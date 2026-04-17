Google Chrome стоит почти на каждом Android-смартфоне по умолчанию, но это далеко не единственный рабочий вариант. Кому-то нужен браузер поумнее, с встроенным ИИ-помощником, кому-то — приватность без слежки, а кому-то просто хочется быстрый браузер для Андроид, который не будет тормозить на бюджетном телефоне. Я собрал пять альтернатив, которыми реально пользуюсь сам или регулярно тестирую. У каждого свои плюсы и свои раздражающие моменты — про них тоже расскажу честно.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" И УЗНАВАЙ О СКИДКАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Яндекс Браузер — удобный браузер для Андроид с ИИ

Если коротко, приложение от Яндекса — это самый логичный выбор для русскоязычного пользователя. Скачать Яндекс Браузер на Андроид можно бесплатно из Google Play или RuStore, и он сразу подхватывает всё, что нужно для жизни в рунете: Дзен, Погоду, карты, новости. Внутри встроен ИИ-помощник Алиса, который умеет кратко пересказывать длинные статьи и переводить видео прямо голосом — полезная штука, когда нужно быстро понять, о чём ролик на английском.

Из приятного — режим чтения, встроенный блокировщик рекламы и защита от подозрительных сайтов. Браузер сам предупреждает, если страница пытается что-то скачать без разрешения. Но есть и минусы. Приложение довольно тяжёлое — занимает больше 300 МБ и на старых телефонах реально подтормаживает. Плюс встроенная реклама Дзена и промо-блоки на стартовой странице многих раздражают.

Яндекс Браузер

Яндекс Браузер Лайт — легкий браузер для слабых смартфонов

Для старых и бюджетных устройств есть отдельная версия — Яндекс Браузер Лайт. Весит она в несколько раз меньше основной, запускается почти мгновенно и экономит трафик за счёт сжатия страниц. Функций тут по минимуму: это Яндекс браузер без Алисы, нет сложных виджетов, но есть поиск, вкладки и базовая защита. Если у вас смартфон с 2–3 ГБ оперативки — берите эту версию, разница в скорости заметна с первых минут.

Яндекс Браузер Лайт

Firefox — быстрый браузер с расширениями и открытым кодом

Firefox для Андроид остаётся лучшим выбором для тех, кто любит настраивать всё под себя. Главная фишка — поддержка расширений прямо на мобильном. Можно поставить uBlock Origin и забыть про рекламу навсегда, добавить расширение Dark Reader для тёмной темы на любом сайте, прикрутить менеджер паролей. На Chrome такого нет и не будет.

Синхронизация между устройствами работает через аккаунт Mozilla — закладки, история и открытые вкладки переезжают с компьютера на телефон за секунды. Приватность тоже на уровне: по умолчанию блокируются трекеры, cookies сторонних сайтов и криптомайнеры.

Из неочевидного — некоторые сайты (особенно банковские и сервисы с капчей) иногда работают криво. Firefox использует собственный движок Gecko, а не Chromium, и разработчики не всегда это учитывают. Зато есть спецверсия Firefox Focus только с приватными вкладками. Круто, да?

Firefox

Firefox Nightly — бета-версия браузера для разработчиков

Если хочется получать новые функции в браузере раньше всех — есть Firefox Nightly. Это ежедневно обновляемая бета-версия, в которой тестируют всё экспериментальное: новые механизмы приватности, интерфейсные эксперименты, ускоренные версии движка. Я держу его как основной браузер — там уже сейчас работают расширения, которые в основной Firefox придут только через несколько месяцев.

Минусов почти нет за исключением сыпящихся как из рога изобилия обновлений в Google Play. Ну и пару раз разрабы переборщили с жестами управления для вкладок. В остальном, за полгода использования раньше всех получил все новые фишки, включая нормальный интерфейс, которого в браузерах для Андроид почти нигде нет.

Firefox Nightly

Comet — браузер с искусственным интеллектом от Perplexity

Свежий игрок на рынке. Comet — это браузер с ИИ от компании Perplexity, который вышел на Android в ноябре 2025 года. Идея в том, что ИИ-ассистент встроен прямо в браузер и умеет не просто отвечать на вопросы, а выполнять задачи: суммировать содержимое всех открытых вкладок разом, искать информацию голосом, блокировать рекламу.

Работает это действительно впечатляюще — можно открыть пять статей и попросить Comet сравнить их выводы за секунды. Есть режим голосового общения с ассистентом, как в приложении Perplexity.

Но браузер пока сырой. Нет нормальной синхронизации между устройствами, не работает автозаполнение паролей (кроме Google), есть проблемы с загрузкой файлов. Плюс для полноценного использования ИИ-функций нужна подписка Perplexity Pro. Если любите пробовать новое — качайте обязательно, но основным браузером я бы пока не делал.

Браузер Comet

DuckDuckGo — безопасный браузер с защитой от слежки

Браузер DuckDuckGo для Андроид — это выбор для тех, кто не хочет, чтобы Google знал о них всё. По умолчанию блокируются трекеры на всех сайтах, история не сохраняется, а кнопка «огонёк» закрывает все вкладки и стирает данные одним нажатием. Поиск тоже идёт через DuckDuckGo, а не Google.

Браузер лёгкий, работает быстро, интерфейс минималистичный. Из минусов — некоторые русскоязычные сайты хуже грузятся, а поиск DuckDuckGo на русском уступает Яндексу по релевантности. Если это для вас не так важно на фоне безопасности, то высоко оцените его. А если сомневаетесь — читайте наш обзор на этот крутой браузер.

DuckDuckGo

ОСТАВАЙСЯ С НАМИ НА СВЯЗИ В MAX

Pure Web Browser — минималистичный браузер без рекламы

Наверное, лучший браузер на телефон для тех, кому надоели всевозможные ИИ и прочие лишние настройки. Если хочется просто открывать сайты и ничего больше — есть Pure Web Browser. Приложение весит мало, не показывает рекламу, не собирает данные, не требует кучу разрешений. Никаких виджетов на стартовой, никаких рекомендаций — только адресная строка и вкладки.

Идеально подходит для людей, которым нужен основной набор без лишних настроек. Минус — нет синхронизации и перевода, зато есть встроенный блокировщик рекламы. Это идеальный основной браузер для Андроида, который не собирает о вас инфу и, что называется, не задает лишних вопросов.

Pure Web Browser