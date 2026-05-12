Пока исследователи фиксируют новые вирусы на Android (и это реальная проблема, о которой нельзя забывать), Google делает свое дело и выпускает свежие версии системы. 12 мая 2026 года в рамках презентации The Android Show компания официально показала новый Android 17 со списком функций, ради которых стоит ждать апдейт. Разбираю главное.

Главные новинки Android 17

Функции Android 17 охватывают несколько направлений сразу: от камеры до безопасности. Разберу по категориям.

Screen Reactions — запись реакций без монтажа. Новая функция позволяет одновременно снимать себя и экран, накладывая реакцию поверх видео. По сути встроенный аналог зеленого экрана (без экспорта файлов, переноса между приложениями и синхронизации звука). Снял, отправил.

Pause Point — против залипания в приложениях. Вместо жестких таймеров для соцсетей Android 17 предлагает Pause Point: при попытке открыть отвлекающее приложение система показывает 10-секундную паузу и предлагает альтернативу (дыхательное упражнение, слайд-шоу воспоминаний или быстрый таймер). Идея в том, чтобы решение открыть TikTok было осознанным, а не автоматическим.

Gemini Intelligence — ИИ теперь везде. Это самое масштабное нововведение Android 17. Несколько ключевых компонентов:

Rambler для Gboard: улучшенный голосовой ввод, который понимает паузы, повторы и слова-паразиты. Диктуете естественно, система убирает лишнее сама;

контекстные задачи: Gemini видит список покупок в заметках и собирает корзину для доставки, по фото туристического буклета находит похожий тур;

кастомные виджеты: Gemini создает персональные виджеты на рабочем столе с данными из Gmail, Календаря и других приложений;

Gemini в Chrome: отдельная кнопка в браузере, краткий пересказ страниц, добавление событий в Календарь. Функция auto browse позволяет Gemini самому прокручивать страницы и нажимать элементы для выполнения задачи.

Безопасность. Find Hub теперь требует биометрию при переводе устройства в режим потерянного. После этого Android скрывает быстрые настройки и отключает подключение к новым Wi-Fi и Bluetooth. IMEI устройства теперь виден прямо на экране блокировки на Android 12 и новее (полезно для полиции и операторов при возврате украденного телефона). Количество попыток ввода PIN уменьшилось, задержки между неудачными попытками выросли.

Android 17 — это Gemini везде, осознанное использование телефона и серьезно улучшенная безопасность.

Остальные нововведения:

3D-эмодзи Noto 3D: объемный дизайн с текстурами, приближенный к стилю iPhone и Samsung;

Android Auto: YouTube в Full HD при 60 FPS, поддержка Dolby Atmos;

Adobe Premiere выйдет на Android летом 2026 года;

AirDrop расширяется на устройства Oppo, OnePlus, vivo, Xiaomi и HONOR — передавать файлы с Android на iPhone станет проще;

Ultra HDR, стабилизация видео и Night Sight для Instagram на Android 17.

Важная оговорка: несмотря на внушительный список функций, стоит помнить, что некоторые мошеннические схемы маскируются под обновления Android. Устанавливайте обновление Android 17 только через официальные каналы, никаких APK по ссылкам из мессенджеров.

Android 17: список поддерживаемых смартфонов

Смартфоны на Android 17 в первую очередь — устройства Google Pixel. Именно Pixel получат его первыми одновременно со всей линейкой от Pixel 6 до Pixel 10 Pro Fold. Остальные производители получат последний Android 17 позже (по мере адаптации своих оболочек). Ориентировочные сроки:

Samsung Galaxy S-серия и флагманы Z — конец третьего квартала 2026 года;

HONOR и HUAWEI — осень 2026 года, через обновление MagicOS и HarmonyOS Next;

vivo, OPPO, realme — осень-зима 2026 года.

Отдельно о том, какие смартфоны Xiaomi получат Android 17, говорили в специальном материале. Если коротко: первыми в рамках Developer Preview уже получили Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro и Leica Leitzphone. Стабильная версия через HyperOS 3.3 ожидается в конце третьего квартала 2026 года.

Когда выйдет Android 17 на телефон

Дата выхода Android 17 для стабильной версии — июнь 2026 года. Это релиз для смартфонов Google Pixel. Для всех остальных производителей единой даты нет: каждый адаптирует систему под свою оболочку отдельно. Новая версия Android доступна уже сейчас в виде Developer Preview для Pixel — но это сборка для разработчиков, не для ежедневного использования.

Если хочется попробовать Android 17 до официального выхода и у вас Pixel — можно вступить в бета-программу на сайте google.com/android/beta. Для всех остальных устройств ждите официального анонса от своего производителя.

Как обновить смартфон до Android 17

Установить Android 17 на смартфон можно несколькими способами в зависимости от устройства и готовности рисковать стабильностью.

Официальное OTA-обновление — самый простой и безопасный путь:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в раздел «Обновление системы» или «Обновление ПО». Нажмите «Проверить наличие обновлений». Если Android 17 доступен, нажмите «Загрузить и установить». Дождитесь перезагрузки (процесс занимает 5-10 минут).

Для участников бета-программы (только Pixel):

Зайдите на google.com/android/beta с аккаунта Google, привязанного к устройству. Найдите свой Pixel в списке и нажмите «Присоединиться к программе». Дождитесь активации (обычно несколько минут). Перейдите в «Настройки — Обновление системы» и проверьте наличие обновления.

Важные правила перед обновлением:

скачать Android 17 нужно только через официальные каналы — Google Play и официальные сайты производителей;

нужно только через официальные каналы — Google Play и официальные сайты производителей; зарядите смартфон минимум до 50% перед установкой;

сделайте резервную копию важных данных;

убедитесь, что свободно не менее 5 ГБ памяти.

Чтобы обновить Android на телефоне без рисков — не торопитесь с установкой в первый день выхода. Подождите неделю-две: к этому времени производители обычно уже выпускают исправления первых багов. Возможности Android 17 никуда не денутся, а стабильность работы будет значительно выше.