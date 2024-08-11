5 очень полезных приложений для Андроид ТВ, которые должны быть на любом телевизоре

Считается, что для Android TV нет толковых приложений. Критики этой операционки не считают ее плохой, но думают, что довольно бессмысленно искать софт для телевизора. Какой в этом смысл, когда управлять пультом не очень удобно, а такое устройство вообще-то создано исключительно для просмотра контента. На самом деле, это не так: достаточно установить другие приложения на свой ТВ, после чего вы будете смотреть на него совершенно иначе. В любом случае, этот набор полезных приложений для Андроид ТВ у вас точно должен быть на телевизоре или приставке — скорее добавляйте их к себе!

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Как управлять телефоном с телевизора

Если под рукой нет компьютера, вы всегда можете подключить телефон к телевизору на Андроиде и управлять им. В этом вам поможет классная утилита MyPhoneExplorer, которая позволит синхронизировать два устройства по кабелю или беспроводной связи. С ее помощью можно управлять контактами, сообщениями, звонками, а также файлами, перемещая их с одного гаджета на другое.

При необходимости можете даже выполнять вызовы или отклонять их, а также проверять календари в Гугл или Outlook. Удобно, что в приложении нет рекламы и есть огромный набор различных функций, а еще оно поддерживает даже самые новые смартфоны, так как часто обновляется. MyPhoneExplorer — бесплатная утилита, которую оценит каждый.

Управлять телефоном с телевизора

Скачать ТикТок для Android TV

После замедления YouTube развлечений на Андроид ТВ явно поубавилось — по крайней мере, именно так считают многие. А вот и нет: достаточно скачать ТикТок на телевизор, чтобы весело проводить время! На главной странице вы найдете разные категории и сможете переключаться между ними во время просмотра роликов. Обещаю — смартфон вы в руки не возьмете!

Он понадобится только для выполнения авторизации в своей учетке. Приложение ТикТока оптимизировано для Смарт ТВ, поэтому можно смело перелистывать ролики при помощи пульта, удобно расположившись на диване. Смело скачивайте и круто проводите время — программа подходит и для ТВ, и для приставок на Андроид 5.0 и выше.

ТикТок для Андроид ТВ

Телеграм для Андроид ТВ

А вы знали, что есть Телеграм для Андроид ТВ? К сожалению, обычная версия для установки не подойдет, но ее с лихвой заменит Tevegram от сторонних разработчиков! Она оптимизирована для большого экрана и управления пультом, поэтому вы можете без каких-либо проблем переписываться в Телеге прямо с телека!

Интерфейс русифицирован, но некоторые настройки отсутствуют — делаем скидку на то, что приложение относительно свежее. Неофициальный клиент Телеграм безопасен, прост в использовании и быстр, поэтому никаких зависаний точно возникнуть не должно. Приятный бонус — наличие функции очистки кэша, чтобы память на ТВ или приставке не забивалась различными данными.

Телеграм для Андроид ТВ

Где смотреть смешные видео 2024

После отключения YouTube находить прикольные видео с животными и тому подобное станет чуть сложнее. Частично этого поможет избежать необычное приложение ГыГы приколы: там вы найдете вообще всё, что точно поднимет вам настроение. Разработчики добавили туда мемы, видео, смешные фото, анекдоты и другой развлекательный контент.

И да, все это можно легко смотреть прямо на ТВ, а также добавлять себе в Избранное, чтобы не потерять. А если скачать ГыГы приколы на телефон, то можно делиться всем этим добром с друзьями через Ватсап и другие мессенджеры! Юмористическое приложение пользуется спросом, поэтому его регулярно обновляют. Не вижу поводов обходить его стороной!

Приложение с приколами

Видеоплеер для Андроид ТВ

Если вас по каким-то причинам не устраивает VLC Player, рекомендую скачать на телевизор KM Player — один из лучших проигрывателей в своем деле. Стабильный, быстрый, удобный да еще и совместимый с разными платформами! У него крутой интерфейс и регулярные обновления, так что, никаких проблем с ним точно не возникнет.

Скачать его стоит хотя бы по той причине, что плеер поддерживает практически все кодеки из существующих. KM Player поддерживает облачные хранилища, поэтому можете смотреть видео прямо оттуда. Некоторые функции заблокированы платной подпиской, но их можно открыть просмотром рекламы. В остальном — это шикарный видеоплеер и для смартфона, и для планшета, и для Андроид ТВ.

Плеер для ТВ