Все к этому шло. График отключения интернета в Москве был объявлен заранее: операторы предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая. И вот оно наступило. Привычный сценарий «открыл приложение, заказал такси, едешь» работает только при наличии интернета. А его как раз нет или есть через раз. Яндекс на этот случай подготовил решение, как заказать такси без интернета, и оно вас, скорее всего, удивит своей архаичностью. Объясняю, что делать.

Почему не работает Яндекс Такси в Москве и Петербурге

Официальная причина — меры безопасности в период праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Операторы «большой четверки» предупредили об ограничениях мобильного интернета и SMS в Москве и Московской области. По той же схеме ограничения действуют в ряде других городов.

Белые списки должны работать, но на практике у части пользователей не работает вообще ничего.

Теперь про нюанс, который важно понимать. Теоретически сервисы Яндекса входят в так называемые белые списки интернета — разрешенные ресурсы, которые должны работать даже при ограничениях. Но на практике у многих пользователей в Москве не работают даже эти белые списки. Часть людей сообщает о полном отсутствии не только мобильного, но и домашнего проводного интернета в зависимости от провайдера и района.

Отдельный вопрос — работает ли мессенджер MAX без интернета, который продвигают как главный отечественный инструмент коммуникации. Тот самый, который, по заверениям разработчиков, ловит даже на парковке. Спойлер: без доступа к сети не работает ни один мессенджер. В Москве отключили интернет, и это затрагивает все приложения без исключения, включая государственный MAX. Следить за обновлениями по ситуации удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX, если интернет есть хотя бы по Wi-Fi.

Как вызвать Такси без интернета на Android

Держитесь. Яндекс официально рекомендует заказывать такси по телефону. Да, по обычному голосовому звонку. Мы возвращаемся в 2005 год — добро пожаловать обратно.

Вспоминайте, как работают голосовые вызовы на Android.

Номера телефонов Яндекс Такси по городам:

Если вашего города в списке нет, номер можно найти на сайте taxi.yandex.ru или в приложении Яндекс Go на Android при наличии Wi-Fi. Лучше сохранить нужный номер в контакты заранее, пока интернет еще есть. Теперь инструкция для тех, кто уже забыл, как это работает:

Откройте стандартное приложение «Телефон» на Android (то самое, с зеленой трубкой). Наберите номер вручную или найдите его в контактах, если сохранили заранее. Нажмите вызов и подождите ответа оператора (живого человека, не бота). Назовите адрес подачи и адрес назначения голосом (да, словами, не на карте). Уточните у оператора время ожидания и запомните или запишите номер машины. Приготовьте наличные: при заказе по телефону Яндекс Такси без интернета оплата только наличными.

После восстановления интернета Яндекс рекомендует проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. На всякий случай.

Каршеринг без интернета — как пользоваться

С каршерингом ситуация сложнее. Если интернет пропал до начала аренды, придется просто ждать восстановления сети. Яндекс Go без интернета открыть машину не позволит: приложение для этого необходимо.

Bluetooth-двери работают без интернета.

Но если интернет пропал уже во время активной аренды, выход есть:

Включите на смартфоне авиарежим. Включите Bluetooth (он работает независимо от интернета). Откройте приложение Яндекс Go. Переведите автомобиль в режим ожидания через приложение (Bluetooth-двери позволяют управлять замком без интернета). Закройте двери и оставьте автомобиль в безопасном месте. Завершите аренду позже, когда интернет восстановится.

Если итоговая стоимость аренды вызовет вопросы, обращайтесь в поддержку Яндекса после восстановления сети. Яндекс обещает разобраться.

Когда включат мобильный интернет

Официально блокировки объявлены на период с 5 по 9 мая. По заявлениям операторов, речь идет о «временных ограничениях» на время праздничных мероприятий. То есть теоретически после 9 мая интернет в Москве должен заработать в штатном режиме. Теоретически.

На практике «временные» ограничения иногда имеют обыкновение задерживаться. Точных временных рамок по каждому дню операторы не публиковали (только общий период с 5 по 9 мая). Возможно, мобильный интернет будет работать в отдельные промежутки времени, а не отсутствовать непрерывно все пять дней. Но рассчитывать на это не стоит.

Главный практический совет: пока блокировка интернета в Москве не снята, используйте Wi-Fi там, где он есть, сохраните номера такси в контакты и держите наличные под рукой. Нет интернета в Москве — неприятно, но решаемо. 10 мая все должно вернуться в норму. Должно.