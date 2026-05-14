Несмотря на очень крутые функции Яндекс Браузера, о которых мы рассказывали в отдельном материале, приложение Google Chrome по-прежнему держит больше 66% мобильного рынка и остаётся основным браузером Android-экосистемы. Актуальная стабильная версия — 147.0.7727.101. Работает она на Android 12 и новее, занимает около 14 МБ и стоит из коробки практически на любом телефоне с сервисами Google. Ниже — что Chrome умеет в 2026 году, чем он лучше или хуже конкурентов и в чём его потолок.

Качаем и настраиваем браузер Chrome на Android

Что такое Google Chrome для Android

Приложение Chrome — браузер Google, который идёт из коробки на большинстве Android-устройств: смартфонах, планшетах, телевизорах с Android TV и Chromebook. Конечно, есть куча аналогов на Android в 2026 году. Однако браузер Chrome тесно связан с аккаунтом Google: закладки, пароли и настройки автоматически синхронизируются между всеми устройствами, где вы вошли в свой аккаунт. Это и делает его уникальным.

Главные особенности Chrome на Android в 2026 году:

  • Встроенный Google Поиск и Google Переводчик: можно перевести целую веб-страницу одним нажатием
  • Режим экономии трафика: браузер сжимает текст, изображения и видео, что позволяет экономить до 60% мобильного трафика
  • Безопасный просмотр: Chrome предупреждает при попытке открыть опасный сайт или скачать подозрительный файл
  • Персонализированная лента новостей на главном экране
  • Режим инкогнито для приватного просмотра

От Яндекс Браузера и Samsung Internet он отличается в первую очередь глубокой интеграцией с сервисами Google. Если вы пользуетесь Gmail, Google Фото, Google Документами и Google Диском — Chrome связывает всё это в единую систему. У конкурентов хватает своих козырей: Яндекс Браузер дружелюбнее к российским сервисам и умеет в расширения, Samsung Internet вылизан под Galaxy. Но когда вся ваша рабочая среда — это сервисы Google, выбор Chrome напрашивается сам собой.

Как скачать и установить Google Chrome на Android

На большинстве Android-устройств браузер Chrome уже предустановлен и обновляется через Google Play. Если по какой-то причине его нет или вам нужно установить его заново, вот что делать:

  1. Откройте Google Play на смартфоне или планшете
  2. Введите в поиске «Google Chrome»
  3. Нажмите «Установить» или «Обновить», если приложение уже есть, но устарело
Если приложение уже установлено, обязательно обновите его

Если Google Play недоступен (например, на устройствах Huawei без Google-сервисов или на некоторых телефонах в России), Chrome можно скачать в виде APK-файла со сторонних ресурсов. Последняя версия Chrome 147 требует Android 12 и выше, а более старая Chrome 145 работает на Android 10 и выше. Учитывайте это, если у вас не самый новый телефон. Для установки из APK нужно разрешить установку из неизвестных источников.

Для Android TV ситуация немного другая: Chrome официально не адаптирован под телевизоры, хотя APK-файл можно установить вручную. Увы, но пользоваться браузером с пультом неудобно, и для телевизоров лучше подходят встроенные приложения вроде YouTube или управление через трансляцию со смартфона.

Расширения в Chrome для Android: есть или нет

Один из самых частых вопросов — почему в мобильном Chrome нет расширений, как на компьютере? Chrome на Android не поддерживает расширения. Причина — сочетание технических ограничений и бизнес-решений: расширения могут замедлять работу, расходовать батарею и создавать уязвимости. Ещё один фактор — бизнес-модель Google: расширения вроде блокировщиков рекламы напрямую влияют на доходы компании от рекламы.

Chrome для Android ни разу за всю свою историю (с 2012 года и по сей день) не получил поддержку расширений. Пользователи надеются, что Google когда-нибудь добавит эту функцию, но пока никаких официальных планов нет. Если вам нужны расширения на Android, есть альтернативные браузеры на базе того же движка Chromium:

Kiwi Browser, который долгое время был фаворитом среди любителей расширений, был закрыт в январе 2025 года и больше не обновляется. Пользоваться устаревшим браузером без обновлений безопасности — рискованно.

Встроенная блокировка рекламы в Chrome на Android

Полноценного блокировщика рекламы в Chrome нет, но есть встроенный фильтр навязчивой рекламы. Chrome удаляет с сайтов рекламу, нарушающую стандарты Better Ads Standards. Если на сайте есть мигающие баннеры, реклама с автоматическим звуком или полноэкранные объявления, которые сложно закрыть, вы увидите сообщение «Навязчивая реклама заблокирована».

Чтобы проверить или включить эту функцию:

  1. Откройте Chrome на Android
  2. Нажмите три точки в правом верхнем углу, затем «Настройки»
  3. Перейдите в «Настройки сайта»
  4. В разделе «Контент» выберите «Навязчивая реклама» и убедитесь, что параметр включён
Навязчивая реклама отключается в два клика

Но честно: встроенный блокировщик рекламы в Chrome спасает далеко не всегда. Под нож идут только совсем уж агрессивные форматы — обычные баннеры и видеореклама спокойно проходят мимо. Если реклама всерьёз достала, остаются два рабочих пути:

  • Приложение AdGuard перехватывает трафик и фильтрует рекламу во всех браузерах, включая Chrome, без необходимости ставить расширения
  • Переход на браузер с поддержкой расширений: Яндекс Браузер, Firefox или Quetta, где можно установить uBlock Origin или Adblock Plus

Как вывести изображение с телефона на телевизор через Chrome

Chrome на Android поддерживает трансляцию контента на телевизор через Chromecast и другие устройства с поддержкой Google Cast. При трансляции экрана устройство Android напрямую подключается к Chromecast или телевизору с поддержкой Google Cast.

Что для этого нужно:

  • Совместимый телефон с Android 6.0 или новее
  • Chromecast, Chromecast с Google TV, Google TV Streamer (4K) или телевизор с встроенной поддержкой Google Cast
  • Оба устройства должны быть подключены к одной сети Wi-Fi

На практике трансляция со смартфона работает через приложение Google Home, а не напрямую из мобильного Chrome. В Chrome на компьютере для этого есть кнопка «Трансляция» в меню, которая позволяет вывести на телевизор вкладку Chrome или весь экран компьютера. На мобильных устройствах трансляция работает на уровне системы: вы транслируете весь экран телефона или запускаете видео в приложении с поддержкой Cast (например, YouTube). Если вы привыкли управлять просмотром с телефона и выводить картинку на телевизор, эта связка работает стабильно, особенно с YouTube и стриминговыми сервисами.

Альтернативы Google Chrome для Android в России

У Chrome есть много альтернатив на Android

Chrome — хороший браузер, но не единственный. У российских пользователей своя специфика: часть сервисов Google работает с перебоями, а многие давно живут в экосистеме Яндекса. На что имеет смысл посмотреть:

  • Яндекс Браузер: поддерживает расширения из Chrome Web Store, яндекс Почта для Android и другие сервисы Яндекса интегрированы глубже. Есть встроенная защита от рекламы и отслеживания
  • Firefox для Android: единственный из крупных браузеров с собственным движком, поддерживает расширения, включая uBlock Origin. Хороший выбор для тех, кому важна приватность
  • Samsung Internet: оптимизирован для устройств Galaxy, поддерживает блокировщики рекламы через дополнения, есть тёмный режим для всех сайтов
  • Quetta: браузер с фокусом на приватности, встроенной блокировкой рекламы и поддержкой расширений. Свежая альтернатива для тех, кому не хватает функций Chrome

Если вы плотно сидите в экосистеме Google и вам не нужны расширения, Chrome по-прежнему самый удобный вариант. Если нужны блокировщик рекламы, расширения или тесная связка с российскими сервисами — присмотритесь к Яндекс Браузеру или Firefox.

Нужно ли обновлять Google Chrome на Android

Последнее стабильное обновление Chrome 147.0.7727.101 вышло в конце апреля 2026 года. Для рядового пользователя изменения скорее под капотом: в Chrome 147 расширены ограничения доступа к локальной сети для дополнительной безопасности. Также появилась функция Device Bound Session Credentials: она привязывает сессию к конкретному устройству, что значительно усложняет кражу cookies, дополняя новую защиту Android от мошенников.

Если переводить на человеческий, обновление делает браузер безопаснее. Украденные файлы сессии больше не получится использовать на чужом устройстве. Новых фишек в повседневном смысле не прибавилось, зато ваши данные защищены лучше. Обновляться стоит всем хотя бы ради безопасности. Chrome подтягивает апдейты сам через Google Play, и у большинства новая версия уже стоит. Если по какой-то причине нет — откройте Google Play и проверьте обновления руками.