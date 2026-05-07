Глава экосистемы Android Самир Самат назвал Android 17 крупнейшим обновлением за всю историю платформы. Свежую версию официально покажут 12 мая на The Android Show 2026, а полный набор функций раскроют на Google I/O 19-20 мая, хотя многие из них уже известны сейчас. Обновление затронет не только смартфоны, но и часы, телевизоры, автомобили и даже ноутбуки.

Что уже известно об Android 17

Обновление Android 17 находится на финальной стадии тестирования. Google выпустила Android 17 Beta 4 16 апреля 2026 года и обозначила её как последнюю запланированную бету перед стабильным релизом, который ожидается в июне. Фактически набор функций уже зафиксирован, и то, что видно в бета-версии, с высокой вероятностью попадёт в финальный релиз.

По заявлениям Google, версия Android 17 предложит улучшенные приложения камеры и медиа, повышение производительности, возможности ИИ-агентов и более оптимизированный интерфейс для больших экранов: складных телефонов, планшетов и настольных устройств. Эти функции уже активно обсуждают пользователи в чате AndroidInsider.ru в MAX. Вот главные изменения, которые уже подтверждены в бета-версиях:

Раздельные переключатели Wi-Fi и мобильных данных в панели быстрых настроек. Google объединила их в один переключатель «Интернет» ещё в Android 12, и с тех пор для переключения приходилось делать лишнее нажатие. Теперь это исправлено.

Всплывающие окна-«пузыри» для любого приложения . Если зажать иконку на рабочем столе, и приложение свернётся в небольшой плавающий виджет поверх других окон.

Отдельный ползунок громкости для Gemini и Google Ассистента , который больше не привязан к громкости медиа.

Новое разрешение для доступа к локальной сети . Теперь приложения не смогут втихую сканировать вашу домашнюю Wi-Fi-сеть в фоне.

Возможность вручную исключить отдельные приложения из принудительной тёмной темы — пригодится, если в каком-нибудь банковском клиенте она ломает вёрстку.

Лимиты оперативной памяти . Система начнёт придерживать приложения, которые жрут память сверх меры, — это должно убрать подтормаживания и продлить работу от батареи.

Постквантовая криптография: новые методы шифрования, устойчивые к будущим квантовым компьютерам.

Для обычного пользователя главный эффект такой: система станет стабильнее, переключатели удобнее, а приватность чуть выше. Это не революция, но набор конкретных улучшений, которые ощущаются в повседневной работе.

Дизайн Liquid Glass в Android 17

После выхода тизерного ролика The Android Show, в котором талисман Android стал полупрозрачным, интернет решил, что Google копирует стиль Liquid Glass из iOS 26. Google официально опровергла эти слухи: глава экосистемы Android Самир Самат подтвердил, что платформа сохранит свой фирменный стиль Material Design.

Последние пару лет Google развивает собственный язык Material 3 Expressive: переработанные формы иконок, гибкие быстрые настройки, плавные анимации и насыщенная палитра. По слухам, в операционной системе Android 17 могут добавить больше эффектов полупрозрачности и размытия, но речь идёт о мягком, плоском подходе, а не о многослойных отражениях и бликах в стиле Apple. Для тех, кому не нравится новый дизайн Apple, это хорошая новость. Android продолжит идти своим визуальным путём.

Что такое ИИ-агенты в Android 17

Главная стратегическая ставка Android 17 — так называемый agentic AI, или ИИ-агенты. Это подход, при котором искусственный интеллект может выполнять цепочки действий в приложениях самостоятельно, без постоянного контроля пользователя.

Google уже запустила первые такие функции на Pixel 10 и Galaxy S26 в США и Корее: ИИ умеет, например, заказывать такси, продукты или совершать покупки. В Android 17 Google планирует расширить функции искусственного интеллекта за счёт обновлённой системы автоматизации интерфейса для ИИ-агентов, которые смогут выполнять задачи в установленных приложениях.

На практике это может означать, что голосовой помощник Gemini сможет не просто найти информацию, а выполнить за вас реальное действие: забронировать столик, оформить заказ в приложении доставки или перенести встречу в календаре. Но важно понимать, что пока эти функции работают только в отдельных странах и на ограниченном числе устройств, и нет никаких гарантий, что они будут доступны на всех рынках сразу. Как только они появятся в России, сообщим в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Android на часах и ноутбуках

Вместе с Android 17 Google покажет Wear OS 7 для умных часов и проект Aluminium OS — новую версию операционной системы для ноутбуков. Ожидаются также обновления для Android Auto, Android XR и Android TV. На Google I/O подтверждена сессия «Адаптивная разработка для расширяющейся экосистемы Android», где платформа описывается как работающая в подходе Adaptive Everywhere: единая система, которая охватывает телефоны, автомобили, гостиные и среды дополненной реальности.

Отдельная большая тема — ноутбуки. По эксклюзивной информации SamMobile, Samsung разрабатывает ноутбуки Galaxy Book на базе Android 17 и One UI 9. Планируется три версии: бюджетная, среднего класса и флагманская с тонким дизайном. В программной части, скорее всего, будет переработанный Samsung DeX, заточенный под клавиатуру и мышь.

Точные сроки выхода таких ноутбуков Samsung пока не раскрывает, но ориентир — вторая половина 2026 года. Для тех, кто давно сидит в экосистеме Samsung, это серьёзный сдвиг: телефон, планшет, часы и ноутбук — всё на одной оболочке и с общим набором ИИ-функций.

Когда выйдет Android 17 и какие устройства получат обновление

One UI 9 на базе Android 17 дебютирует вместе с Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Wide в июле 2026 года. Стабильная версия чистого Android 17 для Pixel может приехать раньше — в июне или июле.

Бета One UI 9, по всей видимости, первой получит Galaxy S26. Дальше — по привычной схеме: сначала флагманы, потом средний класс через несколько месяцев. На Pixel бета Android 17 уже доступна для моделей от Pixel 6 и новее, включая всю линейку Pixel 10. Samsung, OnePlus, Motorola и Xiaomi выпустят свои сборки на базе Android 17 в течение нескольких месяцев после стабильного релиза.

Когда ставить Android 17

Обновление Android 17 — это не визуальная встряска, а скорее инженерная работа над ошибками: упор на стабильность, приватность и ИИ. Раздельные тумблеры Wi-Fi и сотовой сети, лимиты памяти, нормальная поддержка больших экранов и мыши — мелочи, но именно их замечаешь в первый же день.

Главная интрига — ИИ-агенты: насколько они окажутся живыми за пределами сцены Google I/O. Владельцам Samsung стоит держать в голове июль — тогда One UI 9 приедет вместе с новыми «раскладушками». А пока можно накатить майское обновление Google со свежими патчами безопасности и стабильности.