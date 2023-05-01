5 лучших автокликеров на телефон Android

Мобильные игры отличаются своей примитивностью, ведь вместо прохождения сюжета геймеру требуется накапливать и собирать ресурсы для повышения уровня или, проще говоря, фармить. Это далеко не самое интересное занятие. Однако есть вариант существенно упростить свою задачу, а вместе с тем сэкономить время, отказавшись от однотипных действий, если установите автокликер на телефон. Это специальное приложение, которое при должной настройке будет собирать игровые ресурсы за вас, а вы сможете заняться по-настоящему важными делами.

Click Assistant — самый известный автокликер на Андроид

Среди автокликеров на Андроид наиболее популярным является Click Assistant от команды разработчиков Y.C. Studio. Приложение установили более 10 миллионов раз, оценив в 4,2 балла. На его примере мы и разберемся, как настроить автокликер:

Запустите программу. Приложение попросит предоставить доступ к специальным возможностям Андроид. Нажмите кнопку «Разрешить» и выберите автокликер в списке скачанных приложений. После этого перед вами откроется меню, где вы сможете настроить интервалы кликов. Чтобы создать собственный сценарий, нажмите «Запустить сервис». На экране появится редактор, состоящий из нескольких опций. Это кнопки добавления и удаления точек, а также клавиши создания свайпов.

Скачать Click Assistant

Чтобы вам стало понятно, как пользоваться автокликером, рассмотрим принцип работы Click Assistant в связке с игрой Плюс Сити от Яндекса, где пользователю необходимо собирать ресурсы со зданий. Запустив ее, вы увидите меню редактора кликера. Нажмите кнопку «+» для добавления точек. Разместите их в нужных местах и нажмите клавишу «Play». После этого Click Assistant начнет имитировать клики в соответствии с ранее заданным интервалом.

Что касается самого приложения, то я бы не назвал его лучшим автокликером. Несмотря на богатство настроек, Click Assistant не позволяет увеличить продолжительность интервала более чем на 100 мс, а это совершенно не подходит для игр, где ресурсы накапливаются с промежутком в несколько часов. Зато как автокликер для Роблокс приложение вполне сгодится.

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Auto Tapper — автокликер на русском языке

Следующий бесплатный автокликер обладает более приятным и понятным интерфейсом. После выдачи разрешений вам необходимо нажать кнопку «Начать» и выбрать один из двух сценариев работы. Есть одиночный режим, где предлагается настроить автокликер в игре на одну точку, а также многоточечный режим с выбором нескольких координат.

Скачать Auto Tapper

У этого автокликера для телефона очень простой редактор, состоящий буквально из пары кнопок. При этом на экране можно размещать не только точки для имитации прикосновений, но и линии для симуляции свайпов. При возникновении проблем с настройкой автокликера вы всегда можете нажать кнопку «Инструкция», чтобы получить справку.

Auto Clicker — один из лучших автокликеров

Бесплатный автокликер от NVQ Std обладает высокой оценкой в Play Маркете — 4,4 балла. Также он стабильно работает на всех смартфонах, имеющих на борту Android 7 или более современную версию операционной системы. Среди доступных функций автокликера есть поддержка одного или нескольких нажатий, сохранение конфигов, а также адекватный русский язык.

Скачать Auto Clicker

Приложение с автокликером весьма удобно в эксплуатации. После выдачи разрешений требуется настроить интервал или продолжительность пролистывания. В качестве единиц измерения времени доступны как миллисекунды, так и минуты, поэтому вы ни в чем не ограничены. Меню редактора минималистичное, но в то же время понятное. Каждая кнопка здесь обладает своим цветом, благодаря чему вы без труда разберетесь, как включить автокликер.

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Auto Click — автокликер для Роблокс и Майнкрафт

Кликер для телефона от студии gc auto clicker тоже подкупает высокой оценкой пользователей, которая обусловлена правильным переводом меню на русский язык и наличием руководства для начинающих. Открыв специальный раздел, вы получите базовые рекомендации, которые помогут самостоятельно настроить кликер и активировать его в любой игре, включая Роблокс на Андроид.

Скачать Auto Click

В отличие от других подобных приложений, в Auto Click есть сразу 5 режимов работы. Помимо одиночного и многоточечного варианта предлагается установка синхронных действий и длительных нажатий, а также пограничный режим, за счет которого имитируются случайные тапы по экрану. Редактор такой же простой, как и в предыдущем автокликере на Андроид, а еще есть возможность настроить его оформление, изменив размер точки или цвет кнопок.

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Simple Auto Clicker — автоматический кликер без рекламы

Наконец, вы можете скачать автокликер от разработчика XIAOYANG. Приложение отличается отсутствием рекламы и минималистичным меню с довольно устаревшим оформлением. При этом внутри есть все самое необходимое от продвинутого редактора до раздела с решениями наиболее частых проблем.

Скачать Simple Auto Clicker

Автокликер без рекламы подойдет для любой игры, а его единственное требование — наличие Android 7 и выше. Если вы пользуетесь старым смартфоном, обязательно прочитайте наш текст, как узнать версию Андроид, а для всех остальных замечу, что Simple Auto Clicker при настройке интервала касаний не позволяет изменить единицу времени. Доступны только миллисекунды и подготовленные разработчиками шаблоны (например, один клик каждую пару секунд).