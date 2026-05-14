Несмотря на очень крутые функции Яндекс Браузера, о которых мы рассказывали в отдельном материале, приложение Google Chrome по-прежнему держит больше 66% мобильного рынка и остаётся основным браузером Android-экосистемы. Актуальная стабильная версия — 147.0.7727.101. Работает она на Android 12 и новее, занимает около 14 МБ и стоит из коробки практически на любом телефоне с сервисами Google. Ниже — что Chrome умеет в 2026 году, чем он лучше или хуже конкурентов и в чём его потолок.

Что такое Google Chrome для Android

Приложение Chrome — браузер Google, который идёт из коробки на большинстве Android-устройств: смартфонах, планшетах, телевизорах с Android TV и Chromebook. Конечно, есть куча аналогов на Android в 2026 году. Однако браузер Chrome тесно связан с аккаунтом Google: закладки, пароли и настройки автоматически синхронизируются между всеми устройствами, где вы вошли в свой аккаунт. Это и делает его уникальным.

Главные особенности Chrome на Android в 2026 году:

Встроенный Google Поиск и Google Переводчик: можно перевести целую веб-страницу одним нажатием

Режим экономии трафика: браузер сжимает текст, изображения и видео, что позволяет экономить до 60% мобильного трафика

Безопасный просмотр: Chrome предупреждает при попытке открыть опасный сайт или скачать подозрительный файл

Персонализированная лента новостей на главном экране

Режим инкогнито для приватного просмотра

От Яндекс Браузера и Samsung Internet он отличается в первую очередь глубокой интеграцией с сервисами Google. Если вы пользуетесь Gmail, Google Фото, Google Документами и Google Диском — Chrome связывает всё это в единую систему. У конкурентов хватает своих козырей: Яндекс Браузер дружелюбнее к российским сервисам и умеет в расширения, Samsung Internet вылизан под Galaxy. Но когда вся ваша рабочая среда — это сервисы Google, выбор Chrome напрашивается сам собой.

Как скачать и установить Google Chrome на Android

На большинстве Android-устройств браузер Chrome уже предустановлен и обновляется через Google Play. Если по какой-то причине его нет или вам нужно установить его заново, вот что делать:

Откройте Google Play на смартфоне или планшете Введите в поиске «Google Chrome» Нажмите «Установить» или «Обновить», если приложение уже есть, но устарело

Если Google Play недоступен (например, на устройствах Huawei без Google-сервисов или на некоторых телефонах в России), Chrome можно скачать в виде APK-файла со сторонних ресурсов. Последняя версия Chrome 147 требует Android 12 и выше, а более старая Chrome 145 работает на Android 10 и выше. Учитывайте это, если у вас не самый новый телефон. Для установки из APK нужно разрешить установку из неизвестных источников.

Для Android TV ситуация немного другая: Chrome официально не адаптирован под телевизоры, хотя APK-файл можно установить вручную. Увы, но пользоваться браузером с пультом неудобно, и для телевизоров лучше подходят встроенные приложения вроде YouTube или управление через трансляцию со смартфона.

Расширения в Chrome для Android: есть или нет

Один из самых частых вопросов — почему в мобильном Chrome нет расширений, как на компьютере? Chrome на Android не поддерживает расширения. Причина — сочетание технических ограничений и бизнес-решений: расширения могут замедлять работу, расходовать батарею и создавать уязвимости. Ещё один фактор — бизнес-модель Google: расширения вроде блокировщиков рекламы напрямую влияют на доходы компании от рекламы.

Chrome для Android ни разу за всю свою историю (с 2012 года и по сей день) не получил поддержку расширений. Пользователи надеются, что Google когда-нибудь добавит эту функцию, но пока никаких официальных планов нет. Если вам нужны расширения на Android, есть альтернативные браузеры на базе того же движка Chromium:

Яндекс Браузер поддерживает установку расширений из Chrome Web Store

Quetta — ещё одна альтернатива, которая работает и с Chrome Web Store, и с магазином расширений Microsoft Edge

Firefox для Android поддерживает собственный набор расширений, включая популярные блокировщики рекламы

Kiwi Browser, который долгое время был фаворитом среди любителей расширений, был закрыт в январе 2025 года и больше не обновляется. Пользоваться устаревшим браузером без обновлений безопасности — рискованно.

Встроенная блокировка рекламы в Chrome на Android

Полноценного блокировщика рекламы в Chrome нет, но есть встроенный фильтр навязчивой рекламы. Chrome удаляет с сайтов рекламу, нарушающую стандарты Better Ads Standards. Если на сайте есть мигающие баннеры, реклама с автоматическим звуком или полноэкранные объявления, которые сложно закрыть, вы увидите сообщение «Навязчивая реклама заблокирована».

Чтобы проверить или включить эту функцию:

Откройте Chrome на Android Нажмите три точки в правом верхнем углу, затем «Настройки» Перейдите в «Настройки сайта» В разделе «Контент» выберите «Навязчивая реклама» и убедитесь, что параметр включён

Но честно: встроенный блокировщик рекламы в Chrome спасает далеко не всегда. Под нож идут только совсем уж агрессивные форматы — обычные баннеры и видеореклама спокойно проходят мимо. Если реклама всерьёз достала, остаются два рабочих пути:

Приложение AdGuard перехватывает трафик и фильтрует рекламу во всех браузерах, включая Chrome, без необходимости ставить расширения

Переход на браузер с поддержкой расширений: Яндекс Браузер, Firefox или Quetta, где можно установить uBlock Origin или Adblock Plus

Как вывести изображение с телефона на телевизор через Chrome

Chrome на Android поддерживает трансляцию контента на телевизор через Chromecast и другие устройства с поддержкой Google Cast. При трансляции экрана устройство Android напрямую подключается к Chromecast или телевизору с поддержкой Google Cast.

Что для этого нужно:

Совместимый телефон с Android 6.0 или новее

Chromecast, Chromecast с Google TV, Google TV Streamer (4K) или телевизор с встроенной поддержкой Google Cast

Оба устройства должны быть подключены к одной сети Wi-Fi

На практике трансляция со смартфона работает через приложение Google Home, а не напрямую из мобильного Chrome. В Chrome на компьютере для этого есть кнопка «Трансляция» в меню, которая позволяет вывести на телевизор вкладку Chrome или весь экран компьютера. На мобильных устройствах трансляция работает на уровне системы: вы транслируете весь экран телефона или запускаете видео в приложении с поддержкой Cast (например, YouTube). Если вы привыкли управлять просмотром с телефона и выводить картинку на телевизор, эта связка работает стабильно, особенно с YouTube и стриминговыми сервисами.

Альтернативы Google Chrome для Android в России

Chrome — хороший браузер, но не единственный. У российских пользователей своя специфика: часть сервисов Google работает с перебоями, а многие давно живут в экосистеме Яндекса. На что имеет смысл посмотреть:

Яндекс Браузер : поддерживает расширения из Chrome Web Store, яндекс Почта для Android и другие сервисы Яндекса интегрированы глубже. Есть встроенная защита от рекламы и отслеживания

: поддерживает расширения из Chrome Web Store, яндекс Почта для Android и другие сервисы Яндекса интегрированы глубже. Есть встроенная защита от рекламы и отслеживания Firefox для Android: единственный из крупных браузеров с собственным движком, поддерживает расширения, включая uBlock Origin. Хороший выбор для тех, кому важна приватность

Samsung Internet: оптимизирован для устройств Galaxy, поддерживает блокировщики рекламы через дополнения, есть тёмный режим для всех сайтов

Quetta: браузер с фокусом на приватности, встроенной блокировкой рекламы и поддержкой расширений. Свежая альтернатива для тех, кому не хватает функций Chrome

Если вы плотно сидите в экосистеме Google и вам не нужны расширения, Chrome по-прежнему самый удобный вариант. Если нужны блокировщик рекламы, расширения или тесная связка с российскими сервисами — присмотритесь к Яндекс Браузеру или Firefox.

Нужно ли обновлять Google Chrome на Android

Последнее стабильное обновление Chrome 147.0.7727.101 вышло в конце апреля 2026 года. Для рядового пользователя изменения скорее под капотом: в Chrome 147 расширены ограничения доступа к локальной сети для дополнительной безопасности. Также появилась функция Device Bound Session Credentials: она привязывает сессию к конкретному устройству, что значительно усложняет кражу cookies, дополняя новую защиту Android от мошенников.

Google Chrome нужно обновлять в обязательном порядке.

Если переводить на человеческий, обновление делает браузер безопаснее. Украденные файлы сессии больше не получится использовать на чужом устройстве. Новых фишек в повседневном смысле не прибавилось, зато ваши данные защищены лучше. Обновляться стоит всем хотя бы ради безопасности. Chrome подтягивает апдейты сам через Google Play, и у большинства новая версия уже стоит. Если по какой-то причине нет — откройте Google Play и проверьте обновления руками.