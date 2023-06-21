Лучше бы его похоронили: Россграм вышел на Андроид для всех

Почти полтора года назад в России заблокировали Инстаграм*, в результате чего активизировались многие компании, желающие заменить популярный сервис. Мягко говоря, сделать это ни у кого не получилось — вы помните хотя бы один аналог Инсты*? Больше всего ожиданий было связано с Россграмом: основатель и вовсе назвался однокурсником Павла Дурова, так что, пользователи ждали действительно достойного приложения. Забегая вперед, скажу, что все получилось с точностью до наоборот. Давайте посмотрим, как пользоваться приложением Россграм на Андроид и может ли сервис заменить Инсту*.

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Скачать Россграм на Андроид

Недавно в App Store появился Россграм для iOS, поэтому вы наверняка подумали, что для Андроид его можно скачать в Google Play. А вот и нет — если попытаться найти приложение в каталоге, то у вас отобразится лишь Rosgram — другая соцсеть с похожим названием, о которой мы не так давно писали. Настоящий Россграм можно скачать из RuStore по этой ссылке.

Россграм в RuStore

Со стартовой страницы Россграм позволяет войти в учетную запись, но если у вас уже есть аккаунт, но вы не помните пароль, то восстановить его с помощью номера телефона вряд ли выйдет. Я попробовал так сделать несколько раз и ничего не вышло. В итоге, просто создал учетку заново.

А вот войти в Россграм с первого раза не вышло — приложение вновь выдало ошибку. Перезайти заново тоже не получилось — клиент попросту ушел в бесконечную загрузку и раз за разом отображал ошибку вверху экрана. Шутка ли, но я даже попробовал войти в Россграм с VPN (ну, мало ли?), но это тоже не помогло. В итоге, удалось лишь спустя 20 минут.

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Россграм — работает или нет

Внешне приложение практически не изменилось за последние месяцы — это все тот же интерфейс Инстаграма* 6-летней давности. Рекомендаций стало побольше (в прошлый раз их можно было пролистать до конца), но подгружаются они очень медленно. Интересно, что и сам контент стал адекватнее — открыток и прочей ерунды стало меньше, а фотографий — больше.

Теперь хотя бы понятно, что аккаунт в Россграме есть у настоящих людей. Я нашел сразу несколько бизнес-аккаунтов, которые были активны и подтверждены «галочкой»: подписчиков пока маловато, но хоть что-то. Мелкий бизнес уже пытается продвигаться в Россграме. Интересно, что хоть интерфейс Россграма и напоминает Инсту, разница все же видна.

Во-первых, нет темной темы оформления.

Во-вторых, кнопки расположены так, что перекрывают другие надписи и ссылки.

В третьих, некоторые элементы меню не переведены. Зайдите в загрузку фотографий и увидите «Edit Photo», «Crop», «Scale» и все остальное. Выглядит как бета-версия.

Поставить лайк в Россграме — тихий ужас. Если вы привыкли делать это двойным касанием фотографии, то здесь нужно коснуться маленького сердечка под ним. Зато при просмотре снимка зачем-то отображается меню настроек приложения.

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Как выложить фото в Россграм

Загрузить фото в Россграм очень просто: нужно нажать на «+» на нижней панели инструментов. Даете разрешение на доступ к фотографиям, после чего у вас отображаются нереально маленькие эскизы. Если планируете выложить скриншот или одну из серийных фотографий, то вам придется страдать, ибо разобрать что-либо не получится даже с очень хорошим зрением.

Далее выбираем фото и редактируем. Правда, здесь нет ни фильтров, ни настроек изображения — только изменение размеров снимка, поворот и увеличение. Видимо, Россграм — за естественные снимки: возможно, это и хорошо, вот только дополнительная обработка нужна фотографиям, сделанным при плохом освещении, а фильтры есть даже в Ватсапе.

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Что умеет приложение Россграм

Как видите, несмотря на то, что Россграм вышел для всех уже несколько месяцев назад, а работа над ним велась больше года, функций в нем очень мало. Сейчас он с большой натяжкой напоминает Инстаграм* десятилетней давности. Несмотря на ограниченную функциональность, здесь уже есть сообщения (аналог Директа), импорт фотографий из Инсты* и даже возможность пожаловаться на публикации.

Уже сейчас в Россграм можно выкладывать видео, вот только их просмотр — сущий кошмар: ролики не открываются на весь экран, а внизу торчит ужасная панель управления воспроизведением, от которой веет старым Android. Такого колхоза не было даже в 9tag — неофициальном клиенте Инсты* для Windows Phone! Даже страшно представить, что будет, когда в Россграм появятся короткие ролики вроде рилзов.

Несмотря на то, что приложение Россграма хоть и имеет мало функций, оно достаточно сырое, глючное и постоянно выгружается из памяти смартфона. Если 4 Гб оперативки при всем скромном наборе контента ему мало, то представляете, каково пользоваться им на старых смартфонах, где памяти еще меньше?

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В общем, пока что Россграм больше похож на какой-то прикол и скачивать его определенно не нужно. Лучше попробуйте 5 отличных приложений, от которых есть реальная польза — о них мы написали в нашей подборке.

Instagram* — запрещённый сервис, который принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.