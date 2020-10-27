ТОП-5 главных изменений мобильных сервисов Huawei и EMUI 11

Несколько дней назад Huawei показала миру изменения своего аналога сервисов Google (Huawei Mobile Services — HMS). Это более важно, чем может показаться хотя бы по той причине, что это единственное оружие компании в современной санкционной битве. Пока ей нельзя пользоваться сервисами Google, надо предлагать своим клиентам достойные аналоги, и Huawei это делает. Кроме HMS, изменения коснулись и фирменной оболочки операционной системы — EMUI 11. Все вместе это не просто дает понять, чего ждать пользователям от обновления, но и того, куда вообще движется компания и насколько активно она пытается выбраться из положения, в которое ее загнали ограничения. И судя по всему, старается она хорошо.

Для пользователей за пределами Китая Huawei запустила такие приложения, как Petal Search и Petal Map. Кроме того, Huawei серии Mate 40 поставляется с версией EMUI 11, в которой подготовлено много обновлений, и вот самые интересные из них.

Petal Search — поисковик Huawei

Одним из приложений, которые официально запустила Huawei, является Petal Search. За таким слегка непроизносимым названием стоит универсальная поисковая система, поддерживающая несколько методов поиска.

А вы бы выбрали такой смартфон?

Petal Search предоставляет пользователям более чем 170 стран и регионов поисковые службы в 20+ категориях. Пользователи могут получать информацию о приложениях, новостях, видео, изображениях, покупках, путешествиях, авиабилетах, отелях, музыке, местных услугах и многом другом. Кроме всего этого, поисковая система поддерживает более 50 языков.

Функция визуального поиска Petal Search позволяет пользователям производить поиск по фотографии. Вы можете использовать изображения для поиска людей, животных, живописных мест, товаров и даже рецептов.

Petal Maps — карты Huawei

Еще одно важное обновление сервисов Huawei — это Petal Maps. Картографический сервис с таким названием доступен более чем в 140 странах и регионах за пределами Китая. Он предоставляет пользователям все самые необходимые функции карт, включая навигацию и дорожные условия.

Petal Maps даже поддерживают навигацию на общественном транспорте, в том числе с указанием отправления и прибытия автобусов в крупных городах. Навигация в Petal Maps поддерживается на нескольких языках, но их количество будет расти и дальше.

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Huawei Docs — замена Google Docs для Huawei

Huawei Docs — это офисное приложение для работы с документами, и представлено оно теперь более чем в 100 странах и регионах по всему миру. Оно дает возможность управлять документами, презентациями, формами, PDF-файлами и другими локальными и облачными файлами. Поддерживается более 50 форматов. С такой функциональностью действительно можно забыть про Google Docs.

Как управлять смартфоном Huawei с EMUI 11

Естественно, лучше всего новые функции EMUI 11 раскроются при использовании представленного на днях Huawei Mate 40. Сообщается даже, что новые алгоритмы EMUI помогают добиться того, о чем много говорили на презентации — низкой скорости старения смартфона. Во многом это заслуга и нового чипа Kirin 9000. В итоге нам пообещали, что производительность Mate 40 упадет не более, чем на 2,5 процента через 36 месяцев.

Кроме борьбы за производительность, новая версия операционной системы позволяет намного более активно пользоваться жестами, чем раньше. Можно поднесением ладони включать экран смартфона, щипковым движением отвечать на вызовы или управлять музыкой и многое другое, включая перелистывание страниц и регулировку громкости.

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Говорили так же про поддержку умного дома HarmonyOS и многие другие функции, включая доработанные режим многооконности. Но это уже более узко и не требует пристального внимания.

Режим диалога электронной почты EMUI

EMUI 11 также предлагает совершенно новый режим диалога по электронной почте. Основное содержание письма представлено в виде карточек. Кроме того, пользователи могут сразу получить важную информацию. В интерфейсе беседы вы также можете просматривать все старые электронные письма с контактами и напрямую отвечать на текст и вложения. Это еще больше повышает эффективность обработки электронной почты.

Смартфоны с поддержкой EMUI 11

Многие основные смартфоны Huawei уже поддерживают Huawei HMS и EMUI 11. Всего их на данный момент 23. Однако в будущем это обновление получат еще около 24 смартфонов и планшетов. Общее количество пользователей Huawei HMS и EMUI 11 скоро достигнет 200 миллионов. Хотели бы попасть в их число?

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Huawei много делает для улучшения своей системы с момента вступления в силу американских запретов около двух лет назад. Последние улучшения систем EMUI 11 и HMS показывают стремление компании сделать свою систему сопоставимой с Android и GMS. Несомненно, HarmonyOS до Android еще расти и расти, но если Huawei сохранит эту динамику, вскоре конкуренция может стать более острой. Надо только что-то решить с процессорами для новых смартфонов.