вы с браслетом пока расставаться не собираетесь, у нас есть инструкция, как настроить мониторинг сна на Mi Band.

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Sinbeda R10: самое дешёвое кольцо, с которого я начал

Начал я, как водится, с самого дешёвого. Кольцо Sinbeda R10 стоит меньше трёх тысяч, то есть примерно как Mi Band, и логика тут понятная: если формат не зайдёт, не так обидно. Снаружи это обычное стальное кольцо с матовой, будто шлифованной поверхностью, без кнопок и окошек, а все датчики спрятаны во внутренней глянцевой вставке, которая прилегает к пальцу. Экрана нет, так что пульс, кислород, шаги и сон смотришь уже в приложении QRing на телефоне.

Чего я от кольца за такие деньги не ждал, так это мелких бонусов. Оно умеет работать пультом для камеры смартфона, понимает жесты и находится через приложение, если вы его где-то забыли. Пользы от этого немного, но щёлкнуть селфи движением пальца, честно говоря, забавно. Заряжается кольцо на маленькой шайбе без проводов, работает около недели и не боится ни душа, ни бассейна.

Отзывов у него немного, и они сдержанные: дизайн и работу хвалят, приложение называют «не очень, но неплохое». Для трёх тысяч это честный расклад, и если хочется просто попробовать, что такое умное кольцо, этот вариант вполне годится. Но меня быстро начал мучить вопрос, насколько всем этим цифрам вообще можно верить, и дальше стало только интереснее.

Цена: 2859 рублей

Купить Sinbeda R10

«Смарт-кольцо 2025 года» с ЭКГ за 3600 рублей

Ещё одна донельзя странная поделка — смарт-кольцо Ola Esporte. Я о таком бренде до этой карточки ни разу не слышал. Хотя стоит кольцо недорого — около 3,5 тысяч, но обещает столько, что хватило бы на небольшой кардиоцентр: ЭКГ, пульс, кислород в крови, давление и температуру тела. Просто для сравнения: кольца с тем же набором стоят втрое дороже, поэтому здесь либо находка года, либо кто-то сильно перестарался с описанием. Я лично ставлю на второе.

Внешне колечко, надо признать, симпатичное. Но именно с кардиограммой у меня что-то не сходится чисто по физике. Чтобы снять ЭКГ, сигнал должен пройти через тело от одной руки к другой, поэтому у настоящих ЭКГ-колец есть второй электрод снаружи, к которому прикладываешь палец другой руки. Здесь снаружи только гравировка, а электрод смотрит внутрь, к пальцу, так что замкнуть цепь попросту нечем. С «температурой тела» похожая история: кольцо меряет температуру кожи на пальце, а это совсем не то, что показывает градусник.

Ну и вишенка на торте: на картинках гордо нарисованы IP68 и 3ATM, а в описании продавец сам пишет, что защита только от брызг и окунать кольцо в воду нельзя. Зато оно умеет удалённо спускать затвор камеры на телефоне, и вот в это я охотно верю. Так что если и брать, то как пульт для селфи, а кардиограф из него, увы, не выйдет.

Цена: 3609 рублей

Купить кольцо с ЭКГ

AMOVAN AMR11: единственное кольцо с экраном

Умное кольцо с экраном звучит как оксюморон: весь смысл кольца в том, что оно маленькое и ничем не отвлекает. Но у AMOVAN AMR11 на внешней стороне ободка действительно есть глянцевая чёрная вставка, где белыми цифрами горит время или шаги, а под ней сенсорная кнопка для переключения. Посмотрел на палец — и знаешь, который час, не доставая телефон. Из всех колец, что я перебрал, так больше не умеет ни одно.

Смущает меня только батарея. Внутри всего 15 мА*ч, а экран, пусть и простой, тоже что-то ест. Правда, один покупатель пишет, что после трёх дней постоянных замеров у него оставалась половина заряда, а руки и посуду он моет, не снимая кольца, так что всё не так страшно. За 4,5 тысячи это самая необычная вещь в подборке, хотя брать её я бы стал скорее ради экрана, чем ради здоровья.

Цена: 4539 рублей

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Кольцо bilibili: титан, ЭКГ и сахар в крови за 11 тысяч

Первое, что смущает конкретно в этой модели, — название. Кольцо называется bilibili, и всё с ним было бы нормально, если не знать, что так называется китайский аналог Ютуба. Колец видеосервис, насколько я знаю, не выпускает, а кольцо bilibili в карточке вообще лежит в разделе «Аниме-аксессуары» с темой «Кино и ТВ». Причём это не единственный такой случай: у двух колец Xielee ниже в характеристиках брендом тоже записан bilibili, так что, похоже, это одна и та же фабрика под разными вывесками.

Но в целом кольцо как кольцо. Весит оно около трёх граммов, воды не боится и заряжается в круглой коробочке, похожей на пудреницу, так что до этого места претензий нет.

Они начинаются, когда читаешь, что оно умеет. Продавец обещает измерять сахар в крови и давление, но тут же оговаривается, что сначала кольцо два дня «собирает и моделирует данные». Звучит солидно, однако измерить сахар без прокола кожи сегодня не может ни одно носимое устройство, и американское FDA отдельно предупреждало не верить часам и кольцам, которые такое обещают. Сон кольцо записывает только с восьми вечера до десяти утра, поэтому если вы легли после ночной смены, для него вы не спали вовсе. Добавьте к этому приложение, которое ставится APK-файлом в обход магазина, и получится, что за 11 тысяч вы покупаете кольцо непонятного происхождения, которое рисует вам случайные цифры. Не знаю, как вы, а я бы такое брать не стал.

Цена: 11280 рублей

Купить кольцо bilibili

Xielee L05 Pro: керамика вместо металла

Следующее кольцо, керамическое Xielee L05 Pro, по начинке почти близнец предыдущего, и брендом в характеристиках у него, что забавно, снова указан bilibili. Зато внешне оно отличается сразу: керамика вместо металла, белая или чёрная, и плоский ободок шириной около восьми миллиметров. На пальце такая керамика не холодит, как сталь, она тёплая и гладкая, а царапин на ней, по словам производителя, не остаётся. Заряжается кольцо в квадратном футляре, где стоит вертикально и подсвечивается зелёным, и выглядит это куда аккуратнее очередной круглой коробочки.

Обещания у него те же: ЭКГ, пульс, кислород, а вдобавок оценка сахара, давления, липидов и даже мочевой кислоты после двух дней «калибровки». Про сахар я уже сказал выше, а липиды и мочевая кислота — это вообще то, ради чего в поликлинике берут кровь из вены, так что с пальца их оценит разве что генератор случайных чисел. Сон, как и у bilibili, пишется только с восьми вечера до десяти утра.

Отзывы у кольца полярные: кто-то пишет, что оно не показывает вообще ничего, кто-то хвалит отзывчивого продавца. За 10,9 тысячи выбирать между ним и bilibili я бы стал не по функциям, они одинаковые, а по тому, что приятнее носить. Мне керамика нравится больше, но покупать я в итоге не стал ни то, ни другое.

Цена: 10869 рублей

Купить Xielee L05 Pro

Xielee L03: кольцо из карбона, как деталь спорткара

Третий Xielee в подборке — кольцо Xielee L03 из углеродного волокна, и его я, честно говоря, открыл исключительно из-за внешнего вида. Матовый чёрный карбон с плетёным узором в клетку бликует на свету так же, как накладки в салоне дорогой машины, и выглядит это куда интереснее очередного зеркального кольца. Продавец, правда, сам не до конца определился, из чего оно сделано: в характеристиках материалом указан «полудрагоценный камень», а брендом, как вы уже догадались, опять записан bilibili.

Внутри знакомая начинка: пульс и кислород круглые сутки, сон, стресс, спортивные режимы и те самые «тренды» сахара и давления после двухдневной калибровки. Отличие от керамического брата одно, зато неприятное: живёт карбоновое кольцо всего три-пять дней, почти вдвое меньше. Заряжается оно за час в маленьком круглом футляре, так что снимать его придётся часто.

Стоит L03 около 8,5 тысячи, на две с лишним тысячи дешевле керамики. Если нужно просто красивое чёрное кольцо, которое между делом считает пульс, вариант неплохой. Но как на трекер здоровья я бы на него не рассчитывал: отзывов у него нет вовсе, а обещания те же, что и у его родственников.

Цена: 8469 рублей

Купить Xielee L03

WalkerFit TM22: кольцо, которое будит вибрацией

Все кольца до этого собирали данные молча и ждали, пока вы откроете приложение. Кольцо WalkerFit TM22 первое, которое напоминает о себе само: внутри у него вибромотор. Если телефон стоит на беззвучном, а вам звонят, кольцо шесть раз дёрнет палец, а утром разбудит вибрацией только вас, не поднимая человека рядом. После Mi Band, который жужжит на всю кровать, эта идея понравилась мне больше всего остального.

Вибрация пригодится и для здоровья: если пульс слишком высокий или слишком низкий, кольцо предупредит прямо на пальце, а ещё оно умеет напоминать про таблетки. Сон разбирает по стадиям, как и все остальные. А вот с «температурой тела» та же история, что и у кольца за 3600: палец не подмышка, и меряет кольцо температуру кожи, которая зависит в том числе от того, мёрзнут ли у вас руки.

Выглядит оно как обычный полированный ободок из стали, в розовом золоте или тёмном графите, живёт четыре-шесть дней и не боится воды. Проблема в цене: 16 тысяч — это больше, чем два Amazfit, а платите вы, по сути, за вибромотор от неизвестного бренда без единого отзыва. Если беззвучный будильник для вас важнее всего, понять можно. Я же решил, что за такие деньги хочу хотя бы знать, кто делал кольцо.

Цена: 16264 рублей

Купить WalkerFit TM22

Emoccur SR28: ЭКГ, фибрилляция и один восторженный отзыв

С кольцом Emoccur SR28 интереснее всего, потому что оно обещает уже не просто ЭКГ, а конкретный сценарий: приложение должно предупреждать, если заметит признаки фибрилляции предсердий. Это то самое нарушение ритма, ради которого люди покупают Apple Watch, и звучит это серьёзно. Кроме сердца кольцо собирает ещё два десятка показателей: пульс, сон по стадиям, кислород, стресс, температуру и шаги.

Но физику никто не отменял. Для кардиограммы нужен второй электрод снаружи, к которому прикладываешь палец другой руки, а у этого кольца снаружи, судя по фото, только гладкий металл, чёрный или серебристый с золотой полоской, и все площадки датчиков смотрят внутрь. Возможно, я чего-то не вижу, но куда прикладывать вторую руку, производитель не показывает, а без этого ЭКГ превращается в очередную красивую строчку в описании.

Отзыв на карточке всего один, зато какой: человек пишет, что перепробовал десятки колец и наконец нашёл то, у которого работают все заявленные функции. Один отзыв — это, конечно, не статистика, а за 19,6 тысячи хочется чего-то посерьёзнее. Тем более что за эти деньги уже можно смотреть на бренды, о которых пишут обзоры.

Цена: 19610 рублей

Купить Emoccur SR28

RingConn Gen 3: хорошее кольцо по цене Oura

Вот это уже кольцо из другой лиги. RingConn Gen 3 делает китайская компания, которая с 2021 года занимается только умными кольцами, и это её третье поколение. О нём пишут нормальные обзоры, а немецкий журнал CHIP в своём тесте поставил его на первое место среди тринадцати умных колец. Выход Gen 3 компания, кстати, отметила официальной коллаборацией с «Властелином колец», и шутку лучше маркетологов тут придумать сложно.

Главных плюсов у него два. Первый — батарея до двух недель, в разы больше, чем у любого кольца выше. Второй — никакой подписки, все функции открыты сразу, тогда как Oura за полный доступ берёт около шести долларов в месяц. Кольцо следит за сном и пульсом, замечает признаки апноэ, вибрирует, когда случилось что-то важное, и заряжается в круглом кейсе, который удобно носить с собой.

Минусов тоже два. У производителя RingConn Gen 3 стоит от 349 долларов, а на Али больше 35 тысяч, то есть здесь переплачиваешь за то, что кто-то привёз его вместо вас. А размеры у него не совпадают с ювелирными, поэтому продавец советует сначала заказать размерный набор. Это действительно хорошее кольцо, и стоило бы оно как у производителя, выбор был бы сложнее. Но отдавать за кольцо почти как за Oura, чтобы уйти от недорогого браслета, мне показалось перебором.

Цена: 35141 рублей

Купить RingConn Gen 3

Amazfit Helio Ring: единственное кольцо, которое я в итоге купил

А вот и кольцо, которое я взял для себя. Впрочем, после всего, что было выше, определиться с Amazfit Helio Ring оказалось несложно. Датчики у умных колец плюс-минус одинаковые, и различаются они в основном тем, кто их сделал и сколько за это просят. Oura стоит под 40 тысяч и вдобавок хочет подписку, Galaxy Ring стоит столько же и толком работает только с телефоном Samsung, а кольцо Сбера обойдётся примерно в 25 тысяч и привяжет вас к приложению Сбера. У Amazfit же и бренд известный, и приложение своё, без подписок, и по деньгам всё адекватно: на Али оно стоит около 7,5 тысячи.

Ношу я его уже больше месяца и за это время перестал замечать. Кольцо титановое и настолько лёгкое, что я в нём сплю, моюсь и мою посуду, ничего не снимая. Для меня это главное, потому что с Mi Band спать я так и не научился, а здесь надел кольцо и забыл, и фазы сна в приложении совпадают с тем, как я себя чувствую утром. Выглядит оно как обычное обручальное, так что в этой роли я его и ношу, и жена не ворчит.

Недостатки у него, конечно, тоже есть. Заявленных четырёх дней работы у меня выходит скорее три, а если поставить замеры каждые пять минут, кольцо разрядится за день. Но главное, с чем стоит быть осторожным, — это размер. Я заказывал наугад, промахнулся и теперь ношу кольцо на указательном пальце вместо безымянного, поэтому перед покупкой лучше обмерить палец ниткой и свериться с таблицей. Подробнее о месяце с этим кольцом я рассказывал в отдельном обзоре.

Цена: 7429 рублей

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