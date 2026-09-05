Хорошие приложения хвалят все, а я собрал антирейтинг: пять программ, после которых хотелось помыть руки и удалить всё разом. Одни требуют денег за то, что годами было бесплатным, другие теряют ваши фотографии или бросают на полпути при переезде на новый телефон. Скачивать их я не советую, но знать врага в лицо полезно: так проще опознать похожий мусор и не наступить на те же грабли. Заодно загляните в подборку приложений, которые реально стоят места на телефоне. Погнали разбирать неудачников.

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Раньше пускали переночевать даром, теперь только за деньги

Когда-то Couchsurfing был бесплатным сообществом путешественников, которые пускали друг друга переночевать. Теперь без оплаты вы даже не зайдёте в профиль: приложение встречает обязательной подпиской, и давних пользователей это бесит сильнее всего.

В отзывах пишут, что деньги списывают повторно, хотя человек думал, что заплатил один раз за верификацию, а вернуть их поддержка отказывается. Многие потеряли доступ к старым аккаунтам и фотоальбомам, а свежий редизайн называют неудобным до состояния «пользоваться невозможно». Добавьте сомнительные и заброшенные анкеты. Идея прекрасная, исполнение отбивает всякое желание возвращаться.

Couchsurfing

Глючная галерея, которая умеет терять фотографии

У этой галереи есть поклонники, да и рейтинг сам по себе неплохой, но пара вещей способна перечеркнуть всё впечатление. Главная претензия в отзывах: при переносе снимков между папками приложение копирует файл и удаляет оригинал, из-за чего скачанные вместе фото разлетаются, а один пользователь при массовом переносе получил 47 повреждённых изображений.

Для галереи терять кадры это приговор. Добавьте запутанную нижнюю панель, где самая крупная кнопка по центру отвечает за сортировку, а перенос фото спрятан за четырьмя нажатиями. После недавнего обновления часть людей и вовсе не может двигать или удалять файлы.

EZ Gallery

Экран продуктивности с рекламой и ошибками

Минималистичный лаунчер от Blloc задуман благородно: монохромный экран без ярких иконок, чтобы вы реже залипали в телефоне. На практике из-за той же монохромности все иконки выглядят одинаково, и нужное приложение приходится выискивать по подписям, а у меня они ещё и подтормаживали даже на мощном аппарате. Добавьте, что за последние годы лаунчер растерял фишки, оброс рекламой и подорожал: в отзывах прямо пишут, что раньше было заметно лучше, а теперь софт не стоит своих денег.

Отдельные функции вроде общего центра сообщений у многих попросту не работают, хотя превратить тот же MAX в нормальный мессенджер способно и отдельное приложение.

Ratio

Перенос данных на Айфон с ошибками

Официальное приложение Apple для перехода с Android на Айфон звучит спасительно, но репутация у него на Google Play так себе, и заслуженно. В отзывах постоянно жалуются, что перенос обрывается под конец, часто застывая на 99%, соединение по временному Wi-Fi отваливается, а данные вроде переписок WhatsApp теряются по дороге.

Работает оно только при первой настройке Айфона: если телефон уже настроен, ради повторной попытки его придётся полностью сбрасывать. Ошибки при этом невнятные, без понятной кнопки «повторить». В итоге вместо спокойного переезда легко получить полдня нервов и часть файлов, застрявших на старом смартфоне.

«Перенос на iOS»

Оптимизатор, который испортит ваш смартфон

Свежий представитель вечного жанра «ускорителей»: в Google Play он появился только весной 2026-го, но уже набрал около 4 миллионов загрузок, оценку ниже четырёх и рекламу внутри. Беда всего класса в том, что такие оптимизаторы Android попросту не нужны: система сама управляет памятью, а сторонние «чистильщики» чаще плодят сбои и норовят удалять файлы пачками, включая нужные фото.

Отдельная ловушка в том, что подобные сборки часто тащат за собой бесплатный VPN, а он опаснее любой рекламы: в проверке 281 бесплатного VPN 29 сливали трафик мимо шифрования, а 61 отправлял данные вообще без шифрования. Память чистит и сам Android, а за реальной пользой лучше идти к толковым программам: недавно я исправил звук в наушниках одним приложением, и об этой установке точно не жалею.

AntiVirus Clean Master