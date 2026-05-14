Недавно разбирал ситуацию, когда Яндекс списывает деньги без предупреждения, и читатели справедливо возмущались. Теперь отечественная компания сделала очередной шаг: с 16 июня 2026 года годовая подписка Яндекс Плюс дорожает с 3 490 до 4 490 рублей. Рост на тысячу рублей за раз — это уже не инфляция, а традиция. Но есть конкретный способ заплатить меньше, и времени на него осталось немного.

Что реально получаешь за подписку Яндекс Плюс

Прежде чем говорить о цене, разберемся, что входит в Яндекс Плюс и зачем вообще за него платить. Это мультиподписка для четырех человек, которая открывает доступ к:

Кинопоиску (онлайн-кинотеатр с фильмами, сериалами и оригинальным контентом);

Яндекс Музыке (стриминг без рекламы и ограничений);

Яндекс Книгам (электронная и аудиобиблиотека).

Помимо развлекательных сервисов, подписчики получают баллы Плюса за покупки в Яндекс Маркете, скидки в Яндекс Такси, приоритетную поддержку и дополнительные преимущества в других сервисах экосистемы. Для семьи из четырех человек, которая активно использует Яндекс, ценность подписки очевидна. Для одного человека — уже вопрос.

Про то, как подключить Яндекс Плюс, я делал пошаговую инструкцию со всеми нюансами. Здесь важнее другой вопрос: сколько это стоит и куда движется цена.

Подорожание подписки Яндекс Плюс

Посмотрим на историю вопроса, ведь она красноречива. Цена Яндекс Плюс в месяц с момента запуска в 2018 году менялась так:

2018 год: 169 рублей в месяц;

169 рублей в месяц; 2019 год: 199 рублей;

199 рублей; 2021 год: 299 рублей;

299 рублей; 2023 год: 399 рублей;

399 рублей; 1 декабря 2025 года: 449 рублей.

За семь лет ежемесячная цена Яндекс Плюс выросла с 169 до 449 рублей, то есть почти в три раза. И судя по динамике, останавливаться никто не собирается. Яндекс объясняет каждое повышение стандартным набором слов про «новые функции, пополнение библиотек и технологии искусственного интеллекта». Никогда не слышал от компании объяснения, которое звучало бы иначе.

Кстати, параллельно дорожает и опция Яндекс Плюс Детям. Если подключали ее для ребенка, тоже стоит проверить актуальные условия.

Цена Яндекс Плюс в 2026 году

Годовая подписка всегда была способом сэкономить. Яндекс Плюс на год позволял заплатить разом и получить скидку по сравнению с ежемесячными платежами. Это работало до сих пор. С 16 июня 2026 года цена Яндекс Плюс за год вырастет с 3 490 до 4 490 рублей. Рост сразу на 1 000 рублей — это 29% за одно повышение. И ведь дорожают не только подписки, но и смартфоны, на которых мы ими пользуемся.

При этом годовой тариф по-прежнему выгоднее ежемесячного на 16%: если платить помесячно весь год, выйдет 449 × 12 = 5 388 рублей против 4 490 за годовую. Математика в пользу годовой есть — но она уже не такая убедительная, как раньше. Яндекс Плюс в 2026 году становится заметной статьей расходов. 4 490 рублей в год — это примерно столько же, сколько стоит базовый тариф нескольких других стриминговых сервисов. Выбор становится осознаннее.

Как сэкономить на подписке Яндекс Плюс

Главный совет — действуйте до 16 июня. Если оформить или продлить годовую подписку Яндекс Плюс до этой даты, списание пройдет по старой цене 3 490 рублей. Экономия — ровно тысяча рублей. Сделать это можно в личном кабинете на plus.yandex.ru.

Дополнительные способы сэкономить:

кэшбэк до 15% баллами Плюса при оплате картой Яндекс Пэй: нужно выбрать категорию «Яндекс Плюс» в приложении Пэй в месяц оплаты и назначить карту основным способом оплаты в личном кабинете;

промокоды Яндекс Плюс периодически появляются на партнерских сайтах, в приложениях Яндекса и по специальным акциям;

периодически появляются на партнерских сайтах, в приложениях Яндекса и по специальным акциям; Яндекс Плюс бесплатно на пробный период: новые пользователи могут получить подписку на 30-60 дней бесплатно при первом подключении;

на пробный период: новые пользователи могут получить подписку на 30-60 дней бесплатно при первом подключении; Яндекс Плюс за рубль : такие акции периодически появляются для новых или вернувшихся подписчиков;

: такие акции периодически появляются для новых или вернувшихся подписчиков; активированный Яндекс Плюс через партнеров: некоторые банки, операторы и сервисы предлагают подписку в рамках своих программ лояльности.

Если подписка больше не нужна, прочитайте о том, как отключить Яндекс Плюс и вернуть деньги. Там разобраны все нюансы: когда возврат возможен, а когда нет.

Стоит ли подключать Яндекс Плюс в 2026 году

Зависит от того, как именно вы пользуетесь сервисами Яндекса. Подключить Яндекс Плюс имеет смысл в нескольких случаях:

если вы смотрите Кинопоиск хотя бы несколько раз в месяц (одна подписка дешевле отдельной);

если активно слушаете Яндекс Музыку (без Плюса не получится);

если в семье четыре человека пользуются сервисами Яндекса (тогда 4 490 рублей в год это меньше 1 200 на человека, что разумно);

если регулярно используете Яндекс Такси и Маркет (баллы Плюса реально накапливаются).

Не стоит подключать, если из всего пакета вы используете только один сервис. Тогда отдельная подписка обойдется дешевле. Кинопоиск без Плюса стоит меньше полного пакета. Цена Яндекс Плюс в 2026 году уже не такая безусловная выгода, как в 2018-м. Но для тех, кто использует экосистему Яндекса активно, подписка по-прежнему оправдывает себя. Главное — успеть оформить до 16 июня по старой цене. Потом будет дороже.