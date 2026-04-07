TECNO официально подтвердила график выхода обновления HiOS 16 для своих смартфонов. Оболочка основана на Android 16 и впервые была показана на MWC 2026. Обновление придет поэтапно в течение 2026 года, охватив модели линеек CAMON, POVA и Phantom. Пока одни производители только объявляют о планах, TECNO уже опубликовала конкретные сроки, и это хорошая новость для владельцев актуальных устройств бренда. Что вообще изменилось в Android 16 под капотом — полезно знать перед тем, как оценивать новую оболочку.

Что нового в HiOS 16

Оболочка HiOS 16 получила несколько заметных изменений, которые должны ощутить пользователи в повседневной работе.

Главное визуальное нововведение — дизайн-язык Superfluidity. Это про анимации и переходы: они стали плавнее и чище. Звучит как маркетинг, но на практике разница между дергаными и плавными переходами действительно ощущается при ежедневном использовании.

Второе заметное изменение — переработанный экран «Минус один». Раньше там был стандартный набор виджетов. Теперь это полноценный хаб: инструменты для продуктивности, смарт-сервисы, ИИ-контент и перевод в реальном времени — все в одном месте.

На стороне ИИ появились новые инструменты на базе AIGC:

AI Art Gallery: генерация изображений прямо на устройстве;

AI LightMaster 2.0: улучшенное редактирование фото с помощью ИИ;

обновленный ИИ-ассистент Ella с улучшенным пониманием запросов.

Из функций HiOS 16, унаследованных от Android 16, стоит выделить три. Live Updates — динамические уведомления в стиле Dynamic Island, которые показывают статус доставки или поездки прямо на экране блокировки. Notification Cooldown — система сама снижает громкость и группирует уведомления, если приложение начинает спамить. Identity Check — дополнительный слой защиты: доступ к чувствительным настройкам требует биометрию, даже если телефон уже разблокирован.

Также появился Advanced Protection Mode, который одним переключателем включает три защиты сразу: блокировку установки приложений из неизвестных источников, принудительный HTTPS в браузере и блокировку устаревших 2G-соединений для защиты от перехвата звонков. Функции, которые Google обещала в Android 16, но так и не добавила — интересно сравнить с тем, что в итоге получили производители вроде TECNO.

Когда выйдет HiOS 16

Дата выхода HiOS 16 зависит от конкретной модели. TECNO разбила выход HiOS 16 на три волны:

2 квартал 2026 (апрель — июнь);

3 квартал 2026 (июль — сентябрь);

4 квартал 2026 (октябрь — декабрь).

Важная оговорка от самой TECNO: график приблизительный, а не жесткий. Сроки могут сдвинуться из-за особенностей тестирования в конкретном регионе или требований местных операторов. Владельцы одной и той же модели в разных странах могут получить обновление системы TECNO с разницей в несколько недель.

На какие телефоны выйдет HiOS 16

TECNO официально подтвердила следующий список устройств, которые получат прошивку HiOS 16:

CAMON 40, CAMON 40 Pro, CAMON 40 Pro 5G, CAMON 40 Premier 5G — первая волна, Q2 2026;

— первая волна, Q2 2026; CAMON 30, CAMON 30 Pro 5G, CAMON 30S, CAMON 30S Pro — Q3 2026;

— Q3 2026; POVA 7, POVA 7 5G, POVA 7 NEO, POVA 7 Ultra 5G, POVA 7 5G Pro — Q3 2026;

— Q3 2026; POVA Slim 5G, POVA Curve 5G — Q3 2026;

— Q3 2026; Phantom V Fold2 5G, Phantom V Flip2 5G — Q4 2026.

Общее правило от TECNO: на обновление Android для TECNO могут рассчитывать смартфоны, выпущенные в 2024 году и позже. Более старые устройства (Phantom X2, SPARK 30 и аналогичные модели) в список не вошли. Они продолжат получать патчи безопасности, но крупного обновления не дождутся. Что умела HiOS 15 в сравнении с новой версией — хороший способ понять, стоит ли переживать из-за отсутствия апдейта.

Как установить HiOS 16 на смартфон TECNO

Когда обновление телефонов TECNO станет доступным для вашей модели, установить его можно стандартным способом:

Откройте «Настройки» на смартфоне. Перейдите в раздел «Система» или «Об устройстве». Выберите пункт «Обновление системы» или «Обновление ПО». Нажмите «Проверить обновления». Если обновление доступно, нажмите «Загрузить» и дождитесь завершения. После загрузки нажмите «Установить» и перезагрузите смартфон.

Перед установкой убедитесь, что заряд батареи не меньше 50% и подключен Wi-Fi. Обновление весит прилично, и тратить мобильный трафик на его загрузку нецелесообразно.

Если обновление не появляется, хотя ваш смартфон есть в списке, не спешите расстраиваться. Поэтапный выход HiOS 16 означает, что устройства в одном регионе получают обновление не одновременно, а волнами. Подождите одну-две недели и проверьте снова. Если и после этого ничего нет, можно попробовать скачать прошивку HiOS 16 через официальный сайт TECNO и установить вручную через инструмент обновления — там есть отдельный раздел для ручной установки прошивок.