Отличные приложения для Андроид на каждый день, которые не стыдно скачать самому и посоветовать другим

Вы даже не представляете, что можно найти в Гугл Плей! Магазин приложений намного богаче App Store, поэтому поиск находит программы практически по любому введенному ключевому слову! Да, некоторые из них без оценок или не понравились пользователям вообще, но есть и крутые приложения для Андроид с высоким рейтингом. Более того, некоторые из них постоянно маячат в рекомендациях Гугл Плей, но не получают заслуженного внимания, а зря. Нашел для вас 5 полезных приложений на любой вкус, включая игры, проверенных пользователями, от которых действительно много пользы. Скачивайте на телефон — точно не пожалеете!

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O-VOID — минималистичная головоломка

Не знаете, чем себя занять по дороге на работу? Попробуйте этот музыкальный таймкиллер O-VOID! Суть игры максимально проста: нужно управлять квадратиком на экране, которые вращается в диске, вовремя перемещая его на платформу. Столкновение с ней будет проигрышем и придется начинать уровень заново. Нужно продержаться всего ничего — в углу экрана даже есть таймер! Но если есть желание пройти уровень дальше, можно посмотреть рекламу.

Крутая головоломка

Никаких специальных жестов для управления здесь нет, все что нужно — тапать по экрану. Игра сопровождается электронной музыкой, так что, можно сделать звук погромче или подключить смартфон к блютуз-колонке, чтобы совместить приятное с полезным. Что приятно — игра не глючит даже на слабых смартфонах, так что, не вижу причин вам ее не порекомендовать.

Хорошая блютуз-колонка

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YAZIO — счетчик калорий на Андроид

Если вы решили начать жизнь заново прямо этой осенью, наверняка захотите заняться своим здоровьем. На самом деле, это проще простого: нужно всего лишь следить за своим питанием. В этом вам поможет счетчик калорий YAZIO — удобное приложение, в котором можно фиксировать все приемы пищи в течение дня и суммировать их калораж.

С ним легко разобраться: самое главное — указать при первом запуске, чего вы хотите добиться, а также предельно честно ответить на опросник. После этого приложение создаст план питания исходя из ваших предпочтений. Внутри есть рецепты, чтобы похудение не превратилось в сплошное поедание гречки с курицей, а также счетчик веса для отслеживания прогресса. Дерзайте, но помните, что все зависит исключительно от вас!

Счетчик калорий

Fitness RPG — игра с шагомером на телефон

Обычные счетчики пройденных шагов ничем не отличаются друг от друга, а тем более — не мотивируют людей. Намного интереснее худеть в игровой форме при помощи Fitness RPG: это приложение считывает активность при помощи смартфона и позволяет прокачивать своего персонажа, а также сражаться с врагами.

Удобство в том, что игра умеет считывать шаги из других приложений и дополнительных аксессуаров вроде смарт-часов и фитнес-браслетов. Геймплей выглядит максимально дружелюбно, так что, вот вам еще один повод купить новый Mi Band, от которого будет в разы больше пользы!

Игра с подсчетом шагов

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WeaWow — самый точный прогноз погоды

Искали приложение с погодой на Андроид? Так вот же оно! WeaWow — одно из лучших и, пожалуй, самых красивых, которые только можно найти в Гугл Плей. Оно содержит не только все подробные сведения по интервалам времени, но и красивый виджет с прогнозом для главного экрана!

Вдобавок прогноз иллюстрируется пользовательскими фотографиями, а внутри вас также ждут карты погоды с осадками, скоростью ветра, температурой и не только. В WeaWow нет рекламы в отличие от той же Яндекс погоды, а сводка составляется максимум на месяц — понятное дело, что все может измениться, но можно начать строить планы заранее. В общем, качайте — точно не пожалеете!

Прогноз погоды

Pix Wallpapers — крутые обои на Андроид

Любите менять обои на смартфоне? Тогда вам понравится приложения Pix Wallpaper, в котором собраны изображения в духе Google Pixel! На самом деле, здесь собраны сотни изображений на различные темы — начиная с операционных систем и заканчивая текстурами и природой.

Понравившиеся обои можно скачать, сохранить в Избранное или установить на заставку в одно касание. Есть функция просмотра метаданных, в которой отображается не только автор фото, но и цветовая палитра! При необходимости в настройках можно включить AMOLED-тему или высокое разрешение снимка, а также возможность его масштабировать.

Обои для телефона