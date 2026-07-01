Подписать документ прямо в смартфоне до сих пор оставалось одной из тех задач, которые на Android даются тяжелее, чем хотелось бы. Но наряду с выпуском новой операционной системы Android 17 Google начала распространять системное приложение Signature, которое хранит ваши подписи и умеет вставлять их в других приложениях. Утилита уже приходит вместе с июньским системным обновлением Google Play 2026 года.

Приложение Google Signature — что это

Речь о системном приложении, которое работает как хранилище ваших цифровых подписей и чем-то напоминает отечественный Госключ. Google задумала Signature как сейф для разных вариантов подписи, а другие приложения смогут запрашивать их оттуда — примерно так же, как встроенный выбор фото в Android подтягивает снимки из галереи.

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На практике это выглядит так: когда приложение поддерживает подписи, открывается небольшое окно, где показаны сохранённые подписи или предлагается добавить новую. То есть вам не нужно каждый раз рисовать подпись заново — она подставляется из общего хранилища.

Как добавить подпись в Google Signature

Судя по тому, что удалось выяснить, добавить подпись можно тремя способами:

нарисовать подпись пальцем прямо на экране (это цифровая версия вашего реального росчерка);

ввести инициалы, для которых доступно несколько вариантов шрифта;

загрузить фотографию своей подписи через приложение.

Каждого варианта можно хранить сразу несколько. Кроме того, есть отдельная страница «Manage signatures» (управление подписями), где собраны все ваши подписи и где можно удалить лишние.

Кому нужно приложение для подписи документов

Функция закрывает конкретную боль: на Android подписать документ до сих пор не так удобно, как на iPhone или iPad, где пометки и подпись делаются буквально в пару касаний. Раньше для этого нужны были отдельные приложения наподобие упомянутого выше Госключа, а иногда и стилус.

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Signature пригодится тем, кто регулярно подписывает PDF и заполняет анкеты, а также проходит проверку личности в разных сервисах (то, что называют KYC — подтверждение личности при регистрации, например в банках и на биржах). Если вы имеете дело с документами не чаще пары раз в год, острой необходимости в отдельном инструменте у вас нет — но и мешать наличие приложения не будет.

На каких смартфонах работает Google Signature

Приложение приходит через системное обновление Google Play, а не через прошивку производителя. Это важно: вам не нужно ждать, пока Samsung, Xiaomi или другой бренд добавит его в свою оболочку — оно доставляется напрямую от Google. О том, как обновить Google Play на Android, читайте отдельно.

Приложение уже установлено на ряде устройств, включая хитовый флагман OnePlus 15, который сейчас продаётся на AliExpress примерно за 55 тысяч рублей в глобальном исполнении.

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Минимальный уровень совместимости — Android 12 и новее, так что на большинстве актуальных смартфонов оно появится. Если вы часто работаете с документами через Google Chrome для Android, встроенное хранилище подписей со временем может заметно упростить рутину.

Недостатки приложения Google Signature

Главное ограничение — на момент публикации Google официально не объяснила разработчикам, как использовать приложение в их продуктах. Приложение уже раздаётся пользователям, но без поддержки со стороны сторонних приложений его возможности ограничены: класть подписи в хранилище можно, а вот полноценно подставлять их везде — пока нет.

Стоит держать в голове и то, что часть деталей стала известна из разбора кода приложения. Такие находки показывают функции в работе, но не гарантируют, что всё дойдёт до финального релиза именно в таком виде. Пока это скорее задел на будущее, чем готовый инструмент на каждый день.