Что такое WhatsApp Business и как сделать бизнес-аккаунт в Ватсапе

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

Бесспорно, WhatsApp является самым популярным приложением для обмена сообщениями, через которое люди не только общаются с друзьями, но и ведут деловую переписку. Специально для тех, кто планирует пользоваться мессенджером для осуществления профессиональной деятельности, предусмотрен WhatsApp Business на Андроид. Разберемся, чем он отличается от обычного приложения, а также выясним, как сделать бизнес-аккаунт в Ватсапе, или, напротив, удалить его.

Что такое WhatsApp Business и как сделать бизнес-аккаунт в Ватсапе. Бизнес-аккаунт в WhatsApp дает больше возможностей, чем обычный профиль. Фото.

Бизнес-аккаунт в WhatsApp дает больше возможностей, чем обычный профиль

Что такое бизнес-аккаунт в Ватсапе

Возможно, вы когда-то уже имели дело с подобными профилями в мессенджере и задавались вопросом, почему в Ватсапе отображается бизнес-аккаунт в чате. Подобная надпись свидетельствует о том, что человек пользуется не обычным приложением для обмена сообщениями, а WhatsApp Business на Андроид или компьютере, где такая программа тоже доступна.

Что такое бизнес-аккаунт в Ватсапе. Бизнес-аккаунт получает специальную отметку. Фото.

Бизнес-аккаунт получает специальную отметку

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Возникает вопрос, а что означает бизнес-аккаунт в Ватсапе и для чего он нужен? Ответить на него можно перечислением отличий стандартной учетной записи от профиля в WhatsApp Business:

  • возможность регистрации учетной записи в том числе через номер стационарного телефона;
  • расширенная карточка аккаунта, позволяющая добавить адрес компании, часы работы, электронную почту, веб-сайт и другие сведения;
  • в бизнес-аккаунте WhatsApp можно создавать карточки товаров;
  • есть инструменты работы автоответчика в Ватсапе (приветствие клиентов, быстрые ответы и сообщение о том, что вас нет на месте).

Разница Ватсап и Ватсап Бизнес по большей части выражается в предназначении. Если первое приложение можно использовать для личной переписки, то второе только для общения с клиентами. Поэтому обязательно прочитайте правила WhatsApp Business перед тем, как создать Ватсап Бизнес.

Как сделать Ватсап Бизнес

Что бы начать пользоваться бизнес-аккаунтом, в первую очередь необходимо скачать Ватсап Бизнес на Андроид. Сделать это можно как через магазин Google Play, так и любым другим способом, позволяющим установить приложение на телефон.

Как сделать Ватсап Бизнес. Приложение WhatsApp Business полностью бесплатное. Фото.

Приложение WhatsApp Business полностью бесплатное

Скачать WhatsApp Business

На вашем устройстве может быть установлен как обычный мессенджер, так и WhatsApp Business. Для каждого из них должен использоваться отдельный номер. Один — для личной переписки в WhatsApp, другой — для общения с клиентами в WA Business.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как создать бизнес-аккаунт в Ватсапе

После установки Ватсап Бизнес вы можете сразу переходить к созданию учетной записи. В процессе регистрации рекомендуется указывать номер, который не используется для личного общения через обычный мессенджер. А теперь по порядку, как сделать бизнес-аккаунт в WhatsApp:

  1. Запустите WA Business.
  2. Примите условия предоставления услуг.
  3. Если на вашем смартфоне установлена стандартная версия мессенджера, приложение предложит перейти на бизнес-аккаунт в Ватсапе с тем же номером. Для этого нужно нажать «Использовать». Но в таком случае вы не сможете зайти в обычный профиль. Чтобы зарегистрировать новый аккаунт, нажмите «Использовать другой номер».
  4. Подтвердите вход, воспользовавшись кодом, который можно получить как через звонок, так и при помощи SMS.
  5. Создайте профиль, указав имя (название компании) и род деятельности, что является обязательным условием. Оставшиеся пункты можно заполнить потом.
  6. Также программа предложит сделать каталог товаров в Ватсапе. Если он вам не нужен, смело пропускайте этот шаг.
Как создать бизнес-аккаунт в Ватсапе. При использовании старого номера чаты не удаляются. Фото.

При использовании старого номера чаты не удаляются

В отличие от обычной версии приложения, в WhatsApp Business на главном экране располагаются основные настройки аккаунта. Здесь предлагается отредактировать профиль компании в Ватсапе, создать рекламу и воспользоваться инструментами для бизнеса вроде создания быстрых ответов или приветственных сообщений.

Как создать бизнес-аккаунт в Ватсапе. В обычном WhatsApp вы не найдете таких настроек. Фото.

В обычном WhatsApp вы не найдете таких настроек

В остальном сложно заметить существенную разницу между WhatsApp и WhatsApp Business. При этом люди, с которыми вы будете переписываться, увидят расширенную версию профиля даже в обычном приложении, а в чате начнет отображаться отметка «Вы общаетесь с бизнес-аккаунтом».

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как убрать бизнес-аккаунт в Ватсапе

Если вы регистрировали учетную запись на номер, который не используется для ведения личной переписки, можно удалить бизнес-аккаунт в Ватсапе, сделав несколько простых шагов:

  1. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу и откройте настройки приложения.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунт».
  3. Нажмите кнопку «Удалить аккаунт» и подтвердите выполнение действия».
Как убрать бизнес-аккаунт в Ватсапе. Не забывайте, что вместе с аккаунтом удаляются все чаты. Фото.

Не забывайте, что вместе с аккаунтом удаляются все чаты

Если вы создали Ватсап Бизнес через номер, который использовали для личного общения в WhatsApp, не удаляйте профиль, а просто войдите в стандартное приложение мессенджера, иначе будет потеряна вся переписка. Учетная запись сразу перейдет в статус обычной. При желании вы сможете аналогичным образом переключаться между WhatsApp и WhatsApp Business.

Теги
Лонгриды для вас
Как правильно настроить виджет для Android

Сложно переоценить значимость смартфона для современного человека. Он помогает оставаться на связи с родными и близкими, читать новости в интернете, а кому-то — даже работать. Вне зависимости от целей использования для всех людей на первое место выходит комфорт при взаимодействии со смартфоном. А в отношении удобства важную роль играют виджеты на телефоне, хотя многие до сих пор не знают, что это такое. Разберемся, зачем они нужны, и выясним, как настроить виджет.

Читать далее
Как играть в Standoff 2 на смартфоне Android: приватка, кейсы, голда и 120 fps

В 2000 году вышла первая игра серии Counter-Strike, на долгие годы ставшей эталоном в жанре многопользовательского шутера от первого лица для ПК. Феномен ее популярности можно объяснить не столько увлекательным геймплеем и уж тем более не сюжетом, сколько социальной составляющей вкупе с низкими системными требованиями, что позволяет уничтожать противников даже на самых слабых устройствах. Нечто подобное есть и на платформе Android, где бесспорным королем жанра является игра Standoff 2.

Читать далее
Сеть может отслеживаться на Андроиде. Что это значит

Последнее время все больше появляется новостей о том, что некоторые отечественные сайты, в частности Госуслуги и на которых настроена оплата от Сбербанка, не будут открываться в иностранных браузерах без соответствующих сертификатов. Можно просто без всяких проблем перейти на условный Яндекс Браузер и ни о чем не париться. Но лично у меня нет никакого желания так делать, и я просто поставил сертификаты Минцифры, которые позволят нормально работать любым браузерам. Сразу же после этого в Центре управления появилась надпись “Сеть может отслеживаться”.

Читать далее