Лучшие приложения караоке для Android

Караоке для смартфона не является самой важной функцией, но иногда просто хочется попеть. За счет штатных функций сделать этого не получится, но, как всегда, сторонние приложения спешат на помощь. В этой статье я приведу несколько примеров приложений, которые не просто дадут вам спеть, но и дополнят любую вечеринку. У многих душа начинает петь ближе к концу вечера, а кто-то и вовсе только для этого и собирается. Среди приведенных приложений вы точно найдете то, что вам нужно. А вообще, хватит лишних вступлений и давайте постепенно переходить к сегодняшней подборке, ведь не просто так мы все тут собрались.

Приложения для караоке

Приложений для караоке в Google Play очень много, но далеко не все ни достойны внимания. Некоторые являются просто ботом для YouTube и перенаправляют запрос туда, другие клянчат деньги, а третьи и вовсе являются мошенническими. Правда, надо понимать, что приложения караоке почти не бывают бесплатными — максимум пробный период.

Приложения, о которых пойдет речь, приведены в оглавлении и вы можете быстро перейти к интересующему вас. Ниже я подробнее расскажу о каждом из них и дам ссылки на Google Play.

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Smule — караоке для Android

Smule — это сообщество, в котором насчитывается более 50 миллионов любителей музыки по всему миру. С библиотекой из более чем 10 миллионов песен в разных жанрах, это одно из крупнейших подобных приложений для Android. Просто выберите свою любимую песню и начните ее петь. Настраиваемые музыкальные категории помогут вам легко находить нужные песни.

Вы можете спеть песню самостоятельно или присоединиться к записи другого человека и спеть вместе с ним. Вы также можете записать дуэт или начать групповую запись, чтобы другие могли присоединиться. А если вам нравится чей-то голос, вы можете следить за ним и подпевать его песням.

Как обычно, вы будете набирать баллы за ”попадание” в песню. А если захотите украсить свое творчество, Smule также позволяет добавлять к записям аудио и визуальные эффекты. В приложении даже можно выигрывать виртуальные и реальные призы. Вам будет, чем заняться долгими зимними вечерами.

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StarMaker — караоке с дополнительными функциями

StarMaker — еще одно очень популярное караоке-приложение, которое насчитывает более 50 миллионов пользователей по всему миру. Оно не только позволяет вам петь под мелодии ваших любимых песен, но также даст возможность добавлять к вашей записи различные голосовые эффекты, включая Studio, Party, Autotune, Hall, Distant и другие, чтобы голос звучал так, как вам захочется.

Самые разные подборки приложений вы найдете в нашем Telegram-канале.

Вы также можете настроить громкость вокала и музыки отдельно, а еще настроить эквалайзер и задержку. Можно даже выбрать тип микрофона, которым вы пользуетесь, чтобы приложение автоматически подогнало настройки и сделало звук лучше.

Вы можете петь дуэтом, присоединяться к группам и даже выходить в эфир на платформе. Функциональность приложения очень неплохая и любители петь найдут в нем что-то для себя.

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Sing Free Karaoke — караоке бесплатно

Как следует из названия, это приложение абсолютно бесплатное. В отличие от двух приведенных выше, у этого даже нет встроенных покупок. Это можно назвать уникальным случаем, хотя не все так гладко.

Sing Free Karaoke предлагает ограниченный набор функций, но очень хорошо справляется с базовыми из них. Вы можете записывать свой голос вместе с мелодией и даже отдельно регулировать громкость каждого компонента. Все ваши записи будут доступны для дальнейшего прослушивания. Если какая-то из них вам понравится больше остальных, вы сможете поместить ее в избранные.

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Это приложение загружает караоке-видео с YouTube, поэтому вы получите ролики с текстами практически для каждой песни, которую вы ищете, без необходимости платить ни копейки. Вот только иногда работает это все не очень хорошо. Зато бесплатно.

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Karaoke for Kids — караоке для детей

Детям тоже нравится петь, и что может быть лучше, чем учить их подпевать с раннего возраста. Тем более, что это не плохой способ подтянуть знание иностранных языков. Karaoke for Kids предлагает как инструментальные, так и голосовые звуковые дорожки, чтобы ваши дети могли узнать больше, слушая, читая и распевая тексты.

Вы можете сохранять записи и делиться ими с друзьями и родственниками по электронной почте. Звуки системной навигации этого приложения также увлекательны и могут поднять настроение вашему ребенку или даже вам самим.

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Yokee — популярное караоке

Yokee — это простое, легкое в использовании, но многофункциональное караоке-приложение. Кроме того, оно одно из самых популярных приложений этого рода для Android, которое насчитывает более 100 миллионов пользователей по всему миру. Yokee предлагает бесконечный выбор караоке-песен самых разных жанров, тем, языков и так далее.

После того, как вы выберете и споете песню, вы сможете обработать свой голос при помощи звуковых эффектов, чтобы получилось полноценная композиция.

Yokee также позволяет записывать селфи-видео, когда вы поете, и делиться им с друзьями в социальных сетях. Вы также можете общаться с другими пользователями в этом приложении, заводить друзей и слушать их записи.

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Backtrackit — караоке для музыкантов

Backtrackit — это не обычное караоке-приложение. Вместо того, чтобы просто петь, оно предложит вам научиться игре на музыкальных инструментах под аккомпанемент ”минусовки”. Он предлагает тысячи дорожек в разных жанрах — от рока, блюза и джаза до металла, поп-музыки и классики.

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Конечно, вы сможете и петь, но основной упор сделан именно на музыку. Поэтому вы всегда сможете смотреть, правильно вы берете ноту или нет. Это поможет подтянуть навыки игры.

Вы также можете менять высоту звука, темп, уменьшать громкость ведущего инструмента, устанавливать собственные настройки эквалайзера и многое другое в этом приложении. Возможностей много. Все они помогут вам совершенствоваться в освоении инструмента.

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