5 лучших приложений, которые помогут найти и удалить шпионские программы на Android

Смартфон — это не только устройство, помогающее нам решать широкий спектр задач, но и большая копилка конфиденциальной информации. Оттого нередко на него под тем или иным видом попадают шпионские приложения. Простому человеку обнаружить вредоносный софт на Android бывает крайне сложно, ведь он маскируется под самые безобидные утилиты. Однако есть специальные приложения, помогающие проверить телефон на шпионские программы.

Как узнать шпионскую программу через Anti Spy Detector

Первым в нашем списке идет приложение Anti Spy Detector, которое установили уже более 500 тысяч пользователей. На его примере разберемся, как проверить Андроид на шпионские программы:

Запустите приложение. Дайте ему все разрешения. Нажмите кнопку «Сканировать». Дождитесь окончания проверки. При обнаружении угроз нажмите «Исправить».

Скачать Anti Spy Detector

Итак, что делает Anti Spy Detector в процессе сканирования? Приложение делит программы на три категории:

безопасные;

подозрительные;

опасные.

С первыми все понятно, а вторые представляют из себя относительно безопасные приложения, либо имеющие слишком много разрешений, либо сильно разряжающие аккумулятор, либо показывающие запредельное количество рекламы. Что с ними делать — решайте сами: можно внести их в белый список или удалить. А вот опасные приложения — это и есть шпионские программы на Андроид, от которых нужно избавиться в обязательном порядке.

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Аналогичным образом проверка телефона на шпионские программы выполняется и через другие приложения, поэтому далее мы не будем столь подробно останавливаться на этом моменте. А в контексте Anti Spy Detector важно отметить, что утилита является самой стабильной в своем роде, работает на русском языке и помимо сканирования предлагает проверить, не сливалась ли ваша электронная почта. Правда, эта функция доступна только по подписке, которую нельзя оформить через Google Play в России.

Incognito — приложение для проверки на слежку

Еще один способ, как узнать шпионскую программу, — установить приложение Incognito. Оно еще более популярное, чем Anti Spy Detector (5 миллионов загрузок), но имеющее уж очень плохой перевод на русский язык. Со своей функцией оно в любом случае справляется, а еще предлагает несколько интересных фишек.

Скачать Incognito

В приложении Инкогнито на Андроид есть вкладка, где размещаются интересные статьи о защите персональных данных. Также помимо сканирования программ Incognito предлагает проверить содержимое электронных писем и SMS-сообщений на наличие вредоносных ссылок и файлов. Вот только эта функция в России не работает, поскольку для доступа к ней необходимо оформить платную подписку через Google Play.

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Поиск подозрительных приложений через Spyware Detector

В отличие от двух предыдущих программ, эту разработчики даже не пытались перевести на русский язык. Если вы не понимаете ни слова на английском, сильно переживать не стоит. Главная кнопка приложения находится на видном месте. Нажав «Spyware Finder», вы запустите то самое сканирование на шпионские программы.

Скачать Spyware Detector

Кроме него у Spyware Detector много дополнительных функций. Сканирование через кнопку «Harmful Apps» обнаружит относительно безопасные, но в то же время скрытые приложения на Android. А во вкладке «Device Care» вы найдете несколько опций для оптимизации работы смартфона: «Battery Optimization» (улучшение автономности), «CPU cooler» (охлаждение устройства) и «Boost device» (ускорение устройства).

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Anti Spyware Scanner — сканер шпионских программ

Следующее приложение, помогающее проверить шпионские программы на Андроид, тоже лишено русскоязычной локализации. Но оно, как и Anti Spy Detector, о котором мы говорили в самом начале, очень простое в управлении. После запуска Anti Spyware Scanner вы обнаружите только кнопку «Scan». Нажатие на нее включает проверку смартфона на вредоносный софт.

Скачать Anti Spyware Scanner

По аналогии с Anti Spy Detector программа делит отсканированные приложения на безопасные, подозрительные и опасные. Критерии здесь те же. Если программа имеет слишком много неоправданных разрешений, то она попадает в «подозрительные», а лучшим действием со стороны пользователя является отзыв лишних прав через настройки устройства. Удалять нужно только те приложения, которые имеют пометку «Danger».

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Приложение Антишпион на Андроид

В конце несколько слов о приложении Антишпион, что название говорит само за себя. Оно не только проверяет шпионские программы, но и позволяет отдельно контролировать доступ стороннего софта к камере, микрофону и геолокации.

Скачать Антишпион

С целью контроля за доступом приложений к датчикам вашего смартфона Антишпион на Андроид предлагает включить звуковое уведомление или вибрацию, как только запускается камера или микрофон. Также утилита сообщает, когда одна из программ начинает отслеживать ваши перемещения через службу геолокации. Согласитесь, очень удобно и полезно.