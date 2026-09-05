Хорошие приложения хвалят все, а я собрал антирейтинг: пять программ, после которых хотелось помыть руки и удалить всё разом. Одни требуют денег за то, что годами было бесплатным, другие теряют ваши фотографии или бросают на полпути при переезде на новый телефон. Скачивать их я не советую, но знать врага в лицо полезно: так проще опознать похожий мусор и не наступить на те же грабли. Заодно загляните в подборку приложений, которые реально стоят места на телефоне. Погнали разбирать неудачников.

Собрали для вас ужасные приложения, которые лучше обходить стороной. Фото.

Собрали для вас ужасные приложения, которые лучше обходить стороной

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Раньше пускали переночевать даром, теперь только за деньги

Когда-то Couchsurfing был бесплатным сообществом путешественников, которые пускали друг друга переночевать. Теперь без оплаты вы даже не зайдёте в профиль: приложение встречает обязательной подпиской, и давних пользователей это бесит сильнее всего.

Приложение требует оплату подписки прямо с экрана регистрации. Фото.

Приложение требует оплату подписки прямо с экрана регистрации

В отзывах пишут, что деньги списывают повторно, хотя человек думал, что заплатил один раз за верификацию, а вернуть их поддержка отказывается. Многие потеряли доступ к старым аккаунтам и фотоальбомам, а свежий редизайн называют неудобным до состояния «пользоваться невозможно». Добавьте сомнительные и заброшенные анкеты. Идея прекрасная, исполнение отбивает всякое желание возвращаться.

Couchsurfing

Глючная галерея, которая умеет терять фотографии

У этой галереи есть поклонники, да и рейтинг сам по себе неплохой, но пара вещей способна перечеркнуть всё впечатление. Главная претензия в отзывах: при переносе снимков между папками приложение копирует файл и удаляет оригинал, из-за чего скачанные вместе фото разлетаются, а один пользователь при массовом переносе получил 47 повреждённых изображений.

Приложение тупо не видит некоторые папки. Фото.

Приложение тупо не видит некоторые папки

Для галереи терять кадры это приговор. Добавьте запутанную нижнюю панель, где самая крупная кнопка по центру отвечает за сортировку, а перенос фото спрятан за четырьмя нажатиями. После недавнего обновления часть людей и вовсе не может двигать или удалять файлы.

EZ Gallery

Экран продуктивности с рекламой и ошибками

Минималистичный лаунчер от Blloc задуман благородно: монохромный экран без ярких иконок, чтобы вы реже залипали в телефоне. На практике из-за той же монохромности все иконки выглядят одинаково, и нужное приложение приходится выискивать по подписям, а у меня они ещё и подтормаживали даже на мощном аппарате. Добавьте, что за последние годы лаунчер растерял фишки, оброс рекламой и подорожал: в отзывах прямо пишут, что раньше было заметно лучше, а теперь софт не стоит своих денег.

У Ratio кривой перевод и реклама прямо чуть ли не во время настройки. Фото.

У Ratio кривой перевод и реклама прямо чуть ли не во время настройки

Отдельные функции вроде общего центра сообщений у многих попросту не работают, хотя превратить тот же MAX в нормальный мессенджер способно и отдельное приложение.

Ratio

Перенос данных на Айфон с ошибками

Официальное приложение Apple для перехода с Android на Айфон звучит спасительно, но репутация у него на Google Play так себе, и заслуженно. В отзывах постоянно жалуются, что перенос обрывается под конец, часто застывая на 99%, соединение по временному Wi-Fi отваливается, а данные вроде переписок WhatsApp теряются по дороге.

Перенос на Айфон работает из рук вон плохо. Фото.

Перенос на Айфон работает из рук вон плохо

Работает оно только при первой настройке Айфона: если телефон уже настроен, ради повторной попытки его придётся полностью сбрасывать. Ошибки при этом невнятные, без понятной кнопки «повторить». В итоге вместо спокойного переезда легко получить полдня нервов и часть файлов, застрявших на старом смартфоне.

«Перенос на iOS»

Оптимизатор, который испортит ваш смартфон

Свежий представитель вечного жанра «ускорителей»: в Google Play он появился только весной 2026-го, но уже набрал около 4 миллионов загрузок, оценку ниже четырёх и рекламу внутри. Беда всего класса в том, что такие оптимизаторы Android попросту не нужны: система сама управляет памятью, а сторонние «чистильщики» чаще плодят сбои и норовят удалять файлы пачками, включая нужные фото.

Ужасный чистильщик системы. Куча рекламы и никакого эффекта — никому не рекомендую. Фото.

Ужасный чистильщик системы. Куча рекламы и никакого эффекта — никому не рекомендую

Отдельная ловушка в том, что подобные сборки часто тащат за собой бесплатный VPN, а он опаснее любой рекламы: в проверке 281 бесплатного VPN 29 сливали трафик мимо шифрования, а 61 отправлял данные вообще без шифрования. Память чистит и сам Android, а за реальной пользой лучше идти к толковым программам: недавно я исправил звук в наушниках одним приложением, и об этой установке точно не жалею.

AntiVirus Clean Master