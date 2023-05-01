5 лучших автокликеров на телефон Android

Мобильные игры отличаются своей примитивностью, ведь вместо прохождения сюжета геймеру требуется накапливать и собирать ресурсы для повышения уровня или, проще говоря, фармить. Это далеко не самое интересное занятие. Однако есть вариант существенно упростить свою задачу, а вместе с тем сэкономить время, отказавшись от однотипных действий, если установите автокликер на телефон. Это специальное приложение, которое при должной настройке будет собирать игровые ресурсы за вас, а вы сможете заняться по-настоящему важными делами.
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Click Assistant — самый известный автокликер на Андроид
Среди автокликеров на Андроид наиболее популярным является Click Assistant от команды разработчиков Y.C. Studio. Приложение установили более 10 миллионов раз, оценив в 4,2 балла. На его примере мы и разберемся, как настроить автокликер:
- Запустите программу.
- Приложение попросит предоставить доступ к специальным возможностям Андроид. Нажмите кнопку «Разрешить» и выберите автокликер в списке скачанных приложений.
- После этого перед вами откроется меню, где вы сможете настроить интервалы кликов.
- Чтобы создать собственный сценарий, нажмите «Запустить сервис».
- На экране появится редактор, состоящий из нескольких опций. Это кнопки добавления и удаления точек, а также клавиши создания свайпов.
Чтобы вам стало понятно, как пользоваться автокликером, рассмотрим принцип работы Click Assistant в связке с игрой Плюс Сити от Яндекса, где пользователю необходимо собирать ресурсы со зданий. Запустив ее, вы увидите меню редактора кликера. Нажмите кнопку «+» для добавления точек. Разместите их в нужных местах и нажмите клавишу «Play». После этого Click Assistant начнет имитировать клики в соответствии с ранее заданным интервалом.
Что касается самого приложения, то я бы не назвал его лучшим автокликером. Несмотря на богатство настроек, Click Assistant не позволяет увеличить продолжительность интервала более чем на 100 мс, а это совершенно не подходит для игр, где ресурсы накапливаются с промежутком в несколько часов. Зато как автокликер для Роблокс приложение вполне сгодится.
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Auto Tapper — автокликер на русском языке
Следующий бесплатный автокликер обладает более приятным и понятным интерфейсом. После выдачи разрешений вам необходимо нажать кнопку «Начать» и выбрать один из двух сценариев работы. Есть одиночный режим, где предлагается настроить автокликер в игре на одну точку, а также многоточечный режим с выбором нескольких координат.
У этого автокликера для телефона очень простой редактор, состоящий буквально из пары кнопок. При этом на экране можно размещать не только точки для имитации прикосновений, но и линии для симуляции свайпов. При возникновении проблем с настройкой автокликера вы всегда можете нажать кнопку «Инструкция», чтобы получить справку.
Auto Clicker — один из лучших автокликеров
Бесплатный автокликер от NVQ Std обладает высокой оценкой в Play Маркете — 4,4 балла. Также он стабильно работает на всех смартфонах, имеющих на борту Android 7 или более современную версию операционной системы. Среди доступных функций автокликера есть поддержка одного или нескольких нажатий, сохранение конфигов, а также адекватный русский язык.
Приложение с автокликером весьма удобно в эксплуатации. После выдачи разрешений требуется настроить интервал или продолжительность пролистывания. В качестве единиц измерения времени доступны как миллисекунды, так и минуты, поэтому вы ни в чем не ограничены. Меню редактора минималистичное, но в то же время понятное. Каждая кнопка здесь обладает своим цветом, благодаря чему вы без труда разберетесь, как включить автокликер.
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Auto Click — автокликер для Роблокс и Майнкрафт
Кликер для телефона от студии gc auto clicker тоже подкупает высокой оценкой пользователей, которая обусловлена правильным переводом меню на русский язык и наличием руководства для начинающих. Открыв специальный раздел, вы получите базовые рекомендации, которые помогут самостоятельно настроить кликер и активировать его в любой игре, включая Роблокс на Андроид.
В отличие от других подобных приложений, в Auto Click есть сразу 5 режимов работы. Помимо одиночного и многоточечного варианта предлагается установка синхронных действий и длительных нажатий, а также пограничный режим, за счет которого имитируются случайные тапы по экрану. Редактор такой же простой, как и в предыдущем автокликере на Андроид, а еще есть возможность настроить его оформление, изменив размер точки или цвет кнопок.
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Simple Auto Clicker — автоматический кликер без рекламы
Наконец, вы можете скачать автокликер от разработчика XIAOYANG. Приложение отличается отсутствием рекламы и минималистичным меню с довольно устаревшим оформлением. При этом внутри есть все самое необходимое от продвинутого редактора до раздела с решениями наиболее частых проблем.
Автокликер без рекламы подойдет для любой игры, а его единственное требование — наличие Android 7 и выше. Если вы пользуетесь старым смартфоном, обязательно прочитайте наш текст, как узнать версию Андроид, а для всех остальных замечу, что Simple Auto Clicker при настройке интервала касаний не позволяет изменить единицу времени. Доступны только миллисекунды и подготовленные разработчиками шаблоны (например, один клик каждую пару секунд).