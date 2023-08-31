Малоизвестные функции Android-смартфонов, которые вам обязательно пригодятся

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Герман Вологжанин

Потенциал Android-смартфонов практически безграничен, но в руках обычного пользователя он раскрывается в лучшем случае на 5%. Конечно, не каждому понадобится установка сторонней темы или, например, изменение скорости анимаций. Но есть такие малоизвестные функции Android, которые могут пригодиться всем обладателям смартфонов вне зависимости от их потребностей. Вот лишь 5 подобных опций.

Малоизвестные функции Android-смартфонов, которые вам обязательно пригодятся. Секретные функции могут быть очень полезны. Фото.

Секретные функции могут быть очень полезны

Второе пространство на Андроид

Наверное, каждый попадал в ситуацию, когда нужно передать смартфон другому человеку. И в этот момент многие из нас беспокоятся: а вдруг он получит доступ к данным, которые хотелось бы держать в секрете. Да, можно подготовиться, установив пароль на каждое приложение, но еще лучше — включить гостевой режим Андроид:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Введите поисковый запрос «Гостевой режим» (также эта функция называется «Второе пространство»).
  3. Активируйте опцию и задайте пароль для перехода.
Второе пространство на Андроид. Для перехода в гостевой режим нужно нажать на специальный режим или посетить настройки. Фото.

Для перехода в гостевой режим нужно нажать на специальный режим или посетить настройки

В рамках второго пространства на телефоне не будут отображаться приложения и файлы, сохраненные в основном профиле. Без предварительной настройки гостевой режим сделает меню устройства буквально пустым, и вам не придется переживать о сохранности данных.

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Клонирование приложений на телефоне

Также у вас наверняка возникала потребность пользоваться вторым аккаунтом в WhatsApp и любом другом приложении, однако настройки некоторых программ не позволяют это сделать. Отличный выход из ситуации — функция клонирования:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «Клонирование приложений».
  3. Активируйте переключатель напротив нужной программы.
Клонирование приложений на телефоне. Два приложения — два аккаунта. Фото.

Два приложения — два аккаунта

Теперь одно и тоже приложение будет существовать в двух экземплярах. У вас появится два WhatsApp на одном телефоне для разграничения личного и делового общения, а также сможете завести дополнительный аккаунт без выхода из основного в любом другом сервисе.

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Подключение к Wi-Fi через QR-код

Многие люди забывают пароль от Wi-Fi, из-за чего их гости вынуждены сидеть без интернета. Однако для подключения к интернету не обязательно вводить последовательность символов. Можно поступить следующим образом:

  1. Откройте раздел «Wi-Fi» через настройки своего смартфона.
  2. Нажмите на название сети, к которой подключено устройство.
  3. На экране появится QR-код. Отправьте его своему гостю или попросите отсканировать его.
Подключение к Wi-Fi через QR-код. QR-код является постоянным и может быть сохранен. Фото.

QR-код является постоянным и может быть сохранен

Кстати, QR-код можно распечатать, чтобы в дальнейшем каждый человек в вашем доме мог подключаться к интернету без пароля при помощи буквально одного касания. Это очень удобно и точно вас когда-нибудь выручит.

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Ярлык сайта на рабочий стол

Мы привыкли получать доступ к сервисам через приложения, но далеко не у каждого веб-ресурса есть собственная программа. Если вы, к примеру, хотите получить доступ к AndroidInsider.ru без предварительного запуска браузера, добавьте сайт на рабочий стол:

  1. Откройте интересующий сайт в браузере.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Выберите опцию «Добавить ярлык».
Ярлык сайта на рабочий стол. Зачем сохранять сайт в закладках, если можно создать его ярлык? Фото.

Зачем сохранять сайт в закладках, если можно создать его ярлык?

Без ярлыка вам пришлось бы запускать браузер и искать нужный веб-ресурс в закладках или вообще вручную вводить его адрес. А теперь на рабочем столе смартфона есть иконка, нажав на которую вы моментально откроете любимый сайт.

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Как поставить таймер на приложение

Несмотря на неоспоримую пользу, смартфон часто отвлекает нас от работы, а также не дает вовремя заснуть. К счастью, создатели операционной системы Android предусмотрели таймер приложений, позволяющий ограничить время использования тех или иных программ:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль», а затем — «Панель инструментов».
  3. Выберите нужно приложение и установите таймер.
Как поставить таймер на приложение. По истечении таймера приложение закроется. Фото.

По истечении таймера приложение закроется

Также в разделе «Цифровое благополучие и родительский контроль» вы найдете еще несколько крутых функций. Например, концентрацию внимания, помогающую перестать отвлекаться на лишние уведомления.

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