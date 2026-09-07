MAX — национальный мессенджер с государственным участием. Его политика конфиденциальности прямо допускает передачу данных пользователей правоохранительным органам по запросу, о чём я уже предупреждал в отдельном материале. Я пользуюсь MAX, потому что деваться некуда, но стараюсь понимать, в какой среде нахожусь. Поэтому я сразу приметил клавиатуру для Android, которая показывает возможный срок или штраф за написанное вами сообщение перед его отправкой. Рассказываю, что получилось.

Что такое клавиатура «Соучастник»

«Соучастник» — приложение для Android с открытым исходным кодом. Выглядит как обычная клавиатура, но работает иначе. Пока вы набираете текст, встроенная ИИ-модель анализирует написанное. Затем она показывает, есть ли в этом тексте что-то, за что теоретически может наступить ответственность, и если да — какой примерно срок или штраф.

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Важный технический момент: клавиатура работает полностью локально, без интернета. Текст никуда не отправляется — всё обрабатывается прямо на смартфоне. Внутри используется квантованная модель Qwen3.5-0.8B, про которую рассказывал мой коллега Иван Кузнецов.

Где скачать и как установить

В Google Play или RuStore «Соучастника» нет — только GitHub. Это важно понимать до установки:

Откройте браузер на Android и перейдите на github.com/MShverdiakov/souchastnik. Перейдите в раздел Releases и скачайте последний APK-файл. Откройте скачанный файл через проводник (разрешите установку из браузера, если система спросит). Установите приложение.

Теперь нужно активировать клавиатуру в системе:

Откройте «Настройки — Управление общими — Клавиатура» (на Samsung) или «Настройки — Система — Язык и ввод — Виртуальная клавиатура» (на большинстве Android). Найдите «Соучастник» в списке и включите его. Система предупредит, что сторонние клавиатуры могут считывать вводимые данные — нажмите «ОК». В данном случае это предупреждение про любую клавиатуру, и разработчик подтверждает, что данные не передаются никуда. Выберите «Соучастник» как клавиатуру по умолчанию или переключайтесь через значок глобуса при наборе.

Требования: Android 9 и выше, архитектура ARM64, от 4 ГБ RAM. На моём смартфоне vivo X300, который я не устаю рекомендовать, всё завелось без проблем. На вашем тоже должно заработать.

Как это работает на практике — проверяю на своих сообщениях

Открыл MAX, переключился на «Соучастника» и начал набирать обычные фразы из своих чатов. Результаты оказались местами неожиданными. Фраза «Я законопослушный человек» — клавиатура показывает зелёный статус, всё хорошо. Фраза с упоминанием «запрещёнки» — уже появляется предупреждение со ссылкой на возможную статью и штраф. Нейтральные новостные обсуждения — тоже иногда триггерит.

Механика внутри двухступенчатая. Сначала словарь ключевых слов из файла triggers.json сужает круг подходящих статей. Затем локальная ИИ-модель анализирует контекст и решает, есть ли реальный состав преступления. Это объясняет, почему анализ не мгновенный: 4-6 секунд на каждую проверку — время работы нейросети, а не лага.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Для обычной переписки задержка не критичная: набрал предложение, подождал пару секунд, увидел статус. Как постоянная клавиатура для всего — неудобно. Как инструмент, чтобы проверить конкретное сообщение перед отправкой, вполне. Обсудить приложение можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Насколько точен анализ — честно про ограничения

Разработчик сам предупреждает об ограничениях, и это нельзя игнорировать. «Соучастник» не является юридической консультацией. Модель Qwen3.5-0.8B маленькая и квантованная — она хорошо работает для базового анализа, но не заменит юриста. Она может:

пропустить реально рискованную фразу, если та не попала в словарь триггеров;

наоборот, сработать на невинный текст, если там есть слова из словаря без нужного контекста;

ошибиться в интерпретации юридических нюансов.

Воспринимать её выводы как окончательный приговор нельзя. Воспринимать как повод задуматься перед отправкой сообщения в чат — можно. Именно в этом ценность инструмента: не «этого писать нельзя», а «стоп, а что именно я сейчас написал».

Кому нужна такая клавиатура

Аудитория «Соучастника» специфическая — и это честно. Нужна, если: вы активно общаетесь в MAX на острые темы и хотите лучше понимать правовой контекст своих слов. Не нужна, если: переписываетесь в основном о бытовых вещах — работе, семье, покупках. Там триггерить не на что, а задержка 4-6 секунд будет только мешать.

Главный вывод, который я сделал после нескольких часов с «Соучастником»: большинство обычных разговоров абсолютно безопасны. Клавиатура это подтвердила — зелёный статус на 95% моих сообщений. Актуальные новости о других интересных приложениях для Android читайте в телеграм-канале AndroidInsider.ru.