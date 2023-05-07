Что такое WhatsApp Business и как сделать бизнес-аккаунт в Ватсапе

Бесспорно, WhatsApp является самым популярным приложением для обмена сообщениями, через которое люди не только общаются с друзьями, но и ведут деловую переписку. Специально для тех, кто планирует пользоваться мессенджером для осуществления профессиональной деятельности, предусмотрен WhatsApp Business на Андроид. Разберемся, чем он отличается от обычного приложения, а также выясним, как сделать бизнес-аккаунт в Ватсапе, или, напротив, удалить его.

Что такое бизнес-аккаунт в Ватсапе

Возможно, вы когда-то уже имели дело с подобными профилями в мессенджере и задавались вопросом, почему в Ватсапе отображается бизнес-аккаунт в чате. Подобная надпись свидетельствует о том, что человек пользуется не обычным приложением для обмена сообщениями, а WhatsApp Business на Андроид или компьютере, где такая программа тоже доступна.

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Возникает вопрос, а что означает бизнес-аккаунт в Ватсапе и для чего он нужен? Ответить на него можно перечислением отличий стандартной учетной записи от профиля в WhatsApp Business:

возможность регистрации учетной записи в том числе через номер стационарного телефона;

расширенная карточка аккаунта, позволяющая добавить адрес компании, часы работы, электронную почту, веб-сайт и другие сведения;

в бизнес-аккаунте WhatsApp можно создавать карточки товаров;

можно создавать карточки товаров; есть инструменты работы автоответчика в Ватсапе (приветствие клиентов, быстрые ответы и сообщение о том, что вас нет на месте).

Разница Ватсап и Ватсап Бизнес по большей части выражается в предназначении. Если первое приложение можно использовать для личной переписки, то второе только для общения с клиентами. Поэтому обязательно прочитайте правила WhatsApp Business перед тем, как создать Ватсап Бизнес.

Как сделать Ватсап Бизнес

Что бы начать пользоваться бизнес-аккаунтом, в первую очередь необходимо скачать Ватсап Бизнес на Андроид. Сделать это можно как через магазин Google Play, так и любым другим способом, позволяющим установить приложение на телефон.

Скачать WhatsApp Business

На вашем устройстве может быть установлен как обычный мессенджер, так и WhatsApp Business. Для каждого из них должен использоваться отдельный номер. Один — для личной переписки в WhatsApp, другой — для общения с клиентами в WA Business.

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Как создать бизнес-аккаунт в Ватсапе

После установки Ватсап Бизнес вы можете сразу переходить к созданию учетной записи. В процессе регистрации рекомендуется указывать номер, который не используется для личного общения через обычный мессенджер. А теперь по порядку, как сделать бизнес-аккаунт в WhatsApp:

Запустите WA Business. Примите условия предоставления услуг. Если на вашем смартфоне установлена стандартная версия мессенджера, приложение предложит перейти на бизнес-аккаунт в Ватсапе с тем же номером. Для этого нужно нажать «Использовать». Но в таком случае вы не сможете зайти в обычный профиль. Чтобы зарегистрировать новый аккаунт, нажмите «Использовать другой номер». Подтвердите вход, воспользовавшись кодом, который можно получить как через звонок, так и при помощи SMS. Создайте профиль, указав имя (название компании) и род деятельности, что является обязательным условием. Оставшиеся пункты можно заполнить потом. Также программа предложит сделать каталог товаров в Ватсапе. Если он вам не нужен, смело пропускайте этот шаг.

В отличие от обычной версии приложения, в WhatsApp Business на главном экране располагаются основные настройки аккаунта. Здесь предлагается отредактировать профиль компании в Ватсапе, создать рекламу и воспользоваться инструментами для бизнеса вроде создания быстрых ответов или приветственных сообщений.

В остальном сложно заметить существенную разницу между WhatsApp и WhatsApp Business. При этом люди, с которыми вы будете переписываться, увидят расширенную версию профиля даже в обычном приложении, а в чате начнет отображаться отметка «Вы общаетесь с бизнес-аккаунтом».

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Как убрать бизнес-аккаунт в Ватсапе

Если вы регистрировали учетную запись на номер, который не используется для ведения личной переписки, можно удалить бизнес-аккаунт в Ватсапе, сделав несколько простых шагов:

Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу и откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Аккаунт». Нажмите кнопку «Удалить аккаунт» и подтвердите выполнение действия».

Если вы создали Ватсап Бизнес через номер, который использовали для личного общения в WhatsApp, не удаляйте профиль, а просто войдите в стандартное приложение мессенджера, иначе будет потеряна вся переписка. Учетная запись сразу перейдет в статус обычной. При желании вы сможете аналогичным образом переключаться между WhatsApp и WhatsApp Business.