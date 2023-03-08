Вышло обновление Telegram 9.5 для Android, которое экономит заряд батареи и добавляет крутые функции

8 марта вышло второе по счету обновление Телеграм в 2023 году. Большой апдейт перевел версию приложения с 9.4 на 9.5, а также добавил несколько интересных функций. Одну из них вы точно полюбите и захотите как можно скорее обновить Телеграм на Андроид. Но пойдем по порядку. Посмотрим, какие функции появились в Telegram 9.5, как ими пользоваться и что нужно сделать для установки последнего на сегодняшний день апдейта мессенджера.

Что нового в Telegram 9.5

Для обновления традиционно заявлено исправление ошибок Телеграм. К версии 9.5 разработчикам удалось устранить 400 обнаруженных ранее недочетов. Кроме того, обладатели подписки Telegram Premium получили набор новых анимированных эмодзи.

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Обычные пользователи тоже не остались в стороне, а встроенная функциональность мессенджера теперь позволяет разработчикам локализировать своих ботов, переведя их описание и раздел «Что умеет этот бот» на все поддерживаемые языки. Как бы то ни было, все это — мелочи. О действительно важных изменениях поговорим дальше.

Режим энергосбережения в Телеграм

Уже не первый месяц тысячи пользователей жалуются, что Телеграм жрет батарею. И хотя мы неоднократно рассказывали, как сэкономить батарею на телефоне, теперь внутри самого мессенджера появилась функция энергосбережения:

Откройте настройки Telegram. Перейдите в раздел «Энергосбережение». Передвиньте ползунок вправо или влево, чтобы отрегулировать, при каком проценте заряда будет включаться энергосбережение. При помощи переключателей настройте параметры энергосбережения (включить или выключить).

Кроме того, для анимаций стикеров, эмодзи и чатов доступны дополнительные параметры. Таким образом, режим энергосбережения Telegram можно полностью кастомизировать, отказавшись от лишних ограничений.

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Скорость воспроизведения в Телеграм

Возможность изменить скорость воспроизведения видео, голосовых сообщений и аудиозаписей уже давно появилась в Telegram. Но до обновления 9.5 допускался выбор только вариантов 0.2х, 0.5x, 1x, 1.5x и 2x. А теперь вы можете регулировать скорость во всем диапазоне от 0.2x вплоть до 2.5x с шагом 0.1x при помощи специального ползунка:

Запустите воспроизведение. Нажмите на «три точки». Откройте вкладку «Скорость». Передвиньте ползунок в нужную сторону.

При этом вы все еще в праве выбрать один из стандартных пресетов: «Очень медленно», «Медленно», «Стандартно», «Быстро» и «Очень быстро». Мелочь, а приятно.

Время прочтения сообщения в Телеграм

Помимо настройки скорости воспроизведения в Telegram 9.5 обновилась функция, позволяющая узнать, кто прочитал ваше сообщение. Ранее в небольших чатах вы могли видеть только имя пользователя, а теперь появилось и время прочтения:

Нажмите на свое сообщение. Откройте список просмотров. Посмотрите, кто и когда прочитал ваше сообщение.

Напомню, в личных и крупных чатах возможности узнать не только время, но и кто прочитал сообщение в Телеграме, до сих пор нет. Вы продолжите видеть только две галочки, если с постом ознакомился хотя бы один человек.

Приглашение в группу Телеграм

Вы наверняка знаете, что в настройках конфиденциальности Telegram есть опция, запрещающая посторонним контактам добавлять вас в группы. Она становилась причиной возникновения самых разных проблем.

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Но теперь, если кто-то попытается добавить вас в группу, но окажется, что у вас стоит запрет, он сможет сразу отправить приглашение в виде ссылки. За вами останется решение: присоединиться или отвергнуть запрос. Админам будет очень удобно.

Как удалить недавние стикеры в Телеграм

После обновления Telegram 9.4 вы могли заметить, что недавно использованные наклейки в панели стикеров отображаются сверху. В версии 9.5 появилась возможность отключить такую сортировку:

Откройте панель стикеров в чате. Нажмите на кнопку настроек. Передвиньте ползунок «Сначала недавние» влево.

Теперь мессенджер не будет подкидывать вам недавно использованные наклейки, и вы получите доступ к полному спектру стикеров Telegram без лишних телодвижений.

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Как подарить Телеграм Премиум

В прошлом месяце рассказывали, как подарить подписку Телеграм другому человеку. В инструкции предлагалось выбирать получателя через Premium Bot, что было, откровенно говоря, неудобно. Теперь кнопка отправки Телеграм Премиум появилась в личном чате:

Откройте переписку с нужным вам человеком. Нажмите на «подарок». Выберите тип подписки и нажмите «Подарить». Подтвердите платеж, нажав кнопку «Заплатить».

Официально эта опция не была анонсирована, однако до обновления Telegram 9.5 кнопки с подарком я не замечал. Напишите в комментариях, видели ли вы что-то подобное.

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Как установить обновление Телеграм 9.5

По традиции в конце несколько слов о том, как обновить Телеграм на Андроид. Поскольку апдейт уже вышел, вы можете установить его через свой магазин приложений. Например, при помощи Google Play:

Запустите магазин приложений. Найдите Telegram через поиск. Перейдя на страницу программы, нажмите «Обновить». Дождитесь загрузки и установки апдейта.

Если вы привыкли устанавливать приложения через APK, то можете обновиться вручную. Для этого вам понадобится:

Открыть страницу скачивания Telegram на Android через браузер. Нажать кнопку «Загрузить Telegram». Дождаться, когда скачается файл приложения. Открыть APK и нажмите кнопку «Обновить».

Поделитесь своими впечатлениями от обновления Telegram 9.5 в комментариях, а также расскажите, удалось ли вам обнаружить скрытые нововведения, на которые мы, возможно, не обратили внимания.