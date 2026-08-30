Яндекс затягивает пользователей в свою экосистему всё плотнее и недавно даже запустил собственного оператора связи. А баллы «Плюса», которые копятся за поездки, заказы и покупки, теперь можно не только тратить на скидки внутри сервисов, но и превращать в живые рубли на карте. Механика называется «компенсация покупок» и работает через «Яндекс Пэй». Разбираемся, что это такое, кому доступно, как всё провернуть за пару касаний и почему кнопка иногда просто не появляется.

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Что такое компенсация покупок баллами Плюса

Баллы «Плюса» капают почти за всё: поездки в «Такси», заказы в «Еде», покупки на «Маркете» и даже за прослушивание музыки, а свои итоги лета в «Яндекс Музыке» можно глянуть отдельно. Обычно ими оплачивают часть заказа внутри сервисов, где балл работает как рубль скидки. Но выйти за пределы экосистемы и получить настоящие деньги долгое время было нельзя.

Именно эту задачу и решает компенсация покупок. Она возвращает реальные рубли на Карту Пэй за траты, которые вы уже оплатили картой Яндекса. По сути это единственный честный способ превратить баллы в деньги: напрямую на банковский счёт их не вывести, а тут они падают на Карту Пэй, откуда распоряжаетесь как угодно, ведь 1 балл здесь равен 1 рублю.

Лимит вполне щедрый: вернуть таким образом можно до 10 000 рублей в месяц. Для многих это фактически бесплатная подписка, которая ещё и подкидывает деньги на карту.

Кому доступна компенсация баллами

Функция открыта не всем подряд. Главное условие сейчас, это золотой уровень в программе «Свои Плюсы». Уровень зависит от того, сколько баллов вы накопили за сезон, то есть за три календарных месяца: серебряный дают примерно от 250 баллов, а золотой начинается от 2000 баллов за сезон. Пока статус ниже золотого, кнопку компенсации вы просто не увидите.

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Дальше понадобятся сама Карта Пэй и подтверждённые персональные данные в приложении: банк обязан вас идентифицировать, без этого возврат не пройдёт. Ну и очевидное: на балансе должны лежать баллы и должны быть подходящие покупки. Механику Яндекс вдобавок раскатывает постепенно, так что даже с золотым уровнем она иногда появляется не сразу.

Как компенсировать покупку баллами Плюса

Сначала понадобится приложение «Яндекс Пэй», а если его нет, установить его на Android можно даже без Google Play. Дальше всё делается за пару минут:

откройте «Яндекс Пэй» и на главном экране нажмите на Карту Пэй;

найдите кнопку «Компенсация покупок»;

отметьте галочками операции, за которые хотите вернуть деньги;

нажмите «Компенсировать» и подтвердите.

В список подтягиваются подходящие траты, а это покупки от 100 до 10 000 рублей, сделанные за последние 30 дней и оплаченные картой Яндекса. Магазин при этом может быть любым, даже за пределами экосистемы.

Баллы спишутся моментально, а рубли придут на Карту Пэй в течение часа. Процедуру можно повторять каждый месяц, пока не упрётесь в лимит, так что удобнее делать это регулярно небольшими суммами. Не получилось? Задайте вопрос в нашем Телеграм-чате!

Почему не получается компенсировать баллы

Если кнопки нет или покупка не проходит под условия компенсации, причина обычно в одном из следующих пунктов.

Нет золотого уровня в «Своих Плюсах», и функция попросту не открывается;

в «Своих Плюсах», и функция попросту не открывается; Не подтверждены персональные данные в «Яндекс Пэй»;

Покупка не подходит: оплачена не картой Яндекса, вышла за рамки от 100 до 10 000 рублей, старше 30 дней или сделана внутри сервисов самого Яндекса;

На балансе не хватает баллов на выбранную сумму;

Чаще всего дело именно в уровне и неподтверждённых данных. Прокачайте статус до золотого, пройдите идентификацию в «Пэй» и убедитесь, что платили картой Яндекса, после этого нужные операции сами появятся в разделе компенсации. Если условия соблюдены, но кнопки всё равно нет, остаётся только ждать, когда Яндекс откроет функцию на вашем аккаунте. Ну и не забудьте завести карту Яндекс Пэй — за нее сейчас дают солидный кэшбэк!

Карта Яндекс Пэй