1 апреля 2026 года в наших краях окончательно перестал работать мессенджер Павла Дурова. Поэтому замена Telegram в России — уже не абстрактный вопрос на будущее, а насущная необходимость. И важна она для миллионов людей, которые годами вели там рабочие чаты, читали каналы и общались с близкими. Я рассказывал, почему в России плохо работает Telegram, подробно описывая причины блокировки. Здесь поговорим о том, что с этим делать. А главное — какие мессенджеры 2026 года реально работают и не вызывают желания их немедленно удалить.

Сразу предупреждаю: полноценного аналога Telegram не существует. Ни один из перечисленных ниже мессенджеров не воспроизводит экосистему с тысячами каналов, ботов и многолетней историей переписок. Но оставаться на связи они позволяют, а это сейчас главное.

imo — самая популярная замена Telegram

Мессенджер imo — американская разработка, созданная еще в конце 2000-х. Сейчас контролируется китайским инвестором. Именно imo за последние месяцы взлетел в топ скачиваний российского App Store, обогнав большинство конкурентов. Подробно о мессенджере imo, который заменил россиянам Telegram, писал отдельно. Там вы найдете много нюансов относительно этого «американца».

Регистрация по номеру телефона, +7 работает без проблем. Приложение доступно в RuStore и Google Play.

Что умеет:

личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки;

стабильная работа даже при слабом интернете — приложение оптимизировано для экономии трафика;

каналы и публичные комнаты;

синхронизация между устройствами: Android, iOS, Windows, macOS.

Плюсы и минусы:

работает без VPN, стабильно;

бесплатный, интерфейс простой;

у imo есть опыт работы с российскими властями (в 2017 году сервис согласился локализовать данные пользователей, после чего блокировка была снята);

из минусов — отсутствие модерации по возрасту: в публичных разделах много контента 18+, детям заходить не стоит.

С точки зрения безопасности imo — бесплатный мессенджер без сквозного шифрования по умолчанию. Данные пользователей хранятся на серверах компании. Для приватного общения это не лучший выбор. Но для повседневных звонков и переписки вполне рабочий вариант.

Корейский мессенджер KakaoTalk

Мессенджер KakaoTalk разработан южнокорейской компанией Kakao Corporation, запущен в 2010 году. На родине им пользуются более 90% владельцев смартфонов, и это фактически национальная инфраструктура связи. В марте 2026 года корейский мессенджер неожиданно для всех ворвался в топ-30 российского App Store, так что у imo появился прямой конкурент.

Регистрация по номеру телефона, российский +7 поддерживается. Интерфейс частично русифицирован. Доступен в Google Play и RuStore.

Что умеет:

личные чаты, групповые чаты до 2000 участников;

голосовые и видеозвонки один на один и групповые;

Open Chat — открытые анонимные комнаты по интересам, нечто среднее между чатом и форумом;

каналы (требуют привязки Gmail для создания);

огромный магазин стикеров.

Плюсы и минусы:

зрелый продукт с многолетней историей, не сырой стартап;

работает стабильно;

Open Chat — интересная функция для тех, кто скучает по публичным чатам Telegram;

из минусов — интерфейс непривычный для тех, кто пришел из Telegram, нужно время на адаптацию;

русскоязычной аудитории пока мало, каналов на русском языке почти нет.

По безопасности мессенджер Kakao использует шифрование при передаче данных, но сквозного шифрования по умолчанию нет. Компания хранит данные пользователей на своих серверах в Южной Корее. Для тех, кому важна приватность, это не идеал, но для обычного общения приемлемо. О том, что такое KakaoTalk и как им пользоваться, детально рассказывали в тематическом материале.

Мессенджер BiP с секретными чатами

Мессенджер BiP разработан турецким телекоммуникационным оператором Turkcell — одним из крупнейших в стране. Это не стартап энтузиастов, а продукт с серьезной корпоративной поддержкой. В России BiP работает без ограничений и позиционируется как безопасный мессенджер с акцентом на приватность.

Регистрация по номеру телефона. Российский номер поддерживается, однако часть пользователей сообщает о проблемах с получением SMS-кода подтверждения. Если с первого раза не получилось, попробуйте повторить через несколько минут. Приложение есть в Google Play и RuStore.

Что умеет:

личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки, в том числе международные;

секретные чаты с таймером самоуничтожения сообщений;

отправка файлов до 4 ГБ;

каналы и групповые чаты.

Плюсы и минусы:

секретные чаты с автоудалением (редкость среди бесплатных мессенджеров такого уровня);

большой лимит файлов (4 ГБ против 2 ГБ у Telegram);

работает без ограничений (пока);

из минусов — аудитория небольшая, убедить собеседников перейти в BiP сложнее, чем в более известные альтернативы;

проблемы с регистрацией у части пользователей.

С точки зрения безопасности BiP предлагает шифрование данных при передаче и опциональные секретные чаты со сквозным шифрованием. Для повседневных переписок — один из более защищенных вариантов в этом списке.

Безопасный мессенджер Session

Мессенджер Session — разработка австралийской некоммерческой организации Oxen Privacy Tech Foundation. Это принципиально другой подход к мессенджеру: децентрализованная сеть, никакого сервера-посредника, никакого сбора данных.

Регистрация без номера телефона и без почты. При первом запуске приложение генерирует уникальный идентификатор — длинную строку символов. Это ваш адрес в сети. Никаких персональных данных при регистрации не требуется вообще. Качайте в Google Play и RuStore.

Что умеет:

личные и групповые чаты с полным сквозным шифрованием по умолчанию;

голосовые и видеозвонки;

отправка файлов;

закрытые и открытые группы.

Плюсы и минусы:

максимальная приватность: ни номер телефона, ни почта не нужны (отследить пользователя практически невозможно);

сквозное шифрование во всех чатах без исключения;

децентрализованная инфраструктура (нет единого сервера, который можно заблокировать или взломать);

работает в России;

из минусов — аудитория минимальная, убедить знакомых установить Session сложно;

интерфейс аскетичный, без привычных стикеров и каналов;

сообщения доставляются чуть медленнее, чем в централизованных мессенджерах.

Session — лучший выбор для тех, кому важна реальная приватность, а не декларативная. Но это инструмент для осознанного меньшинства, а не для массового перехода. Если хотите что-то понять про безопасный мессенджер без компромиссов — начинайте с Session. Заодно почитайте про клоны Telegram, которые опаснее мессенджера MAX. Тогда вам станет ясно, чем рискуют те, кто ищет безопасность в неправильных местах.

Российский мессенджер MAX

Вот мы и добрались до приложения MAX. Страна — Россия. Регистрация — по российскому номеру телефона. Блокировка — невозможна по определению. Это, пожалуй, единственный неоспоримый аргумент в его пользу.

Что умеет: чаты, звонки, каналы, Цифровой ID, интеграция с Госуслугами. Звонки работают, в отличие от приложения Дурова. По функциям MAX копирует Telegram с переменным успехом.

Мессенджер MAX не выбирают — в него приходят. Часть людей потому что заставляют на работе. Часть из-за того, что школьные и домовые чаты перевели туда. Часть потому что других вариантов не осталось. Добровольных и осознанных поклонников у него немного, и это честная характеристика.

Что будет, если установить MAX на Android

Приватность — слабое место. В политике конфиденциальности прямо написано, что данные могут передаваться третьим лицам. Рекомендую, кстати, узнать, почему я сам не пользуюсь мессенджером MAX и никому его не советую — там позиция без купюр. Если хотите рискнуть сами, качайте в Google Play и RuStore.

Из плюсов:

работает в России гарантированно и всегда;

звонки стабильные;

Цифровой ID и Госуслуги внутри (для тех, кто готов рассказать о себе все).

Из минусов:

вопросы к приватности без ответов;

навязанный сверху продукт без органической аудитории;

интерфейс уступает конкурентам.

Все мессенджеры для общения из этого списка (imo, KakaoTalk, BiP, Session) теоретически могут быть заблокированы хоть завтра. MAX — нет. Это его главное преимущество и главная проблема одновременно. Выбирайте сами.