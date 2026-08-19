Дешёвые тарифы у виртуальных операторов вроде «Т-Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» могут стать историей. По данным Forbes, Минцифры вместе с крупными сотовыми компаниями обсуждает пакет ограничений, который сделает их условия менее выгодными. Важно сразу оговориться: это пока обсуждение рабочей группы, а не принятый закон, однако тенденция уже понятна, а потому лучше заранее прочитать нашу инструкцию о том, как экономить на мобильной связи.

Виртуальные операторы и причины их низких цен

Виртуальный оператор (MVNO) не строит собственные вышки, а арендует сеть у большой тройки и Т2, продавая связь под своим брендом. Чаще всего это проекты банков: «Т-Мобайл», «СберМобайл», «ВТБ Мобайл». Если хотите разобраться подробнее, у нас есть отдельный разбор о том, что такое виртуальный оператор мобильной связи.

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Банки могут позволить себе держать низкие цены на связь, потому что зарабатывают на другом — на клиентах своей экосистемы. Классические операторы считают это демпингом: они теряют абонентов и прибыль, а сеть при этом используют чужие бренды. Именно поэтому большая тройка и Т2 давно недовольны такой моделью.

Какие ограничения обсуждают

По информации из презентации рабочей группы, меры разделены на несколько блоков, и почти каждый бьёт либо по кошельку, либо по удобству абонента:

Минимальная цена тарифа — не ниже 250 рублей в месяц. Тарифы дешевле этой планки просто не смогут существовать.

— не ниже 250 рублей в месяц. Тарифы дешевле этой планки просто не смогут существовать. Запрет оплачивать связь промокодами и банковскими бонусами вроде «Спасибо», а также снижать цену тарифа при покупке других услуг экосистемы.

промокодами и банковскими бонусами вроде «Спасибо», а также снижать цену тарифа при покупке других услуг экосистемы. Лимит интернета — не более 30 ГБ на человека в месяц. Скорость и объём для абонентов виртуальных операторов хотят ограничивать принудительно.

— не более 30 ГБ на человека в месяц. Скорость и объём для абонентов виртуальных операторов хотят ограничивать принудительно. Конец «мультисетей»: смартфон больше не сможет автоматически переключаться между вышками разных операторов, если один из них не ловит.

Дополнительно предлагают запретить создание новых полностью самостоятельных виртуальных операторов с собственным оборудованием, не пускать их на объекты критической инфраструктуры и поднять отчисления в специальный резерв с 2% до 4% от выручки. Также обсуждается реформа лицензий: стоимость федеральной лицензии может вырасти до 100 млн рублей.

Последствия для обычного абонента

Самое ощутимое для кошелька — ценовой пол в 250 рублей. Если вы сидите на дешёвом банковском тарифе за меньшую сумму, платить придётся больше. Отдельно ударит запрет на оплату бонусами: у многих связь фактически покрывалась баллами вроде «Спасибо», и эта схема может исчезнуть.

Лимит в 30 ГБ на человека выглядит спорно. Для тех, кто пользуется телефоном в основном для мессенджеров и карт, этого хватит. А вот людям без домашнего проводного интернета, которые работают через мобильную связь с усилителем сигнала, такой потолок может серьёзно мешать. Отмена «мультисетей» тоже неприятна: сейчас в местах со слабым покрытием смартфон может ловить сеть другого оператора, а после запрета такой возможности не станет.

Приведёт ли это к росту цен

Аналитики видят в инициативе попытку искусственно ограничить конкуренцию. Логика такая: если с рынка уйдут небольшие и гибкие игроки, а дешёвые тарифы окажутся под запретом, у пользователей останется меньше выбора. А меньше конкуренции — почти всегда выше цены и ниже мотивация улучшать сервис.

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Тут стоит напомнить, что в 2026 году операторы планируют повысить тарифы и сами по себе. На этом фоне ограничение дешёвых альтернатив выглядит как ещё один шаг к более дорогой связи для всех.

Насколько это реально и когда ждать

Ключевое, что стоит держать в голове: пока это только обсуждение, а не готовый закон. Речь о презентации рабочей группы Минцифры и переговорах с операторами. Конкретных сроков введения, дат вступления в силу и финального списка мер пока нет — всё может измениться или вовсе не дойти до реализации.

Паниковать и срочно менять оператора смысла нет. Но если вы держитесь именно за дешёвый банковский тариф или активно оплачиваете связь бонусами, стоит следить за темой: именно эти сценарии рискуют пострадать первыми, если предложения превратятся в правила.