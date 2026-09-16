На конференции разработчиков VDC 2026 vivo официально представила OriginOS 7 и в тот же день начала разворачивать обновление, которое в том числе получит мой основной смартфон vivo X300. Это самое заметное визуальное изменение оболочки за несколько лет — и оно касается не только новых моделей, но и целого ряда устройств, которые уже лежат у вас в кармане. Разбираю, что появилось, кто получит и как установить.

Главное новшество — жидкостеклянный интерфейс

OriginOS 7 построена вокруг новой визуальной концепции, которую vivo называет «Эстетикой света и тени» — по сути это реализация стиля Liquid Glass, похожего на тот, что Apple представила в iOS 26, и которую подхватила Xiaomi со своим дизайном Soft Light Glass в HyperOS 4. Блики, тени, преломление, динамические световые эффекты — интерфейс стал заметно более объёмным и живым.

vivo учла критику в адрес Apple и сделала три режима отображения эффекта:

реалистичное — максимально прозрачное стекло с полными эффектами;

— максимально прозрачное стекло с полными эффектами; натуральное — слегка матовое, более сдержанный вариант;

— слегка матовое, более сдержанный вариант; мягкое — блюр без резких бликов, минимальная нагрузка на восприятие.

То есть, если вам не нравится агрессивное жидкое стекло, можно выбрать более спокойный режим. Это уже лучше, чем у Apple, где выбора нет. Следить за актуальными обновлениями Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что ещё изменилось в OriginOS 7

Жидкое стекло — только видимая часть обновления. За ней стоит целый набор изменений:

Анимации . Все переходы в интерфейсе стали «жидкими» и динамичными — кнопки, панели и виджеты немного деформируются под касанием пальца. Всплывающие меню и экран блокировки получили аналогичные эффекты. Блокировка реагирует на гироскоп — наклоняете телефон, стекло переливается.

. Все переходы в интерфейсе стали «жидкими» и динамичными — кнопки, панели и виджеты немного деформируются под касанием пальца. Всплывающие меню и экран блокировки получили аналогичные эффекты. Блокировка реагирует на гироскоп — наклоняете телефон, стекло переливается. Экран блокировки . На локскрин теперь можно добавлять ИИ-питомцев — они реагируют на касания и засыпают, когда смартфон заряжается. Часть возможностей питомца будет платной.

. На локскрин теперь можно добавлять ИИ-питомцев — они реагируют на касания и засыпают, когда смартфон заряжается. Часть возможностей питомца будет платной. Производительность . vivo заявляет, что OriginOS 7 плавнее предшественника и эту плавность сохраняет дольше — 6 лет вместо 5. Скорость запуска приложений выросла на 12%, отклик при переключении страниц — на 19%, эффективность рендеринга — на 14%.

. vivo заявляет, что OriginOS 7 плавнее предшественника и эту плавность сохраняет дольше — 6 лет вместо 5. Скорость запуска приложений выросла на 12%, отклик при переключении страниц — на 19%, эффективность рендеринга — на 14%. Экранная мультизадачность . Atomic Workbench раньше был эксклюзивом складных смартфонов vivo — теперь приходит на обычные модели. Это продвинутый режим разделения экрана.

. Atomic Workbench раньше был эксклюзивом складных смартфонов vivo — теперь приходит на обычные модели. Это продвинутый режим разделения экрана. Автономность . Обновлённая система Micro Power Genie 3.0 переводит смартфон в сверхэкономичный режим при 1% заряда и позволяет передавать геолокацию избранным контактам — полезно в экстренных ситуациях. Плюс новая ИИ-система управления питанием адаптируется под привычки конкретного пользователя.

. Обновлённая система Micro Power Genie 3.0 переводит смартфон в сверхэкономичный режим при 1% заряда и позволяет передавать геолокацию избранным контактам — полезно в экстренных ситуациях. Плюс новая ИИ-система управления питанием адаптируется под привычки конкретного пользователя. Иконки и стикеры. Обновлённые иконки системных приложений в светлом и тёмном вариантах, стикеры для рабочего стола из фотографий или ИИ-генераций.

Обсудить обновление можно в чате AndroidInsider.ru в MAX. Ведь помимо меня смартфонами iQOO и vivo владеют тысячи наших читателей, которые тоже находятся в списке ожидания OriginOS 7.

Смартфоны vivo, которые получат OriginOS 7

Список составлен на основе политики обновлений vivo. Большинство устройств получат обновление гарантированно, по бюджетным моделям ситуация менее определённая.

Серия X:

X Fold 6;

X Fold 5;

X Fold 3 Pro;

X300;

X300 Pro;

X300 Ultra;

X300 FE;

X200;

X200 Pro;

X200 FE;

X200T;

X100;

X100 Pro.

Серия V:

V70;

V70 Lite;

V70 FE;

V70 Elite;

V60;

V60e;

V60 Lite;

V60 Lite 4G;

V50;

V50e;

V50 Lite;

V50 Lite 4G;

V40;

V40 Pro.

Серия T:

T5;

T5 Pro;

T5 Lite;

T5x;

T5e;

T4;

T4 Pro;

T4 Ultra;

T4 Lite;

T4x;

T4R.

Серия Y:

Y600;

Y600 Turbo;

Y500;

Y500 Pro;

Y500s;

Y500i;

Y400;

Y400 4G;

Y400 Pro;

Y400 Pro+;

Y300 GT;

Y300t;

Y300i;

Y60;

Y51 Pro;

Y31d 4G;

Y21 (2026);

Y11 (2026);

Y05 4G.

Что касается серии vivo X500, о которой мы рассказывали в отдельном материале, то все её представили будут базироваться на OriginOS 7 изначально. То есть их владельцам ждать обновления не придётся.

Смартфоны iQOO, которые обновятся

Тут список чуть меньше, но он обусловлен не политикой обновлений, а меньшим разнообразием моделей iQOO.

Флагманы:

iQOO 16;

iQOO 15;

iQOO 15 Ultra;

iQOO 15R;

iQOO 13;

iQOO 12;

iQOO 12 Pro.

Серия Z:

iQOO Z11;

iQOO Z11 Lite;

iQOO Z11x;

iQOO Z11i;

iQOO Z10;

iQOO Z10x;

iQOO Z10R;

iQOO Z10 Lite.

Серия Neo:

iQOO Neo 10;

iQOO Neo 10R;

iQOO Neo 9 Pro.

К слову, владельцы iQOO 15 уже сейчас могут опробовать бета-версию OriginOS 7. О том, как её установить, мы рассказывали отдельно.

Сроки развёртывания новой версии оболочки

16 сентября 2026 года развёртывание в Китае началось — первыми обновление получат vivo X500 и X500 Pro вместе с выходом этих смартфонов 21 сентября. Затем поэтапно подтянутся остальные модели из списка.

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Глобальная версия выйдет позже — ориентировочно в октябре 2026 года. Развёртывание растянется до 2027 года — это стандартная практика для крупных обновлений оболочки на большое количество устройств. Поэтому, если вы не получили обновление сегодня, это не значит, что не получите вообще. Смотрите на сроки для своей модели.

Как установить обновление после выхода

Когда обновление дойдёт до вашего устройства — оно придёт автоматически по воздуху. Принудительно проверить наличие можно так:

Откройте «Настройки» на смартфоне vivo или iQOO. Перейдите в раздел «Обновление системы». Нажмите «Проверить обновления». Если OriginOS 7 доступна — нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь завершения. После загрузки нажмите «Установить» — смартфон перезагрузится и применит обновление.

Рекомендую перед обновлением убедиться, что заряд батареи не ниже 50% и подключиться к Wi-Fi — обновление весит несколько гигабайтов. Актуальные новости об обновлениях Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.