Память вашего смартфона может просто умереть, а Android 15 предупредит об этом заранее

Все мы давно привыкли к тому, что аккумуляторы наших смартфонов являются расходным материалом. Износ АКБ, который постепенно наступает в течение полутора-двух лет, сильно осложняет использование устройства, не только сокращая автономность, но и провоцируя самопроизвольные перезагрузки. Поэтому батарею рано или поздно приходится менять, и все относятся к этому довольно спокойно. Но знали ли вы, что в наших смартфонах есть еще как минимум один компонент, чей ресурс тоже отнюдь не бесконечен? Вряд ли.

Что нового будет в Android 15

Как ни странно, но этим компонентом является накопитель. Да-да, встроенная память наших смартфонов тоже имеет ограниченный ресурс и рано или поздно неизменно выйдет из строя. Только, в отличие от изношенного аккумулятора, смерть хранилища фактически приведет и к смерти самого устройства. Ведь заменить планку памяти в большинстве случаев нельзя. Поэтому Google решила начать предупреждать пользователей об износе накопителя заранее.

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В Android 15, о котором мы уже рассказывали, появится пассивный инструмент, который будет отслеживать износ встроенной памяти совместимых смартфонов. Таким образом разработчики планируют предотвратить непредвиденную гибель данных, которые хранятся в памяти наших аппаратов. Несмотря на то что заменить накопитель на новый практически не представляется возможным, у пользователей будет время сориентироваться и перенести важные файлы в облако или на другое устройство.

Как определить износ накопителя в смартфоне

На данном этапе, когда Android 15 находится в стадии предварительного тестирования, инструмент контроля за состоянием накопителя работает в очень ограниченном режиме. Он пока что не имеет визуального интерфейса, так что разработчикам удалось испытать только его API. Однако даже этого оказалось достаточно, чтобы примерно понять, как будет работать нововведение, которое станет частью нового приложения под названием «Диагностика устройства».

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Судя по всему, API отправляет команду к встроенному хранилищу смартфона и определяет таким образом оставшийся ресурс флэш-накопителя. Чтобы не путать пользователей, было решено не сообщать им о так называемых бэд-блоках, а просто давать информацию об износе в процентах. Если API возвращает значение 90, значит, у запоминающего устройства осталось 90%. Правда, пока не очень понятно, какой показатель можно считать критическим.

Как понять, что память смартфона умерла

Ну, смотрите сами. Применительно к аккумуляторам поводом для замены является снижение его остаточной емкости до 80% или ниже. Это значит, что он уже не может полноценно функционировать и обеспечивать стабильную работу устройства. Наверняка для накопителя также будет установлен некий порог, который определяет его пригодность для дальнейшего использования, и это вряд ли будет 0%. Скорее всего, значение будет гораздо выше.

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Также многое зависит от производителей. Ведь если используемый ими тип флэш-памяти не поддерживает такой тип анализа, модуль не сможет сообщить системе об уровне своего износа. Соответственно, пользователь не получит достоверной информации о состоянии накопителя. Так что вендорам тоже предстоит проделать соответствующую работу по адаптации нового API. Другой вопрос, захотят ли они это делать, учитывая, что тогда станет ясно, что какие-то планки памяти более долговечны, чем другие.

Какой ресурс у памяти смартфонов

Износ накопителей — явление абсолютно нормальное и даже естественное. Флэш-память, которой оснащаются почти все современные устройства, включая смартфоны, имеет ограниченный ресурс перезаписи. И чем больше емкость накопителя, тем вероятнее всего меньше потенциальный срок его службы, поскольку производители постоянно уплотняют память. Если раньше в ходу были накопители SLC, вмещающие 1 бит на ячейку, с ресурсом 100 000 циклов перезаписи, то сегодня все чаще используется QLC (4 бита на ячейку) с ресурсом всего около 1000 циклов.

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В обычных условиях даже 1000 циклов будет достаточно для того, чтобы накопитель не выходил из строя в течение нескольких лет кряду. Однако иногда случается так, что износ наступает заметно раньше. Например, в случае использования специфических приложений, которые ведут непрерывную перезапись данных. Даже легковесные файлы истощают ресурс флэш-памяти, из-за чего та приходит в негодность и теряет записанные сведения либо частично, либо полностью.