Вышло обновление Telegram 9.5 для Android, которое экономит заряд батареи и добавляет крутые функции

8 марта вышло второе по счету обновление Телеграм в 2023 году. Большой апдейт перевел версию приложения с 9.4 на 9.5, а также добавил несколько интересных функций. Одну из них вы точно полюбите и захотите как можно скорее обновить Телеграм на Андроид. Но пойдем по порядку. Посмотрим, какие функции появились в Telegram 9.5, как ими пользоваться и что нужно сделать для установки последнего на сегодняшний день апдейта мессенджера.
Содержание
Что нового в Telegram 9.5
Для обновления традиционно заявлено исправление ошибок Телеграм. К версии 9.5 разработчикам удалось устранить 400 обнаруженных ранее недочетов. Кроме того, обладатели подписки Telegram Premium получили набор новых анимированных эмодзи.
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Обычные пользователи тоже не остались в стороне, а встроенная функциональность мессенджера теперь позволяет разработчикам локализировать своих ботов, переведя их описание и раздел «Что умеет этот бот» на все поддерживаемые языки. Как бы то ни было, все это — мелочи. О действительно важных изменениях поговорим дальше.
Режим энергосбережения в Телеграм
Уже не первый месяц тысячи пользователей жалуются, что Телеграм жрет батарею. И хотя мы неоднократно рассказывали, как сэкономить батарею на телефоне, теперь внутри самого мессенджера появилась функция энергосбережения:
- Откройте настройки Telegram.
- Перейдите в раздел «Энергосбережение».
- Передвиньте ползунок вправо или влево, чтобы отрегулировать, при каком проценте заряда будет включаться энергосбережение.
- При помощи переключателей настройте параметры энергосбережения (включить или выключить).
Кроме того, для анимаций стикеров, эмодзи и чатов доступны дополнительные параметры. Таким образом, режим энергосбережения Telegram можно полностью кастомизировать, отказавшись от лишних ограничений.
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Скорость воспроизведения в Телеграм
Возможность изменить скорость воспроизведения видео, голосовых сообщений и аудиозаписей уже давно появилась в Telegram. Но до обновления 9.5 допускался выбор только вариантов 0.2х, 0.5x, 1x, 1.5x и 2x. А теперь вы можете регулировать скорость во всем диапазоне от 0.2x вплоть до 2.5x с шагом 0.1x при помощи специального ползунка:
- Запустите воспроизведение.
- Нажмите на «три точки».
- Откройте вкладку «Скорость».
- Передвиньте ползунок в нужную сторону.
При этом вы все еще в праве выбрать один из стандартных пресетов: «Очень медленно», «Медленно», «Стандартно», «Быстро» и «Очень быстро». Мелочь, а приятно.
Время прочтения сообщения в Телеграм
Помимо настройки скорости воспроизведения в Telegram 9.5 обновилась функция, позволяющая узнать, кто прочитал ваше сообщение. Ранее в небольших чатах вы могли видеть только имя пользователя, а теперь появилось и время прочтения:
- Нажмите на свое сообщение.
- Откройте список просмотров.
- Посмотрите, кто и когда прочитал ваше сообщение.
Напомню, в личных и крупных чатах возможности узнать не только время, но и кто прочитал сообщение в Телеграме, до сих пор нет. Вы продолжите видеть только две галочки, если с постом ознакомился хотя бы один человек.
Приглашение в группу Телеграм
Вы наверняка знаете, что в настройках конфиденциальности Telegram есть опция, запрещающая посторонним контактам добавлять вас в группы. Она становилась причиной возникновения самых разных проблем.
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Но теперь, если кто-то попытается добавить вас в группу, но окажется, что у вас стоит запрет, он сможет сразу отправить приглашение в виде ссылки. За вами останется решение: присоединиться или отвергнуть запрос. Админам будет очень удобно.
Как удалить недавние стикеры в Телеграм
После обновления Telegram 9.4 вы могли заметить, что недавно использованные наклейки в панели стикеров отображаются сверху. В версии 9.5 появилась возможность отключить такую сортировку:
- Откройте панель стикеров в чате.
- Нажмите на кнопку настроек.
- Передвиньте ползунок «Сначала недавние» влево.
Теперь мессенджер не будет подкидывать вам недавно использованные наклейки, и вы получите доступ к полному спектру стикеров Telegram без лишних телодвижений.
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Как подарить Телеграм Премиум
В прошлом месяце рассказывали, как подарить подписку Телеграм другому человеку. В инструкции предлагалось выбирать получателя через Premium Bot, что было, откровенно говоря, неудобно. Теперь кнопка отправки Телеграм Премиум появилась в личном чате:
- Откройте переписку с нужным вам человеком.
- Нажмите на «подарок».
- Выберите тип подписки и нажмите «Подарить».
- Подтвердите платеж, нажав кнопку «Заплатить».
Официально эта опция не была анонсирована, однако до обновления Telegram 9.5 кнопки с подарком я не замечал. Напишите в комментариях, видели ли вы что-то подобное.
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Как установить обновление Телеграм 9.5
По традиции в конце несколько слов о том, как обновить Телеграм на Андроид. Поскольку апдейт уже вышел, вы можете установить его через свой магазин приложений. Например, при помощи Google Play:
- Запустите магазин приложений.
- Найдите Telegram через поиск.
- Перейдя на страницу программы, нажмите «Обновить».
- Дождитесь загрузки и установки апдейта.
Если вы привыкли устанавливать приложения через APK, то можете обновиться вручную. Для этого вам понадобится:
- Открыть страницу скачивания Telegram на Android через браузер.
- Нажать кнопку «Загрузить Telegram».
- Дождаться, когда скачается файл приложения.
- Открыть APK и нажмите кнопку «Обновить».
Поделитесь своими впечатлениями от обновления Telegram 9.5 в комментариях, а также расскажите, удалось ли вам обнаружить скрытые нововведения, на которые мы, возможно, не обратили внимания.